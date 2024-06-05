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По популярности
Групповая
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
10 июня в 10:15
12 июня в 10:15
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750₽ за человека
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Янтарный, Светлогорск + посещение янтарного производства из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 750₽ за человека
скидка
8%
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия на Куршскую Косу и дюну Эфа: путешествие к красотам природы
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы и восхититесь панорамами с дюны Эфа в компании единомышленников
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: Каждый день в 09:40
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
12001 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Знакомство с Куршской косой + дегустация: незабываемый тур из Зеленоградска
Откройте для себя красоту Куршской косы и вкус местных деликатесов на увлекательной экскурсии из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, Окружная, 3 (автобусная остановка)
Расписание: Ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 1 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия на Куршскую косу из Зеленоградска: путешествие без толп
Представьте: вы, Куршская коса и ни души вокруг. Раннее утро, шепот волн и вы на вершине дюны Эфа. Впечатления, которые останутся навсегда
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно в 9:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
1 490₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции (мини-группа)
Погрузитесь в чарующую природу Куршской косы и узнайте о миграции птиц на первой в мире орнитологической станции
Начало: Ул. Окружная, 3
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
2 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Три приморских города - Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Идеальный маршрут для тех, кто хочет увидеть максимум за короткое время. Посетите Балтийск, Янтарный и Светлогорск в рамках одной экскурсии
Начало: Ул. Окружная 15, парковка Евроспар
Расписание: Пт и сб о в 08:20 (трансфер до Калининграда) 09:00 - начало экскурсии
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
2 850₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска «История Кёнигсберга-Калининграда»
Погрузитесь в историю Калининграда, бывшего Кёнигсберга, на обзорной экскурсии. Посетите знаковые места и узнайте о событиях, сформировавших облик города
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: ежедневно (кроме субботы) в 11:45
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Фрингилла, Танцующий лес и Высота Эфа
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: пн., вт. без Фрингиллы
Сегодня в 09:40
Завтра в 09:40
2 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес и Высота Эфа в 14:40
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: Ежедневно, кроме субботы, в 14:40
Завтра в 14:40
10 июня в 14:40
1 900₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Из Зеленоградска в Калининград: ТОП-15 мест за 3 часа
Калининград хранит множество тайн и легенд. За 3 часа посетите 15 ключевых мест города, включая Рыбную деревню и остров Кнайпхоф. Присоединяйтесь
Начало: Ул. Ленина, 10
Расписание: ежедневно в 08:10
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1 190₽ за человека
Групповая
7 часов
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск
Пора отправиться на изучение Калининградской области! За 7 часов вы увидите ключевые достопримечательности Янтарного и Светлогорска
Начало: Зеленоградск, улица Окружная, 15
Расписание: Пт и сб в 08:30
14 июня в 08:30
15 июня в 08:30
2 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Рыцарские замки Восточной Пруссии: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресениям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
2 900₽ за человека
Групповая
10 часов
«Янтарное побережье»: в Янтарный и Светлогорск из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие к берегам Балтийского моря. Узнайте всё о янтаре и насладитесь природой и атмосферой курортов
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По воскресеньям в 7:45
Завтра в 07:45
16 июня в 07:45
от 2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса и орнитологическая станция»
Откройте для себя удивительные пейзажи Куршской косы и наблюдайте за кольцеванием птиц на орнитологической станции. Уникальные фото и впечатления гарантированы
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 10:20
10 июня в 10:20
12 июня в 10:20
1 490₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Призрак замка Шаакен + сыроварня
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По субботам в 10:30
Сегодня в 10:30
15 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Ранняя Куршская коса с посещением орнитологической станции
Начало: Ул Окружная, 15
Завтра в 08:20
10 июня в 08:20
1 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Историческая прогулка по Зеленоградску: от Кранца до современности
Прогуляйтесь по улочкам старинного курорта, где останавливался Столыпин, и узнайте, как немецкая архитектура сохранилась до наших дней
Начало: Г. Зеленоградск, ул. Ленина, д. 10
Расписание: Согласно календарю
10 июня в 14:15
14 июня в 14:15
500₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Тайны подземного Кёнигсберга»
Начало: Г. Зеленоградск, Курортный проспект, д. 21
Расписание: по понедельникам в 08:45
10 июня в 08:30
17 июня в 08:30
2 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии: путешествие из Зеленоградска
