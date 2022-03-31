Летний тур в Калининград – для активных путешественников, которые не любят сидеть на месте и хотят увидеть всё!
С нами ты увидишь Калининград глазами местных жителей:
Четыре дня будут максимально заполнены разными активностями!
Встреча в аэропорту и трансфер в Калининград (для рейса SU 1002, прибытие 11:20)
Размещение в крутом туристическом комплексе
Брифинг и знакомство с программой
Отправляемся на прогулку в сердце Кёнигсберга: старинный район Амалиенау
Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века в современном российском городе.
Прогуливаясь по элитному жилому району Кёнигсберга, вы узнаете все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны.
Наш гид покажет вам такие красочные улицы, о которых не знают даже местные жители
Приветственный ужин
Завтрак
Выезжаем к морю в Зеленоградск (нем. Cranz)
Нас ждет интересная прогулка на электросамокатах с гидом Зеленоградск был курортной жемчужиной Балтики! В конце XIX века сюда стремились путешественники из Европы и России — в XXI веке туристов притягивает современный Зеленоградск.
Здесь сохранились уютные старинные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад вдоль моря и широкие песчаные пляжи. Переезд в Светлогорск (нем. Rauschen)
По дороге заедем пообедать в таверну
По прибытию в Светлогорск нас ждет ещё одна интересная прогулка с гидом на электросамокатах. Прогулка по «маленькой Швейцарии»: элитному морскому курорту Восточной Пруссии.
Как Rauschen стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю? Почему этот город так сильно отличается от своего курортного собрата Кранца и почему здесь столько говорят о Гофмане?
В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем дальше его исследуешь, тем интереснее. Здесь нет широких песчаных пляжей, но крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл никого не оставляют равнодушными.
Возвращение в Калининград
Ужин
Завтрак
Выезжаем в Полесск, где нас ждет велопутешествие по калининградской Венеции
Прибываем и пересаживаемся на велосипеды
Инструктаж и выдача экипировки
Выезжаем на живописный веломаршрут
Увлекательная велопрогулка по уникальному маршруту из каналов и дамб XVI века. На протяжении всей поездки вдоль чистейших рек и озер поля высокого камыша и дикие леса причудливо чередуются со старинными усадьбами, деревушками и хижинами рыбаков.
Приготовьтесь! Красота дикой природы захватывает дух и оставляет самые яркие впечатления, а наш гид сможет рассказывать много интересного и познавательного об истории этих мест.
Небольшие дистанции, удобные велодорожки, многочисленные видовые площадки и остановки на отдых сделают путешествие не только интересным, но и комфортным
Обедаем на маршруте, полевая кухня, отдых
На велосипедах возвращаемся в Полесск по побережью Куршского залива
Спешиваемся и возвращаемся в Калининград
Финальный ужин
Завтрак
Выезжаем на озеро Скрытое кататься на SUPбордах
Прибываем, разбираем снаряжение, слушаем инструктаж
Выходим на воду и под контролем турлидеров пройдем живописное озеро целиком
Озеро Скрытое (нем. Салем) входило в систему питьевых озер Кёнигсберга. Чистая вода и берега, заросшие вековыми деревьями – сюжет для множества классных фотографий.
Здесь не бывает туристов, но огромное количество и разнообразие рыбы притягивает знающих рыбаков. Не спеша мы насладимся красивой природой, научимся уверенно управлять SUPом, искупаемся и отдохнём на пляже
Возвращаемся в Калининград
Обед во FridayCenter
Трансфер в аэропорт (к рейсу SU 1011 c вылетом 18.25)
Для тех кто уезжает позднее выезд из номеров возможен до 20:00
Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе FridayCenter; двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой.
Возможно одноместное размещение с доплатой.
Возможен апгрейд номера до категории с собственной ванной комнатой с доплатой.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.