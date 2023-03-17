Экскурсия «Куршская коса без толпы + Зеленоградск»

Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое впечатляющее место на всём побережье Косы практически одни. Мы прогуляемся по удивительному Танцующему Лесу, насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов области – город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду.

Экскурсия «Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта»

Самые очаровательные курорты нашего побережья – Светлогорск и Янтарный, а также впечатляющая локация – Филинская бухта. В Янтарном прогуляемся по главным местам притяжения: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, уникальный Парк Беккера с экзотическими растениями и особняк отеля Шлосс, Церковь иконы Казанской Божией Матери и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината. Далее посетим Филинскую бухту с захватывающим видом на Балтийское море и его обрывистое побережье. После отправимся в Светлогорск: прогулка по центральному парку, смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру «Нимфа» Г. Брахерта. На центральной улице сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города – водонапорной башни 1907 года. Свободное время для обеда в одном из заведений города.

Обзорная экскурсия «Калининград. Весь смак за 3.5 часа!»

Авторская обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Соборы, ворота, бастионы и башни — за 3.5 часа побываем на всех ключевых локациях, а наш гид расскажет удивительную историю города-крепости!

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