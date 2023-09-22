Приглашаю в насыщенное путешествие по необычным местам всего в часе езды от центра столицы. Я скрупулёзно исследовала свой город и близлежащие районы, познакомилась с интересными людьми и обнаружила нетривиальные уголки, о которых порой не знают даже местные. Своими открытиями я хочу поделиться с вами. В нашей программе: архитектурная эклектика Жуковского, дачи русской интеллигенции и неоготическая усадьба, старообрядческое кладбище, прогулка по частному саду с бокалом игристого, десерты от француза, живущего в п. Кратово, и это ещё не всё!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вдохновляющие знакомства

Исследуя окрестности, я повстречала удивительных людей. Одни увлечены сохранением русской архитектуры и культурного наследия своих предков — жителей п. Кратово. Другие вкладывает душу в создание современных загородных пространств. Общалась я и с энтузиастами, и с любителями советского модернизма, и с коллекционерами. Все они нашли то, что оказалось для них по-настоящему ценным. Эти знакомства вдохновили меня, и на экскурсии я хочу познакомить вас с этими людьми в надежде на то, что путешествие даст вам ресурс для новых идей и целей.

Жуковский

В городе-саде и наукограде вы узнаете о смелых лётчиках-испытателях. Прогуляетесь по уютному Старому городу и среди величественных арок. Увидите образцы разных архитектурных стилей — советского модернизма, конструктивизма, советского ампира, классицизма, капиталистического романтизма. Да-да, всё это гармонично cосуществует в Жуковском! По желанию, кроме воскресенья, посетим демонстрационный центр ЦАГИ, где нам расскажут о развитии российской авиации (экскурсия в демо-центр бронируется заранее).

Кратово

Далее в программе стародачный посёлок русской интеллигенции с застройкой 30-40-х годов. Вы услышите историю местных домов от русских теремов до дач большевиков. Мы поговорим о том, как развивался феномен русской дачи в советском и постсоветском пространстве. Насладимся прогулкой среди величественных мачтовых сосен, перезагрузимся и подышим чистым воздухом. И вспомним жителей Кратова — Михаила Зощенко, Сергея Прокофьева, Булата Окуджаву и Сергея Эйзенштейна.

Усадьба Быково

Вы осмотрите храм, который сравнивают с Тадж-Махалом. Прогуляетесь по тенистым парковым аллеям усадьбы Быково, узнаете историю её владельцев в разные времена и увидите снаружи здание главного дома в стиле псевдоготики.

Кроме того, в течение дня вы осмотрите частный сад с бокалом игристого, посетите антикварную лавку, где можно приобрести оригинальные сувениры, а также побываете в старинном тихом селе, где сохранилось древнее старообрядческое кладбище.

До встречи в наших удивительных краях!

Организационные детали

Дополнительные расходы

— Транспорт. Если вы не на своей машине, можно арендовать транспорт на весь день (~2000 руб. /час) или воспользоваться такси для перемещения между объектами (~2500 руб. за весь день).

— Питание. Завтрак, бранч или обед можем запланировать исходя из ваших предпочтений. В городе есть рестораны с качественной едой, также возможна организация пикника с продукцией от местных производителей, например, в Кратово живёт француз, который готовит вкуснейшую пиццу и десерты — мы можем заказать блюда и устроить пикник на лесном озере. На завтрак также возможно подготовить крафтовый перекус, в Жуковском есть хорошие кофейни.

— Входные билеты. Оплачиваются исходя из количества человек в вашей группе, обсуждается заранее.