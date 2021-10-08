Отзыв на: 3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта М Марина 5 Экскурсия понравилась! Савва знающий и позитивный гид.

Отзыв на: Идиллическая Куршская коса С Светлана 5 Спасибо за незабываемые эмоции!

Отзыв на: Идиллическая Куршская коса В Владимир 5 Отличная экскурсия, отличный экскурсовод! В оговоренное время забрали из отеля, и сразу же началось ознакомление с историей региона и Косы. Посещение объектов на Косе без спешки, и конечно же с познавательными рассказами из прошлого и настоящего. Легко и непринужденно отвечает на любые вопросы по теме экскурсии, региона, а так же не скупится на советы относительно, что ещё посетить и, где лучше купить. В целом очень позитивный человек.

Отзыв на: Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы О Оксана 5 Благодарим Сааву за интересную, познавательную, комфортную экскурсию. Одна из лучших экскурсий на моем туристическом пути. Рекомендуем однозначно!

Отзыв на: Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы Г Галина 5 Отличная была прогулка! Хочется вернуться. И не на один день!

Отзыв на: Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы О Ольга 5 Прекрасная экскурсия! Живописные пейзажи, лес вокруг просто сказочный, а какой воздух! Это невозможно передать словами. После беготни по Калининграду и осмотра бесконечного количества соборов, кирх, замков и т. п. провести день на природе - самый лучший вариант. Савва расскажет много интересного и никуда не будет вас торопить, можно наслаждаться видами, сколько угодно.

Отзыв на: Идиллическая Куршская коса О Оксана 5 Спасибо Татьяне за интересную экскурсию! Она легко подстроилась под наши непростые условия (ребенок 6 лет, которого укачивает в машине, и бабушка, которая быстро не ходит). Мы делали небольшие остановки, быстро переезжали. Даже когда наше время вышло, она нас не бросила посреди заповедника, но накормила и довезла до дома))) Рассказ про заповедник был исчерпывающим) к сожалению, не все осмотрели, но есть повод вернуться!

Отзыв на: Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен А Анастасия 5 Экскурсия понравилась. Узнала историю косы и края. Прошло все без спешки в комфортном темпе. Спасибо!

Отзыв на: Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску К Константин 5 Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Продуманный маршрут, масса достопримечательностей, о которых Юлия рассказывает много любопытных сведений. Всё это помогло нам погрузиться в историю города. Отдельно отмечу спокойную и размеренную скорость прогулки, когда можно было "попялиться" на объекты столько, сколько нужно без всяких "быстрей, опаздываем" и спокойно уложиться в оговорённый хронометраж экскурсии.