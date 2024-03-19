читать дальше переходили бы из поколения в поколение.



У нас с вами на примере усадьбы Быково есть уникальная возможность прикоснуться к этому удивительному явлению русской истории – загородной дворянской усадьбе и оценить задумку великого зодчего того времени Василия Баженова.

Россия имеет богатую историю и одно из ее интересных явлений – русские усадьбы с их бытом и укладом жизни.Главная задача любого усадебного архитектора заключалась в создании гармоничного мира, традиции которого