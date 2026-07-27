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Экскурсии в Зеленоградске

Найдено 262 экскурсии в Зеленоградске, цены от 800 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Загадки и чудеса Куршской косы
На автобусе
4.5 часа
30 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Загадки и чудеса Куршской косы
Из Зеленоградска - к Танцующему лесу, на высоту Эфа и по берегу моря
Начало: На ул. Окружная
Сегодня в 09:45
Завтра в 12:00
1400 ₽ за человека
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
На машине
На микроавтобусе
9 часов
199 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
3700 ₽ за человека
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Пешая
2 часа
131 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
10 авг в 11:15
12 авг в 11:15
1100 ₽ за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска)
На автобусе
7 часов
-
15%
149 отзывов
Групповая
Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Окружная
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 авг в 10:15
12 авг в 10:15
1690 ₽1988 ₽ за человека
Зелёный Кранц - душа балтийского курорта
Пешая
1.5 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Зелёный Кранц - душа балтийского курорта
Побывать на таинственной вилле, погулять по старому парку и узнать истории 700-летнего Зеленоградска
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и четверг в 14:00, во вторник и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
10 авг в 14:00
800 ₽ за человека
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
На автобусе
6 часов
-
15%
163 отзыва
Групповая
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Утреннее путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска. Исследуйте дюны, Танцующий лес и безлюдные пляжи, наслаждаясь тишиной и природой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1690 ₽1988 ₽ за человека
Куршская коса для детей и взрослых
На машине
5 часов
170 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 15:30
10 авг в 13:00
от 14 550 ₽ за всё до 3 чел.
Зеленоградск - город-курорт
Пешая
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск - город-курорт
Пройти необычным маршрутом и познакомиться с городом с самых истоков
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Пешая
2 часа
174 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Познакомиться с историей и ключевыми местами города на групповой интерактивной экскурсии
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
Сегодня в 16:00
10 авг в 11:15
от 1200 ₽ за человека
Зеленоградск глазами прусских котов и их хозяев
Пешая
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов и их хозяев
Экскурсия по мотивам жизненных историй - для взрослых и детей
Начало: У здания ж/д вокзала
Сегодня в 10:30
11 авг в 15:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
На автобусе
7 часов
-
10%
9 отзывов
Групповая
В тренде
Янтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
Отправиться из Зеленоградска на автобусе в колоритные прибрежные городки
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:30 и 11:45
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2300 ₽2555 ₽ за человека
Куршская коса из Зеленоградска
На автобусе
6 часов
76 отзывов
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1888 ₽ за человека
Услышать истории Кранца! Аудиоспектакль по Зеленоградску
Пешая
1.5 часа
148 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Услышать истории Кранца! Аудиоспектакль по Зеленоградску
Открыть историю Кранца сквозь года и столетия
Начало: Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск ...
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1550 ₽ за человека
Ветер перемен: история Зеленоградска
Пешая
2.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ветер перемен: история Зеленоградска
Прогуляться по улицам курортного Кранца и почувствовать дыхание Балтики
Начало: Тургенево 1Б
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
На машине
9 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Насладиться пейзажами, узнать историю Калининградской области и увидеть, как развивается регион
Начало: На улице Окружной
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Пешая
1 час
80 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
На машине
6 часов
140 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебная Куршская коса
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона
16 авг в 11:00
25 авг в 11:00
от 14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Куршская коса: лес, залив и дюны
На машине
6 часов
91 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса: лес, залив и дюны
Насладиться природными достопримечательностями заповедной территории
Начало: Около входа в супермаркет «Спар»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
5600 ₽ за человека
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках
Пешая
2 часа
-
10%
38 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках
Познакомиться с городом и отправить свой «привет» с побережья Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 1278 ₽1420 ₽ за человека
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
На машине
5 часов
163 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу (из Зеленоградска)
На машине
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу (из Зеленоградска)
Балтийское море, дюны и танцующие деревья на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
На автобусе
8 часов
12 отзывов
Групповая
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:15
10 авг в 09:15
11 авг в 09:15
1900 ₽ за человека
В Светлогорск и Янтарный - из Зеленоградска
На автобусе
8 часов
7 отзывов
Групповая
В Светлогорск и Янтарный - из Зеленоградска
Побывать в «маленькой Европе» на побережье Балтики и посетить янтарную мануфактуру
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
12 авг в 09:15
1900 ₽ за человека
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Пешая
2 часа
69 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Отыскать самое древнее здание Зеленоградска и познакомиться с историей города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4000 ₽ за человека
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
На машине
4.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пешая
1.5 часа
258 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
Начало: На ул. Ленина, д. 3
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
На автобусе
12 часов
-
15%
39 отзывов
Групповая
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 07:10
10 авг в 07:10
12 авг в 07:10
2790 ₽3282 ₽ за человека
Куршская коса: природа и история
На машине
5 часов
88 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: природа и история
Увидеть красивейшие места национального парка и влюбиться в балтийское побережье
11 авг в 08:00
12 авг в 14:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
На машине
5 часов
-
30%
91 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
Сегодня в 15:30
10 авг в 10:30
от 10 220 ₽14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
На машине
4 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
Побывать в Королевском бору, у озера Чайка и на высоте Мюллера и отдохнуть в уединённом месте
Начало: На Окружной улице
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
4500 ₽ за человека

Что посмотреть в Зеленоградске на экскурсиях?

