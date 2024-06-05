Групповые экскурсии Зеленоградска

Найдено 49 экскурсий в категории «Групповые» в Зеленоградске, цены от 500 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
82 отзыва
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935 за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
9 отзывов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490 за человека
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
5 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750 за человека
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
176 отзывов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750 за человека
Куршская коса и дюна Эфа
🚌 На автобусе
скидка
8%
Групповая
4.5 часа
153 отзыва
Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: Каждый день в 09:40
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
12001 100 за человека
Знакомство с Куршской косой + дегустация: тур из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
343 отзыва
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 200 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
599 отзывов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 490 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
8 отзывов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500 за человека
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
30 отзывов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
18 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Погрузитесь в историю Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на обзорной экскурсии. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, сформировавших облик города
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: ежедневно (кроме субботы) в 11:45
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 200 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
50 отзывов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200 за человека
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900 за человека
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
97 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
Калининград хранит множество тайн и легенд. За 3 часа посетите 15 ключевых мест города, включая Рыбную деревню и остров Кнайпхоф. Присоединяйтесь
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: ежедневно в 08:10
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 190 за человека
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
20 отзывов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500 за человека
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900 за человека
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
10 отзывов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
67 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490 за человека
Призрак замка Шаакен + сыроварня
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
12 отзывов
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500 за человека
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490 за человека
Путешествие в Кранц - пешеходная экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
17 отзывов
Историческая прогулка по Зеленоградску: от Кранца до современности
Прогуляйтесь по улочкам старинного курорта, где останавливался Столыпин, и узнайте, как немецкая архитектура сохранилась до наших дней
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 10
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 14:15
14 июня в 14:15
500 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 21
Расписание: по понедельникам в 08:45
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 000 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
35 отзывов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150 за человека
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
28 отзывов
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
2 200 за человека
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
1 отзыв
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:50
20 июня в 08:50
3 200 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
7 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Расписание: по пятницам в 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2 900 за человека
«Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
5 отзывов
«Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск
Погрузитесь в историю Российского флота и посетите крепость Пиллау в Балтийске. Узнайте о Петре I и его вкладе в развитие кораблестроения
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По субботам в 9:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400 за человека
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40
12 июня в 09:40
15 июня в 12:40
1 900 за человека
«Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
6 отзывов
«Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»: экскурсия из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Светлогорск, где шум сосен создает неповторимую мелодию ветра. Прогулка по старинным улочкам и паркам города
Начало: Зеленоградск, улица Ленина, 10
Расписание: По вторникам в 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
1 700 за человека
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3 отзыва
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск
Расписание: По средам в 8:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 100 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
2 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по средам в 08:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 500 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 07:45
15 июня в 07:45
22 июня в 07:45
2 900 за человека
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 08:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 700 за человека
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
30 отзывов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000 за человека
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
12 отзывов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800 за человека
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
39 отзывов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: По понедельникам,вторникам,средам,пятницам,cубботам в 13:00
15 июня в 13:50
22 июня в 13:50
1 600 за человека
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
27 отзывов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200 за человека
Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
18 отзывов
Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина 10
Расписание: По средам в 9:40
12 июня в 09:40
19 июня в 09:40
1 900 за человека
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190 за человека
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250 за человека
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по вторникам в 8:45
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 900 за человека
«Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом» из Зеленоградска
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
«Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом» из Зеленоградска
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
  • Е
    Евгений
    4 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
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    высота Эфа совсем не впечатлила - довольно пустынный и грустный пейзаж. Гид много и интересно рассказывала, было достаточно и свободного времени. Понравилась организация экскурсии - накануне прислали всю необходимую информацию, время, номер автобуса и телефон гида.

  • П
    Полина
    3 июня 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
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    но в Зеленоградск мы вернулись в 15.35. Очень повезло с погодой, было тепло и солнечно, места очень красивые! Хотели бы вернуться ещё))

    Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указаноЭкскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано
  • Л
    Людмила
    1 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
    Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
  • В
    Виктор
    30 мая 2024
    Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
    Отличный гид, экскурсия компактная, общее представление о исторических вещах оставила
  • D
    Daria
    29 мая 2024
    Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Светлана Ивановна посвятила во все подробности истории Куршской косы,несмотря на посещение всего двух её мест - узнали
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    про все остальные красоты, а также другие достопримечательности Калининградской области с избытком! Времени на посещение хватило, автобус был комфортабельный и прохладный. Остались довольны экскурсией

  • М
    Маргарита
    29 мая 2024
    Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса без толпы»
    Мне все понравилось, было классно!
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    Зеленоградск - Кранц: история одного города
    Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
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    и информацией от местного жителя все гораздо интереснее 👍🏼 Я осталась очень довольна! День был жарким, мы всегда находили тень, когда останавливались ☀️

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  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Куршская коса и дюна Эфа
    Очень понравилась экскурсия!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Зеленоградск: путешествие в прошлое
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  4. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  5. Зеленоградск - Кранц: история одного города
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
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