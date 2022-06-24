Встреча накануне дня тура, выезд в лагерь, подготовка к восхождению

Прибытие за день до начала активной части маршрута в 14:00-18:00 г. Зея встреча гостей, автобусно-пешеходная экскурсия по городу (по желанию).

18:00-19:00 Свободное время.

Сувенирный час, будет выделено время для покупок сувениров,

19:00 – Ужин (самостоятельно).

Кафе «Мая» в сопровождении гида-проводника, знакомство с группой, ввод в детали похода.

20:30-21:00 Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно, поможем с бронью и выбором).

Начало похода:

08:00 Завтрак в отеле (самостоятельно).

09:00 Выезд на автомобиле высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ – 66) до лагеря расположенный на хребте Сактахан, отметка (высота) 814 м.

14:00 Обед на реке Окака, готовим на месте на костре у побережья.

За время приготовления обеда, туристы могут попытать счастье в ловле рыбы Хариуса в горной реке.

15:00 Подготовка обмундирования на маршрут восхождение на высоту 1470 м.

Сбор самого необходимого (медикаменты, спички, фонарики) укомплектованность рюкзаков продуктами питания (термос чай, кофе, бутерброды, питание рассчитывают гиды-проводники на группу).

16:00-17:00 Сбор дикоросов по времени года, приготовление ужина на костре.

19:00 Ужин у костра под пологом тайги и звездным небом.

21:00 Отбой.