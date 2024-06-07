Необычные экскурсии по Зеленоградску

Найдено 22 экскурсии в категории «Необычные» в Зеленоградске, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
10 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
7 950 за всё до 3 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Сёрфинг
Индивидуальная
3.5 часа
2 отзыва
Сёрфинг в Зеленоградске: покоряем волны Балтики
Освойте сёрфинг на Балтийском море с профессиональными инструкторами. Индивидуальная экскурсия включает тренировку на сёрф-тренажерах и практику на воде
Начало: В Малиновке
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 700 за человека
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
30 отзывов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850 за человека
Индивидуальный тур на Куршскую косу
Индивидуальная
5 часов
84 отзыва
Популярное предложение
Эксклюзивный индивидуальный тур на Куршскую косу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Куршской косы с индивидуальным гидом. Откройте уникальные природные и исторические достопримечательности
Начало: Вы назначаете сами
Расписание: Любой день и время,моментальное бронирование
Сегодня в 09:00
10 июня в 07:00
8 550 за всё до 4 чел.
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
20 отзывов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500 за человека
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Тевтонский орден на прусской земле: замки Шаакен и Нессельбек
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 4 чел.
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Фотопрогулка
4 часа
11 отзывов
Очарование Куршской Косы. Путешествие с фотографом
Начало: Ж/д вокзал г. Зеленоградск
Расписание: Ежедневно в 10:00
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Георгенсвальде, Раушен, Кранц, Филинская бухта: самобытная Прибалтика
Начало: Зеленоградск, по договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
11 июня в 16:00
13 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Призрак замка Шаакен + сыроварня
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Расписание: по пятницам в 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2 900 за человека
Зеленоградск и Куршская коса
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Зеленоградск и Куршская коса
Начало: 236038, обл. Калининградская, г. Калининград
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800 за человека
«Удивительная Куршская коса» - авторский тур из Зеленоградска
Индивидуальная
5 часов
11 отзывов
«Удивительная Куршская коса»: авторский тур из Зеленоградска
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических загадок с индивидуальной экскурсией по Куршской косе
Начало: Зеленоградск, Окружная улица 15
Расписание: Ежедневно по договоренности, с 09:00.
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 15 950 за всё до 3 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Форты и крепости Кёнигсберга
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Форты и крепости Кёнигсберга
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По пятницам в 10:00
14 июня в 09:30
21 июня в 09:30
1 600 за человека
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
СОВмещаем пернатое с полезным
🚶 Пешая
Групповая
1 час
СОВмещаем пернатое с полезным
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 9В
Расписание: Вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00. Понедельник – выходной.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    7 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Было очень познавательно и интересно. Видно, что экскурсовод очень любит и прекрасно знает свой город!
  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!
  • В
    Виталий
    27 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Всё очень понравилось. Гид-водитель Леонид. Много нового и интересного рассказал, на вопросы ответил. Отдельная благодарность за отсутствие жёстких ограничений по
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    времени, на всех объектах находились по времени столько, сколько было нужно нам - туристам. Побывали везде, где планировали и даже немного больше. В итоге получили и качественную экскурсию и прекрасное человеческое общение. Однозначно буду рекомендовать!

  • А
    Анна
    27 мая 2024
    Индивидуальный тур на Куршскую косу
    Нам все очень понравилось👍 Хорошее сочетание знаний о новом, красоты природы и удачной рекомендованного нам времени😊 Николай подстраивался под изменения нашего маршрута. Спасибо ему большое😊 и комфорт поездки👍
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Индивидуальный тур на Куршскую косу
    Сама Куршская коса нам понравилась. Отличные виды.
  • А
    Андрей
    26 мая 2024
    Индивидуальный тур на Куршскую косу
    Экскурсия понравилась. Посмотрели все самое интересное. Спасибо нашему гиду Николаю!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
    Побывали сегодня с мужем на экскурсии по форту N1 и Куршской косе. Гидом был Леонид. Вышла совершенно потрясающая поездка. Понравилось
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    именно то, что была не только коса, как в большинстве предложений, а именно совмещение с фортом. Комфортное передвижение от точки до точки, лёгкий темп в сопровождении интересного рассказа. Леонид учитывал все пожелания нашей группы. Вернулись полные впечатлений! Куршская коса однозначная любовь! Спасибо за знакомство с этим местом!

  • А
    Артур
    24 мая 2024
    Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
    Забрали вовремя, автобус комфортный, гид прекрасная женщина все подробно рассказала показала профессионально! Ожидание оправдались)) Да и еще познакомился с прекрасной девушкой из группы.

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 22
  1. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
  2. Замуррчательный Зеленоградск
  3. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  4. Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
  5. Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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