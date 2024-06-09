Познакомьтесь с волшебным миром пернатых мудрецов, их очаровательными друзьями и масштабной коллекцией художественных изображений сов в настоящей юрте кочевых народов.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсии
В рамках экскурсии участники познакомятся с жителями зоосада:
филинами, сипухами, серыми и не серыми неясытями, длиннохвостыми неясытями, домовыми сычами, полярной совой, в
Оронами, орланом-белохвостом, енотовидной собакой-альбиносом, обыкновенными белками и необыкновенными енотами-полоскунами.
Матёрые сокольники «Фило
Совии» расскажут о строении и настроениях сов, их предпочтительной среде обитания, излюбленном питании, специфичности органов чувств, а также о приятном и не очень соседстве хищных птиц с миром животных! Там же гости смогут оценить масштабную коллекцию художественных изображений сов, представленных в самых разных атрибутах человеческой деятельности и собранных воедино в настоящей юрте кочевых народов. Важная информация: Наша экскурсия понравится абсолютно всем! Но особый восторг вызовет у тех, кто уже любит сов и мечтает узнать их ещё лучше.
Вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00. Понедельник – выходной.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Тургенева, 9В
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00. Понедельник – выходной.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.