Город привлекает природными локациями, культурными и архитектурными объектами русско-европейского наследия. В пределах города можно увидеть старинную немецкую архитектуру в ее лучшем, отреставрированном виде, парки, памятники и знаковые для жителей места. Интересные экскурсии за пределами Зеленоградска связаны с посещением уникальных и необычных природных мест

Местные экскурсоводы

Познакомьтесь с уютным балтийским городом в путешествии по Калининградской области — изучите его историческое наследие, природу и культуру, заказав интересные экскурсии в Зеленоградске в нашей компании. Опытные гиды расскажут подлинные истории, мифы и легенды о самых знаковых местах, проведут по популярным и редким маршрутам. На нашем сайте можно забронировать и купить недорого экскурсионные туры по разным городам России, включая Калининградскую область — групповые, индивидуальные, на машине или пешеходные. Предлагаем широкие возможности для активного отдыха по выгодным ценам и незабываемые, яркие впечатления от увиденного

Последние отзывы на экскурсии

М
Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска)
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия!
Спасибо 😍 Орнитологическая станция must visit - очень познавательный рассказ от очаровательного орнитолога!
Интересная экскурсия в автобусе о Куршской косе,
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с яркими деталями и смешными подробностями) Спасибо гиду Елене за рекомендацию лучших мест - торт шакотис, магазины и рестораны на Косе 🤝 греческая шаверма гирос с рыбкой была великолепна 👏

Рукотворный лес поразил самим фактом своего существования как решения проблемы блуждающих песков, такая большая территория, такие кропотливые труды и такая любовь к Косе 💔

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М
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Дата посещения: 15 июл 2026
Очень понравилась экскурсовод Екатерина!
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В
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Дата посещения: 8 июл 2026
Все было бы совсем супер, если бы не погода на конечном этапе экскурсии. Елена очень все классно и подробно рассказывала,
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респект ей и уважение! Но проливной дождь смазал конец экскурсии. Тем менее самые положительные впечатления от локаций, и подачи материала Еленой. Видно, человек очень любит свой край и стремиться привить эту любовь нам, экскурсантам. Рекомендую к посещению.

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Е
По приморским городам - из Зеленоградска
Дата посещения: 28 июн 2026
Экскурсию проводил Андрей (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) потрясающий специалист, было очень интересно! Огромное спасибо, все прошло как и предполагалось. Было очень комфортно, мини-автобус, небольшая группа. Человек увлеченный, действительно знающий свое дело!
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В
Загадки и чудеса Куршской косы
Дата посещения: 24 июн 2026
Экскурсия на Куршскую косу 24.06.26. Оценка "отлично". 1. Хорошая организация посадки. 2. Отличный автобус: кондиционер и т.д., дочку обычно укачивает,
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а здесь всё обошлось. 3. Очень понравился экскурсовод: рассказывала интересно, спокойно, и, что важно, ненавязчиво. 4. Сделали 2 остановки: у танцующего леса и у смотровой площадки Эфа. Оба раза хватило времени и на осмотр, и на фото, и на отдых с перекусом. 5. Что очень важно - время экскурсии 4,5 часа вполне хватило (начало в 12.00) чтобы в этот день с утра сходить на море, потом съездить на экскурсию и оставшиеся время посвятить другим мероприятиям отпуска.

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Е
Загадки и чудеса Куршской косы
Дата посещения: 21 июн 2026
Отличная, познавательная, супер содержательная экскурсия.
Комфортабельный автобус.
Грамотный и приятный экскурсовод!
Лёгкая подача информации. Оптимальное длительность экскурсии по времени
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Г
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Юле все подробно и с удовольствием рассказала о городе. Время пролетело незаметно. Подача информации интересная и увлекательная. Еще раз спасибо за экскурсию и памятный подарочек.
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А
Идиллическая Куршская коса
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия прошла отлично! Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Получили очень интересную информацию по истории и природных особенностях Калининградской обл. и Куршской косы. Замечательно провели время.
Экскурсия прошла отлично! Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Получили очень интересную информацию по истории и природных особенностях
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О
Пески времени: путешествие по Куршской косе
Дата посещения: 14 июн 2026
Отлично👍
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Р
Куршская коса: природа и история
Дата посещения: 11 июн 2026
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь не просто перечислял даты
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и факты, а увлёк нас самой историей, отвечал на любые вопросы с юмором и глубоким знанием материала. Мы в полном восторге. Обязательно порекомендуем всем знакомым. Спасибо за ваш труд и душу!

Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь
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Всего 13628 отзывов в Зеленоградске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску

Самые популярные экскурсии в Зеленоградске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Загадки и чудеса Куршской косы;
  2. Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска;
  3. Зеленоградск - Кранц: история одного города;
  4. Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска);
  5. Зелёный Кранц - душа балтийского курорта.
Что посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Куршская Коса;
  2. Танцующий лес;
  3. Замок Шаакен;
  4. Набережная;
  5. Водонапорная башня;
  6. Балтийское море;
  7. Кирха Святой Барбары;
  8. Замок Нессельбек;
  9. Курортный проспект;
  10. Бювет «Королева Луиза».
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2026
Сейчас в Зеленоградске можно забронировать 262 экскурсии от 800 до 27 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 13628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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