Авторский маршрут по удивительным достопримечательностям в юго-восточных предместьях Москвы
Я скрупулёзно исследовала свой город и близлежащие районы, познакомилась с интересными людьми и обнаружила нетривиальные уголки, о которых порой не знают даже местные. Своими открытиями я хочу поделиться с вами. В нашей программе: архитектурная эклектика Жуковского, дачи русской интеллигенции и неоготическая усадьба, старообрядческое кладбище, прогулка по частному саду с бокалом игристого, десерты от француза, живущего в п. Кратово, и это ещё не всё!
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Описание
Что вас ожидает
Вдохновляющие знакомства
Исследуя окрестности, я повстречала удивительных людей. Одни увлечены сохранением русской архитектуры и культурного наследия своих предков — жителей п. Кратово. Другие вкладывает душу в создание современных загородных пространств. Общалась я и с энтузиастами, и с любителями советского модернизма, и с коллекционерами. Все они нашли то, что оказалось для них по-настоящему ценным. Эти знакомства вдохновили меня, и на экскурсии я хочу познакомить вас с этими людьми в надежде на то, что путешествие даст вам ресурс для новых идей и целей.
Жуковский
В городе-саде и наукограде вы узнаете о смелых лётчиках-испытателях. Прогуляетесь по уютному Старому городу и среди величественных арок. Увидите образцы разных архитектурных стилей — советского модернизма, конструктивизма, советского ампира, классицизма, капиталистического романтизма. Да-да, всё это гармонично cосуществует в Жуковском! По желанию, кроме воскресенья, посетим демонстрационный центр ЦАГИ, где нам расскажут о развитии российской авиации (экскурсия в демо-центр бронируется заранее).
Кратово
Далее в программе стародачный посёлок русской интеллигенции с застройкой 30-40-х годов. Вы услышите историю местных домов от русских теремов до дач большевиков. Мы поговорим о том, как развивался феномен русской дачи в советском и постсоветском пространстве. Насладимся прогулкой среди величественных мачтовых сосен, перезагрузимся и подышим чистым воздухом. И вспомним жителей Кратова — Михаила Зощенко, Сергея Прокофьева, Булата Окуджаву и Сергея Эйзенштейна.
Усадьба Быково
Вы осмотрите храм, который сравнивают с Тадж-Махалом. Прогуляетесь по тенистым парковым аллеям усадьбы Быково, узнаете историю её владельцев в разные времена и увидите снаружи здание главного дома в стиле псевдоготики.
Кроме того, в течение дня вы осмотрите частный сад с бокалом игристого, посетите антикварную лавку, где можно приобрести оригинальные сувениры, а также побываете в старинном тихом селе, где сохранилось древнее старообрядческое кладбище.
До встречи в наших удивительных краях!
Организационные детали
Дополнительные расходы
— Транспорт. Если вы не на своей машине, можно арендовать транспорт на весь день (~2000 руб. /час) или воспользоваться такси для перемещения между объектами (~2500 руб. за весь день).
— Питание. Завтрак, бранч или обед можем запланировать исходя из ваших предпочтений. В городе есть рестораны с качественной едой, также возможна организация пикника с продукцией от местных производителей, например, в Кратово живёт француз, который готовит вкуснейшую пиццу и десерты — мы можем заказать блюда и устроить пикник на лесном озере. На завтрак также возможно подготовить крафтовый перекус, в Жуковском есть хорошие кофейни.
— Входные билеты. Оплачиваются исходя из количества человек в вашей группе, обсуждается заранее.
- До места встречи в г. Жуковский вам нужно добраться самостоятельно
- Экскурсия рассчитана на 7 часов, если вы решите сократить продолжительность программы, на стоимость это не повлияет
- Мне важно кастомизировать программу под каждого гостя индивидуально, поэтому я с радостью учту ваши пожелания. В том числе мы можем обсудить удобное время начала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ж/д станции Отдых или Кратово
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.