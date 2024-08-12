12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 сен в 07:00
28 сен в 07:00
от 25 500₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Погружение в первозданную природу Сахалина: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс» ждут вас
Начало: По договоренности
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
от 19 500₽ за всё до 3 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение в Холмске: Мосты и Тоннели
Ранний старт на комфортном авто до Холмска. Прогулка по Чертовому и Ведьминому мостам, тоннелям и галереям. Удивительные виды и незабываемые фотографии
Начало: Забираем из отеля
28 сен в 07:00
29 сен в 07:00
от 24 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга12 августа 202410.08.24 были на экскурсии на Птичий мыс, мыс Великан и останец Лягушка у Константина. Все очень понравилось! Константин очень открытый и
- ООльга11 августа 2024Огромное спасибо за интересную экскурсию. Нам в общем-то повезло с погодой, не было дождя и пронизывающего ветра. Мы поднялись на
- ЕЕлизвета8 сентября 2023Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
- ММарина8 сентября 2023Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
- ААнна8 сентября 2023Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
- ННадежда6 сентября 2023С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На машине»
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