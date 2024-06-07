1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
4 часа
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 16:00
13 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Расписание: по пятницам в 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
Групповая
6 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
1 600₽ за человека
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
1 час
СОВмещаем пернатое с полезным
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 9В
Расписание: Вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00. Понедельник – выходной.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия7 июня 2024Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
- ААлексей5 июня 2024Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
- ННаталия1 июня 2024Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
- ММария30 мая 2024Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!
- ВВиталий27 мая 2024Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
- ААнна27 мая 2024Нам все очень понравилось👍 Хорошее сочетание знаний о новом, красоты природы и удачной рекомендованного нам времени😊 Николай подстраивался под изменения нашего маршрута. Спасибо ему большое😊 и комфорт поездки👍
- ООксана26 мая 2024Сама Куршская коса нам понравилась. Отличные виды.
- ААндрей26 мая 2024Экскурсия понравилась. Посмотрели все самое интересное. Спасибо нашему гиду Николаю!
- ООльга26 мая 2024Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
- ААртур24 мая 2024Забрали вовремя, автобус комфортный, гид прекрасная женщина все подробно рассказала показала профессионально! Ожидание оправдались)) Да и еще познакомился с прекрасной девушкой из группы.
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Необычные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Необычные" можно забронировать 22 экскурсии от 750 до 15 950 со скидкой до 45%. Туристы уже оставили гидам 364 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 22 экскурсий в Зеленоградске на 2024 год по теме «Необычные», 364 ⭐ отзыва, цены от 750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август