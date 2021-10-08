Все экскурсии в Зеленоградске
Доступно 16 экскурсий 🚌 в Зеленоградске на 2021 год, 303 ⭐ отзыва, цены от 1180₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Заповедник Куршская Коса - царство моря, поющих дюн и птичьих голосов
На встречу с хрупким миром первозданной природы лучше всего отправиться самостоятельно или в...
каждый день 9:00
6ч
1 180₽
за 1 чел.
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
Устали от толп туристов
Ежедневно в 8:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 300₽
за 1-4 чел.
Из Зеленоградска — в сказочный мир Куршской косы
Посетить знаменитый природный заповедник на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-4 чел.
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Вас ждет погружение в Средневековье: мы отправимся в путешествие по рыцарским замкам Пруссии, где вы...
Индивидуальная экскурсия
6ч
64445 800₽
за 1-4 чел.
Куршская коса — магия дюн, ветра и сосен
Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Атмосферное путешествие в вечность - По следам потерянных цивилизаций
Едем исследовать места, где нет толп туристов, малоизвестные таинственные, заброшенные будоражащие...
каждый день 9 00
Индивидуальная экскурсия
6ч
71506 435₽
за 1-3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Легенды янтарного берега, секреты природных сокровищ и прогулка по городу котов
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-4 чел.
каждый день 10:00
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 500₽
за 1-4 чел.
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Индивидуальная экскурсия
6ч
6 000₽
за 1-4 чел.
Идиллическая Куршская коса
Посетить самые живописные места природного заповедника и узнать его историю
Индивидуальная экскурсия
5ч
77006 930₽
за 1-4 чел.
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
Прикоснуться к эпохе рыцарей, впечатлиться средневековой архитектурой и прогуляться по Гвардейску
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 500₽
за 1-4 чел.
Волшебная Куршская коса
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
5ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Поездка на машине в Шаакен и другие места с таинственным духом Средневековья
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
Исследовать самые интересные уголки национального парка и прикоснуться к мирам «музея природных зон»
Индивидуальная экскурсия
8ч
7 800₽
за 1-4 чел.
Из Зеленоградска — на Куршскую косу!
Посетить «визитную карточку» Калининградской области и насладиться ее фантастическими пейзажами
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 100₽
за 1-4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Познакомиться с одним из самых красивых и уютных городков Балтийского побережья
Последние отзывы «Экскурсии Зеленоградска»
- ММарина8 октября 2021Экскурсия понравилась! Савва знающий и позитивный гид.
- ССветлана4 октября 2021Спасибо за незабываемые эмоции!
- ВВладимир26 сентября 2021Отличная экскурсия, отличный экскурсовод! В оговоренное время забрали из отеля, и сразу же началось ознакомление с историей региона и Косы. Посещение объектов на Косе без спешки, и конечно же с познавательными рассказами из прошлого и настоящего. Легко и непринужденно отвечает на любые вопросы по теме экскурсии, региона, а так же не скупится на советы относительно, что ещё посетить и, где лучше купить. В целом очень позитивный человек.
- ООксана24 сентября 2021Благодарим Сааву за интересную, познавательную, комфортную экскурсию. Одна из лучших экскурсий на моем туристическом пути. Рекомендуем однозначно!
- ГГалина24 сентября 2021Отличная была прогулка! Хочется вернуться. И не на один день!
- ООльга24 сентября 2021Прекрасная экскурсия! Живописные пейзажи, лес вокруг просто сказочный, а какой воздух! Это невозможно передать словами. После беготни по Калининграду и осмотра бесконечного количества соборов, кирх, замков и т. п. провести день на природе - самый лучший вариант. Савва расскажет много интересного и никуда не будет вас торопить, можно наслаждаться видами, сколько угодно.
- ООксана23 сентября 2021Спасибо Татьяне за интересную экскурсию! Она легко подстроилась под наши непростые условия (ребенок 6 лет, которого укачивает в машине, и бабушка, которая быстро не ходит). Мы делали небольшие остановки, быстро переезжали. Даже когда наше время вышло, она нас не бросила посреди заповедника, но накормила и довезла до дома))) Рассказ про заповедник был исчерпывающим) к сожалению, не все осмотрели, но есть повод вернуться!
- Отзыв на: Куршская коса — магия дюн, ветра и сосенААнастасия21 сентября 2021Экскурсия понравилась. Узнала историю косы и края. Прошло все без спешки в комфортном темпе. Спасибо!
- ККонстантин19 сентября 2021Огромное спасибо Юлии за экскурсию! Продуманный маршрут, масса достопримечательностей, о которых Юлия рассказывает много любопытных сведений. Всё это помогло нам погрузиться в историю города. Отдельно отмечу спокойную и размеренную скорость прогулки, когда можно было "попялиться" на объекты столько, сколько нужно без всяких "быстрей, опаздываем" и спокойно уложиться в оговорённый хронометраж экскурсии.
- Отзыв на: Куршская коса — магия дюн, ветра и сосенИИрина17 сентября 2021В очередной раз не ошиблись с Командой. Спасибо Tripster! Владислав продолжил наш список Лучших людей Tripster! Шесть часов на Косе пролетели, как сосны за окном нашего авто. Если выбираете спокойного, эрудированного, Не клоуна гида- здесь. Отдельный восторг- Коса, дюны, море, солнце!