Экскурсии по Южно-Сахалинску на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Южно-Сахалинске, цены от 19 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
На машине
7 отзывов
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
27 сен в 07:00
28 сен в 07:00
от 25 500 за всё до 3 чел.
Бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж в один день
На машине
6 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс»
Погружение в первозданную природу Сахалина: бухта Тихая, пик Смелый и останец айнов «Сфинкс» ждут вас
Начало: По договоренности
27 сен в 08:00
28 сен в 08:00
от 19 500 за всё до 3 чел.
Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
Пешая
На машине
На автобусе
12 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Приключение в Холмске: Мосты и Тоннели
Ранний старт на комфортном авто до Холмска. Прогулка по Чертовому и Ведьминому мостам, тоннелям и галереям. Удивительные виды и незабываемые фотографии
Начало: Забираем из отеля
28 сен в 07:00
29 сен в 07:00
от 24 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 августа 2024
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    10.08.24 были на экскурсии на Птичий мыс, мыс Великан и останец Лягушка у Константина. Все очень понравилось! Константин очень открытый и
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    приятный человек, любящий свой родной край, организовал все в лучшем виде. Оказывал поддержку на сложных этапах пути, предложил дополнительное место для посещения (прогулка к мысу Великан по красивой лесной тропе), которое нам очень понравилось. Рассказывал интересные, небанальные факты о Сахалине: об истории, населении, природе, экономическом состоянии и т. д. Также Константин организовал вкусный перекус на берегу моря: авторский чай из собственноручно собранных трав, слабосоленая рыба, корейские закуски, сыр и т. д. Остались в восторге! Обязательно рекомендуем Константина в качестве экскурсовода!

  • О
    Ольга
    11 августа 2024
    Бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж в один день
    Огромное спасибо за интересную экскурсию. Нам в общем-то повезло с погодой, не было дождя и пронизывающего ветра. Мы поднялись на
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    мыс Тихий, спустились на следующий пляж, прогулялись по бухте, поднялись к воротам Тории💚 Натальей был организован прекрасный обед на берегу, все было чудесно! Обязательно вернемся

  • Е
    Елизвета
    8 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
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    посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.

  • М
    Марина
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж в один день
    Спасибо организаторам за экскурсию. Нам невероятно повезло с погодой, получились великолепные фото бухты. Единственное замечание эта экскурсия рассчитана на физически
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    активных и подготовленных людей. Если нет достаточного отлива (и вообще по основной программе), то надо забираться на "сопочки" высотой около 20м при помощи каната, по тропинкам и спускаться по тропинкам/канату. Мы были не готовы к подобным подвигам, поэтому не успели дойти до сфинкса, а дошли только до жилища. Но в целом поездка очень запомнилась.

  • А
    Анна
    8 сентября 2023
    Бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж в один день
    Бухта Тихая - потрясающая и замечательная поездка, которую я не забуду. Маршрут был интересным, много красивых мест, отсняла огромное количество
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    фото и видео материала) Вот только мне было сложно подняться на 10-ую сопку по канату. Костя, наш проводник, оказался замечательным человеком, с ним было легко общаться, мы нашли темы для общения, очень интересно рассказывал и отвечал на вопросы. В благодарность за прекрасно проведенный день, пишу этот отзыв и буду рассказывать своим друзьям и знакомым.

  • Н
    Надежда
    6 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
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    Птичий и останец Лягушка. Программа была насыщенная, дорога выматывающая, но мы не носились "галопом по Европе", а спокойно успели насладиться всеми красотами. Костя также снял нас с квадрокоптера, погода нам благоволила в этом. Рекомендую всем!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
  2. Бухта Тихая, пик Смелый, Клоковский водопад и янтарный пляж в один день
  3. Японское наследие на Сахалине: Чертов и Ведьмин мосты
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в сентябре 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 19 500 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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