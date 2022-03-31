2 день

Зеленоградск. Светлогорск

Завтрак

Выезжаем к морю в Зеленоградск (нем. Cranz)

Нас ждет интересная прогулка на электросамокатах с гидом Зеленоградск был курортной жемчужиной Балтики! В конце XIX века сюда стремились путешественники из Европы и России — в XXI веке туристов притягивает современный Зеленоградск.

Здесь сохранились уютные старинные улочки с кофейнями и сувенирными лавками, прекрасный променад вдоль моря и широкие песчаные пляжи. Переезд в Светлогорск (нем. Rauschen)

По дороге заедем пообедать в таверну

По прибытию в Светлогорск нас ждет ещё одна интересная прогулка с гидом на электросамокатах. Прогулка по «маленькой Швейцарии»: элитному морскому курорту Восточной Пруссии.

Как Rauschen стал самым фешенебельным курортом, даже не имея выхода к морю? Почему этот город так сильно отличается от своего курортного собрата Кранца и почему здесь столько говорят о Гофмане?

В сказочном Светлогорске возникает множество вопросов, и чем дальше его исследуешь, тем интереснее. Здесь нет широких песчаных пляжей, но крутой рельеф, бешеная балтийская стихия и изящная архитектура немецких вилл никого не оставляют равнодушными.

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Ужин