Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!

Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном

месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)

Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!

Замечательная экскурсия Дина знающий гид и очень доброжелательный человек. Мы получили много интересной информации. Экскурсия прошла в удобном для нас темпе, получили ответы на все вопросы и дополнительные рекомендации по музеям Зеленоградска. Искренне рекомендуем Дину в качестве гида

Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями

и информацией от местного жителя все гораздо интереснее 👍🏼 Я осталась очень довольна! День был жарким, мы всегда находили тень, когда останавливались ☀️

Были на пешей экскурсии с Диной. Нам очень понравилось. Сразу видно, что девушка любит город и свою работу, спасибо огромное

за замечательный рассказ и необычайные мелочи. Приятное путешествие в приятной компании - однозначно рекомендую гида. В следующий свой приезд однозначно будем заказывать экскурсии у Дины. Спасибо. P/S и в конце был приятный сюрприз - открыточки собственноручного изготовления от этого человека светлой души.

Т Таня

Дина потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