Вас ждет уникальное путешествие по замкам и кирхам, где каждый камень хранит истории прошлого
Начало: Ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: Понедельник, среда, суббота в 08:10
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
2 150₽ за человека
Групповая
9 часов
По следам Янтарной комнаты: Балтийск и Янтарный из Зеленоградска
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:45
20 июня в 08:45
2 200₽ за человека
Групповая
11 часов
«Вкусная Пруссия»: экскурсия из Зеленоградска с дегустацией
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По четвергам в 8:45
13 июня в 08:50
20 июня в 08:50
3 200₽ за человека
Групповая
11 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Тильзит-Рагнит - город пива, сыра и мира»
Увлекательный тур из Зеленоградска: история Тильзита, сыроварни и пивоварни Восточной Пруссии
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект 21
Расписание: по пятницам в 8:00
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
2 900₽ за человека
Групповая
9 часов
«Российскому флоту быть!»: экскурсия из Зеленоградска в Балтийск
Погрузитесь в историю Российского флота и посетите крепость Пиллау в Балтийске. Узнайте о Петре I и его вкладе в развитие кораблестроения
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 21
Расписание: По субботам в 9:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу и сыроварню «Шаакен Дорф»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: По средам в 9:40, по субботам в 12:40
12 июня в 09:40
15 июня в 12:40
1 900₽ за человека
Групповая
5 часов
«Музыка ветра - Раушен (Светлогорск)»: экскурсия из Зеленоградска
Отправляйтесь в увлекательное путешествие в Светлогорск, где шум сосен создает неповторимую мелодию ветра. Прогулка по старинным улочкам и паркам города
Начало: Зеленоградск, улица Ленина, 10
Расписание: По вторникам в 10:30
11 июня в 10:30
18 июня в 10:30
1 700₽ за человека
Групповая
7 часов
«Форты и крепости Кёнигсберга»: экскурсия из Зеленоградска
Начало: Курортный проспект, 21, Зеленоградск
Расписание: По средам в 8:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 100₽ за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Очарование провинции: от Арнау до Тапиау»
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по средам в 08:45
12 июня в 08:45
19 июня в 08:45
2 500₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Война и мир», 5 городов за один день
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 07:45
15 июня в 07:45
22 июня в 07:45
2 900₽ за человека
Групповая
14 часов
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по субботам в 08:00
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
2 700₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия из Зеленоградска по Калининграду + 11 форт
Погрузитесь в историю Калининграда, прогуляйтесь по острову Канта, посетите Кафедральный собор и завершите день в форте №11
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина,10
Расписание: по субботам в 8:45
15 июня в 08:45
22 июня в 08:45
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
В тени рыцарских замков. Прусские хроники
Начало: Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Расписание: По средам в 9:30
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
1 800₽ за человека
Групповая
5 часов
Экскурсия из Зеленоградска «Куршская коса: Легенды моря»
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: По понедельникам,вторникам,средам,пятницам,cубботам в 13:00
15 июня в 13:50
22 июня в 13:50
1 600₽ за человека
Групповая
9 часов
Янтарный берег из Зеленоградска: посёлок Янтарный и город Светлогорск
Начало: Ул. Ленина 10, г. Зеленоградск
Расписание: Вт, пт. и вс в 08.30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
2 200₽ за человека
Групповая
6 часов
Из Зеленоградска в Балтийск - самый западный город России
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина 10
Расписание: По средам в 9:40
12 июня в 09:40
19 июня в 09:40
1 900₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
27 июня в 08:30
16 авг в 10:30
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
10 июня в 08:00
15 июня в 08:00
13881 250₽ за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Начало: Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Расписание: по вторникам в 8:45
11 июня в 08:30
18 июня в 08:30
2 900₽ за человека
Групповая
8 часов
«Огнем и мечом - покорение пруссов Тевтонским орденом» из Зеленоградска
Начало: Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Расписание: По вторникам в 10:00
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
2 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
- ЕЕвгений4 июня 2024На экскурсию ездили 31 мая. Было очень любопытно посетить и орнитологическую станцию, и прогуляться по тропам "танцующего" леса, а вот
- ППолина3 июня 2024Экскурсия неплохая, но думаю лучше ехать своим ходом, времени маловато, не успели насладиться локациями. Было указано, что экскурсия до 5,
- ЛЛюдмила1 июня 2024Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
- ММаргарита31 мая 2024Очень приятная экскурсовод. Много информации, приятный спокойный голос. Отличные локации.
- ВВиктор30 мая 2024Отличный гид, экскурсия компактная, общее представление о исторических вещах оставила
- DDaria29 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Светлана Ивановна посвятила во все подробности истории Куршской косы,несмотря на посещение всего двух её мест - узнали
- ММаргарита29 мая 2024Мне все понравилось, было классно!
- ЮЮлия28 мая 2024Все отлично! Очень мягкая, тактичная, приятная Екатерина. Экскурсия интересная. Я много раз была сама в этих местах, но с историями
- ЕЕлена28 мая 2024Очень понравилась экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Групповые»
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