Групповая
Лучший выборЗагадки и чудеса Куршской косы
Из Зеленоградска - к Танцующему лесу, на высоту Эфа и по берегу моря
Начало: На ул. Окружная
Сегодня в 09:45
Завтра в 12:00
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 9 чел.
Три города на Балтике: Янтарный, Светлогорск, Балтийск и Филинская бухта из Зеленоградска
Путешествие по Зеленоградску и окрестностям: Балтийск, Янтарный, Филинская бухта, Светлогорск. Гид расскажет о местных достопримечательностях и истории
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 авг в 08:45
3700 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
10 авг в 11:15
12 авг в 11:15
1100 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Куршская коса, орнитологическая станция и Танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Окружная
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 авг в 10:15
12 авг в 10:15
1690 ₽
1988 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Зелёный Кранц - душа балтийского курорта
Побывать на таинственной вилле, погулять по старому парку и узнать истории 700-летнего Зеленоградска
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и четверг в 14:00, во вторник и субботу в 12:00
Сегодня в 12:00
10 авг в 14:00
800 ₽ за человека
-
15%
Групповая
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Утреннее путешествие на Куршскую косу из Зеленоградска. Исследуйте дюны, Танцующий лес и безлюдные пляжи, наслаждаясь тишиной и природой
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
1690 ₽
1988 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 15:30
10 авг в 13:00
от 14 550 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Зеленоградск - город-курорт
Пройти необычным маршрутом и познакомиться с городом с самых истоков
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от 6200 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Познакомиться с историей и ключевыми местами города на групповой интерактивной экскурсии
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
Сегодня в 16:00
10 авг в 11:15
от 1200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Зеленоградск глазами прусских котов и их хозяев
Экскурсия по мотивам жизненных историй - для взрослых и детей
Начало: У здания ж/д вокзала
Сегодня в 10:30
11 авг в 15:00
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Групповая
В трендеЯнтарный и Светлогорск: от янтаря до Балтийского моря
Отправиться из Зеленоградска на автобусе в колоритные прибрежные городки
Начало: В Зеленоградске
Расписание: ежедневно в 08:30 и 11:45
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
2300 ₽
2555 ₽ за человека
Групповая
Куршская коса из Зеленоградска
Полюбоваться Танцующим лесом, погулять по дюнам и вдохновиться красотой балтийской природы
Начало: На ул. Окружная
Расписание: ежедневно в 10:45
Сегодня в 10:45
Завтра в 10:45
1888 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Услышать истории Кранца! Аудиоспектакль по Зеленоградску
Открыть историю Кранца сквозь года и столетия
Начало: Возле ЖД вокзала, ул. Тургенева, 1Б, Зеленоградск ...
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Ветер перемен: история Зеленоградска
Прогуляться по улицам курортного Кранца и почувствовать дыхание Балтики
Начало: Тургенево 1Б
Завтра в 14:30
10 авг в 10:00
от 5700 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце янтарного края: Балтийск, Янтарный, Светлогорск (из Зеленоградска)
Насладиться пейзажами, узнать историю Калининградской области и увидеть, как развивается регион
Начало: На улице Окружной
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 23 000 ₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
от 6990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Волшебная Куршская коса
Провести день на лоне природы и увидеть самые красивые места региона
16 авг в 11:00
25 авг в 11:00
от 14 670 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса: лес, залив и дюны
Насладиться природными достопримечательностями заповедной территории
Начало: Около входа в супермаркет «Спар»
Расписание: ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
5600 ₽ за человека
-
10%
Мини-группа
до 12 чел.
