Пешие экскурсии-прогулки в Зеленоградске с экскурсоводом

Найдено 18 экскурсий в категории «Пешеходные» в Зеленоградске, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
82 отзыва
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935 за человека
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
105 отзывов
Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска: путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу старинного Зеленоградска, исследуя его улочки и дворы в компании знающего гида
Начало: На ул. Ленина, д. 3
22 июня в 09:00
23 июня в 14:00
4 500 за всё до 4 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750 за человека
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Маховик времени - Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия Маховик времени: Зеленоградск - история, арт и котики
Откройте для себя уникальный мир Зеленоградска: от тевтонских рыцарей до современных арт-объектов и милых котиков
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 6
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 15:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
17 отзывов
Историческая прогулка по Зеленоградску: от Кранца до современности
Прогуляйтесь по улочкам старинного курорта, где останавливался Столыпин, и узнайте, как немецкая архитектура сохранилась до наших дней
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 10
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 14:15
14 июня в 14:15
500 за человека
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Уютный Кранц: морской курорт от прусских королей до наших дней
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 28
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 10:00
15 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 5 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900 за всё до 6 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Фотопрогулка и фотосессия в Зеленоградске
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотосессия в Зеленоградске: Сохраните Ваши Воспоминания
Хотите запечатлеть свой отдых в Зеленоградске? Авторская фотосессия на Балтийском море - ваш выбор
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Сегодня в 12:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Сказочный Зеленоградск - Кранц: обзорная прогулка с фотосессией
Начало: Зеленоградск, Вокзал
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 15:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
СОВмещаем пернатое с полезным
🚶 Пешая
Групповая
1 час
СОВмещаем пернатое с полезным
Начало: Зеленоградск, ул. Тургенева, 9В
Расписание: Вторник-воскресенье с 11:00 до 19:00. Понедельник – выходной.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
750 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Лидия и Сергей - очень приятная пара и интересные собеседники! В неспешном и очень комфортном режиме мы прогулялись по небольшому, но такому уютному Зеленоградску в их чудесной компании! Всем рекомендую!
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • Н
    Наталия
    1 июня 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Хочу поблагодарить Лидию и Сергея за потрясающую экскурсию! Время пролетело незаметно! Зеленоградск открылся со всех сторон) и смотря на эту чудесную пару можно понять, что Любовь навсегда! Восторг! Спасибо много раз)
  • М
    Мария
    31 мая 2024
    Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
    Потрясающая экскурсия! Интересная! Атмосферная! Не утомительная! Просто восторг! Огромное спасибо! Рекомендуем всем!!!
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  • М
    Мария
    30 мая 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки! Вот таким и должен быть настоящий экскурсовод👍🏼 Спасибо!
    Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!Нам очень понравилось! Павел рассказывал интересно и с душой! Был подготовлен, приехал вовремя, говорил без остановки!
  • С
    Сергей
    29 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Замечательная экскурсия Дина знающий гид и очень доброжелательный человек. Мы получили много интересной информации. Экскурсия прошла в удобном для нас темпе, получили ответы на все вопросы и дополнительные рекомендации по музеям Зеленоградска. Искренне рекомендуем Дину в качестве гида
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
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    и информацией от местного жителя все гораздо интереснее 👍🏼 Я осталась очень довольна! День был жарким, мы всегда находили тень, когда останавливались ☀️

    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этихВсе отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих
  • Л
    Людмила
    27 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Были на пешей экскурсии с Диной. Нам очень понравилось. Сразу видно, что девушка любит город и свою работу, спасибо огромное
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    за замечательный рассказ и необычайные мелочи. Приятное путешествие в приятной компании - однозначно рекомендую гида. В следующий свой приезд однозначно будем заказывать экскурсии у Дины. Спасибо. P/S и в конце был приятный сюрприз - открыточки собственноручного изготовления от этого человека светлой души.

  • Н
    Нина
    26 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Все прошло отлично
  • Т
    Таня
    23 мая 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Дина потрясающая лучезарная девушка прогулка с которой была на позитиве, и этот человек который влюблен в каждый уголок старого Кенигсберга, с такой душой перенесла нас в прошлое, еще и с фотографиями от профи 💖

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Зеленоградск: путешествие в прошлое
  2. Улочки, дворы и парадные Кранца-Зеленоградска
  3. Зеленоградск: жизнь на курорте
  4. Атмосферный Кранц
  5. Замуррчательный Зеленоградск
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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