К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии

Приглашаем вас в путешествие по Калининградской области

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Приглашаем вас в путешествие по Калининградской области.

Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы и познакомитесь с историей янтаря.

А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус — например, увидеть форты и средневековые крепости.
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
К котикам Зеленоградска! Отдых на море и экскурсии
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Светлогорск и Янтарный
  • Филинская бухта
  • Куршская коса
  • Зеленоградск
  • Замок Нессельбек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Экскурсия «Куршская коса без толпы + Зеленоградск»

Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое впечатляющее место на всём побережье Косы практически одни. Мы прогуляемся по удивительному Танцующему Лесу, насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов области – город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.
Экскурсия «Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта»
Самые очаровательные курорты нашего побережья – Светлогорск и Янтарный, а также впечатляющая локация – Филинская бухта. В Янтарном прогуляемся по главным местам притяжения: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, уникальный Парк Беккера с экзотическими растениями и особняк отеля Шлосс, Церковь иконы Казанской Божией Матери и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината. Далее посетим Филинскую бухту с захватывающим видом на Балтийское море и его обрывистое побережье. После отправимся в Светлогорск: прогулка по центральному парку, смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру «Нимфа» Г. Брахерта. На центральной улице сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города – водонапорной башни 1907 года. Свободное время для обеда в одном из заведений города.
Обзорная экскурсия «Калининград. Весь смак за 3.5 часа!»
Авторская обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Соборы, ворота, бастионы и башни — за 3.5 часа побываем на всех ключевых локациях, а наш гид расскажет удивительную историю города-крепости!

Важно:

  • Стоимость указана на человека при двухместном размещении.
  • Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.

Выезд в 7-9 утра

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
  • Проживание в выбранном отеле 3 ночи
  • Завтраки при проживании в отеле Королева Луиза, GreenDorf HOTEL&SPA 4*, Гостиница «Балтийская корона»
  • Экологические сборы
Что не входит
  • Завтраки в отелях Отель Кандинский 4* (по желанию)
  • Обеды во время экскурсий (по желанию)
  • Входные билеты в объекты посещения
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 7-9 утра
Экскурсия длится около 3 дней 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг.
  • Важно: стоимость указана на человека при двухместном размещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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