«Привет из Кранца»: Старый Кранц в истории и открытках
Познакомиться с городом и отправить свой «привет» с побережья Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
от 1278 ₽
1420 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Душевное путешествие на Куршскую косу (из Зеленоградска)
Балтийское море, дюны и танцующие деревья на авто-пешеходной экскурсии
Завтра в 11:00
11 авг в 11:00
от 16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
В поисках янтарной комнаты: Балтийск + Янтарный (из Зеленоградска)
Увидеть, как делают украшения из солнечного камня, и побывать в самой западной точке России
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и субботу в 09:15
10 авг в 09:15
11 авг в 09:15
1900 ₽ за человека
Групповая
В Светлогорск и Янтарный - из Зеленоградска
Побывать в «маленькой Европе» на побережье Балтики и посетить янтарную мануфактуру
Начало: На ул. Окружная
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 09:15
Завтра в 09:15
12 авг в 09:15
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия «В поисках самого старого дома Кранца»
Отыскать самое древнее здание Зеленоградска и познакомиться с историей города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
Пройти из старины в современность и полюбить город на авторской экскурсии по нестандартному маршруту
Начало: На ул. Ленина, д. 3
10 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
-
15%
Групповая
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и воскресенье в 07:10
10 авг в 07:10
12 авг в 07:10
2790 ₽
3282 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Куршская коса: природа и история
Увидеть красивейшие места национального парка и влюбиться в балтийское побережье
11 авг в 08:00
12 авг в 14:00
от 9900 ₽ за всё до 4 чел.
-
30%
Индивидуальная
до 3 чел.
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
Посетить одно из самых живописных мест страны в компании профессионального журналиста
Сегодня в 15:30
10 авг в 10:30
от 10 220 ₽
14 600 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Куршская коса и дикий пляж в поездке из Зеленоградска
Побывать в Королевском бору, у озера Чайка и на высоте Мюллера и отдохнуть в уединённом месте
Начало: На Окружной улице
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
4500 ₽ за человека
Город привлекает природными локациями, культурными и архитектурными объектами русско-европейского наследия. В пределах города можно увидеть старинную немецкую архитектуру в ее лучшем, отреставрированном виде, парки, памятники и знаковые для жителей места. Интересные экскурсии за пределами Зеленоградска связаны с посещением уникальных и необычных природных мест
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Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 20 июл 2026
Великолепная экскурсия!
Спасибо 😍 Орнитологическая станция must visit - очень познавательный рассказ от очаровательного орнитолога!
Интересная экскурсия в автобусе о Куршской косе,
Спасибо 😍 Орнитологическая станция must visit - очень познавательный рассказ от очаровательного орнитолога!
Интересная экскурсия в автобусе о Куршской косе,
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М
Дата посещения: 15 июл 2026
Очень понравилась экскурсовод Екатерина!
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В
Дата посещения: 8 июл 2026
Все было бы совсем супер, если бы не погода на конечном этапе экскурсии. Елена очень все классно и подробно рассказывала,
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Е
Дата посещения: 28 июн 2026
Экскурсию проводил Андрей (Балтийск, Янтарный, Светлогорск) потрясающий специалист, было очень интересно! Огромное спасибо, все прошло как и предполагалось. Было очень комфортно, мини-автобус, небольшая группа. Человек увлеченный, действительно знающий свое дело!
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В
Дата посещения: 24 июн 2026
Экскурсия на Куршскую косу 24.06.26. Оценка "отлично". 1. Хорошая организация посадки. 2. Отличный автобус: кондиционер и т.д., дочку обычно укачивает,
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Е
Дата посещения: 21 июн 2026
Отличная, познавательная, супер содержательная экскурсия.
Комфортабельный автобус.
Грамотный и приятный экскурсовод!
Лёгкая подача информации. Оптимальное длительность экскурсии по времени
Комфортабельный автобус.
Грамотный и приятный экскурсовод!
Лёгкая подача информации. Оптимальное длительность экскурсии по времени
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Г
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень понравилась экскурсия. Спасибо Юле все подробно и с удовольствием рассказала о городе. Время пролетело незаметно. Подача информации интересная и увлекательная. Еще раз спасибо за экскурсию и памятный подарочек.
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А
Дата посещения: 19 июн 2026
Экскурсия прошла отлично! Большое спасибо экскурсоводу Наталье. Получили очень интересную информацию по истории и природных особенностях Калининградской обл. и Куршской косы. Замечательно провели время.
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О
Дата посещения: 14 июн 2026
Отлично👍
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Р
Дата посещения: 11 июн 2026
Хочется выразить огромную благодарность замечательному гиду Игорю за потрясающе познавательную экскурсию! Пять часов пролетели незаметно. Игорь не просто перечислял даты
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Всего 13628 отзывов в Зеленоградске
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Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску
Самые популярные экскурсии в Зеленоградске
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в августе 2026
Сейчас в Зеленоградске можно забронировать 262 экскурсии от 800 до 27 500 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 13628 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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