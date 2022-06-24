Гора Бекельдеуль - восхождение к небу

Гора Бекельдеуль является наивысшей точкой хребта Соктахан, ее высота составляет 1469 метров над уровнем моря

Гора Бекельдеуль является наивысшей точкой хребта Соктахан, ее высота составляет 1469 метров над уровнем моря.

Происхождению названия горы послужила прекрасная легенда о красивой, умной и доброй девушке Бекельдеуль, у которой глаза сияли словно звезды в безлунную ночь, брови поднимались дугой и были чернее соболя.
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Гора Бекельдеуль - восхождение к небу
Ближайшие даты:
09
сен

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • активный отдых – совершим подъезд к подножию горы на вездеходе и пеший подъем на высоту 1470 г. Бекельдеуль;
  • красоты Зейского района – обзорная экскурсия, узнаем, что нас окружает и какие населенные пункты существовали до строительства плотины;
  • посиделки у костра под пологом тайги и звездным небом;

Программа тура по дням

1 день
Встреча накануне дня тура, выезд в лагерь, подготовка к восхождению

Прибытие за день до начала активной части маршрута в 14:00-18:00 г. Зея встреча гостей, автобусно-пешеходная экскурсия по городу (по желанию).

18:00-19:00 Свободное время.

Сувенирный час, будет выделено время для покупок сувениров,

19:00 – Ужин (самостоятельно).

Кафе «Мая» в сопровождении гида-проводника, знакомство с группой, ввод в детали похода.

20:30-21:00 Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно, поможем с бронью и выбором).

Начало похода:

08:00 Завтрак в отеле (самостоятельно).

09:00 Выезд на автомобиле высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ – 66) до лагеря расположенный на хребте Сактахан, отметка (высота) 814 м.

14:00 Обед на реке Окака, готовим на месте на костре у побережья.

За время приготовления обеда, туристы могут попытать счастье в ловле рыбы Хариуса в горной реке.

15:00 Подготовка обмундирования на маршрут восхождение на высоту 1470 м.

Сбор самого необходимого (медикаменты, спички, фонарики) укомплектованность рюкзаков продуктами питания (термос чай, кофе, бутерброды, питание рассчитывают гиды-проводники на группу).

16:00-17:00 Сбор дикоросов по времени года, приготовление ужина на костре.

19:00 Ужин у костра под пологом тайги и звездным небом.

21:00 Отбой.

2 день
Восхождение г. Бекельдеуль

06:30 Подъем.

07:00 Завтрак (каша приготовленная на костре).

08:00-08:30 Выход на маршрут.

Спуск с сопки (высоты 814 м) на вездеходе «Каракат» к реке Бекельдеуль, отдых-перекус (горячий чай, бутерброды), подъезд к подножью горы.

10:00-11:00 Пеший подъем на высоту 1470 г. Бекельдеуль протяженность 5 км, красоты Зейского района, обзорная экскурсия, что нас окружает и какие населенные пункты существовали до строительства плотины.

16:00 Спуск возвращение к вездеходу «Каракат» протяженность 5 км, возвращение на палаточный лагерь вездеходом протяженность 5 км, на высоту (отметку 814 м).

19:00 Ужин у костра под пологом тайги и звездным небом, делимся эмоциями

3 день
Возвращение

07:30 Подъем.

08:00 Завтрак.

10:00 Сбор обмундирования, возвращение в город Зея.

14:00-15:00 Прибытие в город Зея.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание на активной части маршрута
  • Проживание в палатке на активной части маршрута
  • Инструктор
  • Транспортные услуги по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Зея и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Проживание накануне похода в гостинице
  • Обзорная экскурсия накануне похода
Место начала и завершения?
Россия, Амурская область, Зея
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Одежда по погоде и удобная непромокаемая обувь, подошва обуви с протектором, головной убор. Одежду необходимо обработать репеллентами от клещей;
  • Сменный комплект одежды. Теплая куртка или свитер даже летом (ночью в горах прохладно);
  • Предметы личной гигиены;
  • Фонарик;
  • Удобный рюкзак;
  • Запас питьевой воды;
  • По желанию туристы могут взять с собой продукты питания в случае наличия аллергических реакций на определенные компоненты;
  • Наличие спальника.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Необходимо наличие прививки от клещевого энцефалита.

Сложный ли маршрут?

Физическая напряженность на маршруте сложная, поэтому лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями, участие не рекомендуется.

Дети от 14 лет допускаются с родителями, либо в составе организованных групп.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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