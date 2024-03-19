Россия имеет богатую историю и одно из ее интересных явлений – русские усадьбы с их бытом и укладом жизни.
Главная задача любого усадебного архитектора заключалась в создании гармоничного мира, традиции которого
Главная задача любого усадебного архитектора заключалась в создании гармоничного мира, традиции которого
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
В ходе экскурсии:
- мы прогуляемся по усадебному парку и увидим, как дошедшие до наших дней памятники архитектуры, так и по картинам и фотографиям прошлого представим, как выглядели утраченные;
- совершим виртуальное путешествие по дворцу и познакомимся с дворянским бытом;
- увидим жемчужину усадьбы – Владимирскую церковь в редком для православных сооружений псевдоготическом стиле, увенчанную двухмаршевой белокаменной лестницей, узнаем тайну колокольни и отыщем масонские знаки;
- познакомимся не только с усадьбой, но и с судьбами четырех семейств России: Воронцовых, Измайловых, Воронцовых-Дашковых и Ильиных, тесно связанных с историей усадьбы. Прогулка займет 2 -2,5 часа, рекомендуется взять головной убор прекрасному полу при желании посетить церковь.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Московская область, с. Быково, Колхозная улица,138
Завершение: Владимирский храм
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
19 мар 2024
Очень интересная экскурсия! Единственное, очень жаль, что не попали в помещения усадьбы и собора. Спасибо большое!
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