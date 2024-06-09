В рамках экскурсии участники познакомятся с жителями зоосада:

филинами, сипухами, серыми и не серыми неясытями, длиннохвостыми неясытями, домовыми сычами, полярной совой, в

Оронами, орланом-белохвостом, енотовидной собакой-альбиносом, обыкновенными белками и необыкновенными енотами-полоскунами.

Матёрые сокольники «Фило

Совии» расскажут о строении и настроениях сов, их предпочтительной среде обитания, излюбленном питании, специфичности органов чувств, а также о приятном и не очень соседстве хищных птиц с миром животных! Там же гости смогут оценить масштабную коллекцию художественных изображений сов, представленных в самых разных атрибутах человеческой деятельности и собранных воедино в настоящей юрте кочевых народов. Важная информация: Наша экскурсия понравится абсолютно всем! Но особый восторг вызовет у тех, кто уже любит сов и мечтает узнать их ещё лучше.