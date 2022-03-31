Калининград для своих. Турбо-режим

Экскурсионный тур «Калининград для своих. Турбо-режим» на 4 дня

5
1 отзыв
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Калининград для своих. Турбо-режим
Ближайшие даты:
28
июл

Что вас ожидает 🤩

Сердце Кёнигсберга
Сердце Кёнигсберга
Познакомимся с таким разносторонним Калининградом
Зеленоградск
Зеленоградск
Посетим королевский курорт Восточной Пруссии
Экскурсии
Экскурсии
На электросамокатах по балтийскому побережью
Велопутешествие
Велопутешествие
По каналам калининградской Венеции
Прогулка на SUP-бордах
Прогулка на SUP-бордах
По таинственному лесному озеру

Описание

Летний тур в Калининград – для активных путешественников, которые не любят сидеть на месте и хотят увидеть всё!

С нами ты увидишь Калининград глазами местных жителей:

  • узнаешь все секретные места
  • не сольёшься с толпой обычных туристов
  • влюбиться в Прибалтику по-настоящему

Четыре дня будут максимально заполнены разными активностями!

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Экскурсия в район Амалиенау

Встреча в аэропорту и трансфер в Калининград (для рейса SU 1002, прибытие 11:20)

Размещение в крутом туристическом комплексе

Брифинг и знакомство с программой

Отправляемся на прогулку в сердце Кёнигсберга: старинный район Амалиенау

Извилистые улочки, круглые площади, причудливо украшенные особняки в стиле «модерн» — город-сад начала XX века в современном российском городе. 

Прогуливаясь по элитному жилому району Кёнигсберга, вы узнаете все хитросплетения истории этих мест: как строился город-сад, какие тайны хранятся за стенами из кёнигсбергского кирпича и почему этот оазис уцелел после войны. 

Наш гид покажет вам такие красочные улицы, о которых не знают даже местные жители

Приветственный ужин

2 день

Зеленоградск. Светлогорск

Завтрак

Выезжаем к морю в Зеленоградск (нем. Cranz)

Нас ждет интересная прогулка на электросамокатах с гидом Зеленоградск был курортной жемчужиной Балтики! В конце XIX века сюда стремились путешественники из Европы и России — в XXI веке туристов притягивает современный Зеленоградск. 

Здесь сохранились уютные старинные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад вдоль моря и широкие песчаные пляжи. Переезд  в Светлогорск (нем. Rauschen)

По дороге заедем пообедать в таверну

По прибытию в Светлогорск нас ждет ещё одна интересная прогулка с гидом на электросамокатах. Прогулка по «маленькой Швейцарии»: элитному морскому курорту Восточной Пруссии. 

Как Rauschen стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю? Почему этот город так сильно отличается от своего курортного собрата Кранца и почему здесь столько говорят о Гофмане? 

В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем дальше его исследуешь, тем интереснее. Здесь нет широких песчаных пляжей, но крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл никого не оставляют равнодушными.

Возвращение в Калининград

Ужин

3 день

Полесск

Завтрак

Выезжаем в Полесск, где нас ждет велопутешествие по калининградской Венеции

Прибываем  и пересаживаемся на велосипеды

Инструктаж и выдача экипировки

Выезжаем на живописный веломаршрут

Увлекательная велопрогулка по уникальному маршруту из каналов и дамб XVI века. На протяжении всей поездки вдоль чистейших рек и озер поля высокого камыша и дикие леса причудливо чередуются со старинными усадьбами, деревушками и хижинами рыбаков. 

Приготовьтесь! Красота дикой природы захватывает дух и оставляет самые яркие впечатления, а наш гид сможет рассказывать много интересного и познавательного об истории этих мест. 

Небольшие дистанции, удобные велодорожки, многочисленные видовые площадки и остановки на отдых сделают путешествие не только интересным, но и комфортным

Обедаем на маршруте, полевая кухня, отдых

На велосипедах возвращаемся в Полесск по побережью Куршского залива

Спешиваемся и возвращаемся в Калининград

Финальный ужин

4 день

Озеро Скрытое. Отъезд

Завтрак

Выезжаем на озеро Скрытое кататься на SUPбордах

Прибываем, разбираем снаряжение, слушаем инструктаж

Выходим на воду и под контролем турлидеров пройдем живописное озеро целиком

Озеро Скрытое (нем. Салем) входило в систему питьевых озер Кёнигсберга. Чистая вода и берега, заросшие вековыми деревьями – сюжет для множества классных фотографий. 

Здесь не бывает туристов, но огромное количество и разнообразие рыбы притягивает знающих рыбаков. Не спеша мы насладимся красивой природой, научимся уверенно управлять SUPом, искупаемся и отдохнём на пляже

Возвращаемся в Калининград

Обед во FridayCenter

Трансфер в аэропорт (к рейсу SU 1011 c вылетом 18.25)

Для тех кто уезжает позднее выезд из номеров возможен до 20:00

Проживание

Тур предусматривает проживание в современном многофункциональном комплексе FridayCenter; двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой.

Возможно одноместное размещение с доплатой.

Возможен апгрейд номера до категории с собственной ванной комнатой с доплатой.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, двухместное размещение в номере с общей ванной комнатой
  • Трёхразовое питание: завтрак, обед, ужин
  • Прогулка по Амалиенау с гидом
  • Прогулка на электросамокатах по Зеленоградску и Светлогорску с гидом
  • Электросамокат Xiaomi 365 Pro2 2021, шлем
  • Велопрогулка по калининградской Венеции с гидом
  • Велосипед Riverside 500 2021, светоотражающие элементы, фляжка с водой, шлем
  • Прогулка на SUP-борде по озеру с гидом SUP, весло, спасательный жилет
  • Переезды на комфортабельном автобусе согласно программе
  • Трансфер из аэропорта с рейса Аэрофлот SU 1002, прибытие 11:20
  • Трансфер в аэропорт на рейс Аэрофлот SU 1011 c вылетом 18.25
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Страховка
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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В
31 мар 2022
Организация на высшем уровне.

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