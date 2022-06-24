Преимущества этого путешествия:
Прибытие за день до начала активной части маршрута в 14:00-18:00 г. Зея встреча гостей, автобусно-пешеходная экскурсия по городу (по желанию).
18:00-19:00 Свободное время.
Сувенирный час, будет выделено время для покупок сувениров,
19:00 – Ужин (самостоятельно).
Кафе «Мая» в сопровождении гида-проводника, знакомство с группой, ввод в детали похода.
20:30-21:00 Размещение в гостинице (оплачивается самостоятельно, поможем с бронью и выбором).
Начало похода:
08:00 Завтрак в отеле (самостоятельно).
09:00 Выезд на автомобиле высокой проходимости (УАЗ, ГАЗ – 66) до лагеря расположенный на хребте Сактахан, отметка (высота) 814 м.
14:00 Обед на реке Окака, готовим на месте на костре у побережья.
За время приготовления обеда, туристы могут попытать счастье в ловле рыбы Хариуса в горной реке.
15:00 Подготовка обмундирования на маршрут восхождение на высоту 1470 м.
Сбор самого необходимого (медикаменты, спички, фонарики) укомплектованность рюкзаков продуктами питания (термос чай, кофе, бутерброды, питание рассчитывают гиды-проводники на группу).
16:00-17:00 Сбор дикоросов по времени года, приготовление ужина на костре.
19:00 Ужин у костра под пологом тайги и звездным небом.
21:00 Отбой.
06:30 Подъем.
07:00 Завтрак (каша приготовленная на костре).
08:00-08:30 Выход на маршрут.
Спуск с сопки (высоты 814 м) на вездеходе «Каракат» к реке Бекельдеуль, отдых-перекус (горячий чай, бутерброды), подъезд к подножью горы.
10:00-11:00 Пеший подъем на высоту 1470 г. Бекельдеуль протяженность 5 км, красоты Зейского района, обзорная экскурсия, что нас окружает и какие населенные пункты существовали до строительства плотины.
16:00 Спуск возвращение к вездеходу «Каракат» протяженность 5 км, возвращение на палаточный лагерь вездеходом протяженность 5 км, на высоту (отметку 814 м).
19:00 Ужин у костра под пологом тайги и звездным небом, делимся эмоциями
07:30 Подъем.
08:00 Завтрак.
10:00 Сбор обмундирования, возвращение в город Зея.
14:00-15:00 Прибытие в город Зея.
Тур предусматривает проживание в палатке.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Необходимо наличие прививки от клещевого энцефалита.
Физическая напряженность на маршруте сложная, поэтому лицам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями, участие не рекомендуется.
Дети от 14 лет допускаются с родителями, либо в составе организованных групп.