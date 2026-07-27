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а здесь всё обошлось. 3. Очень понравился экскурсовод: рассказывала интересно, спокойно, и, что важно, ненавязчиво. 4. Сделали 2 остановки: у танцующего леса и у смотровой площадки Эфа. Оба раза хватило времени и на осмотр, и на фото, и на отдых с перекусом. 5. Что очень важно - время экскурсии 4,5 часа вполне хватило (начало в 12.00) чтобы в этот день с утра сходить на море, потом съездить на экскурсию и оставшиеся время посвятить другим мероприятиям отпуска.