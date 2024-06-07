🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 105 отзывов Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида Начало: На ул. Ленина, д. 3 4 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 17 отзывов Замуррчательный Зеленоградск Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска 4 400 ₽ за всё до 8 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе 45% скидка Мини-группа 7 часов 2 отзыва Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области Начало: На ул. Окружная, 15 Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45 6000 3 300 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 10 отзывов Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями Начало: На улице Окружная 7 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине 🛫 Полеты на самолетах Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений Начало: В аэропорту Храброво от 6 000 ₽ за всё до 7 чел.

Сёрфинг Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде Начало: В Малиновке 4 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 30 отзывов Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии 2 850 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 84 отзыва Популярное предложение Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности Начало: Вы назначаете сами Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование 8 550 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 20 отзывов От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15 Расписание: Пт и сб в 08:30 2 500 ₽ за человека

Индивидуальная 4 часа 20 отзывов Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек Начало: Зеленоградск, по договоренности Расписание: Ежедневно в 10:00 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

Фотопрогулка 4 часа 11 отзывов Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск Расписание: Ежедневно в 10:00 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика Начало: Зеленоградск, по договоренности Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4.5 часа 12 отзывов Призрак замка Шаакен + сыроварня Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По субботам в 10:30 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 11 часов 7 отзывов Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира» Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21 Расписание: по пятницам в 8:00 2 900 ₽ за человека

Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Зеленоградск и Куршская коса Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 12 отзывов В тени рыцарских замков. Прусские хроники Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По средам в 9:30 1 800 ₽ за человека

Индивидуальная 5 часов 11 отзывов «Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15 Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00. от 15 950 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 14 отзывов Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото Начало: На привокзальной площади Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов Форты и крепости Кёнигсберга Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11 Расписание: По пятницам в 10:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор Начало: Зеленоградск, Вокзал 7 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 2 часа Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией Начало: Зеленоградск, Вокзал Расписание: Ежедневно по запросу 8 000 ₽ за всё до 4 чел.