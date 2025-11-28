Описание тура
Ретрит женской души и тела. Йога, энергетические практики, баня, посиделки у камина, пение мантр под гитару, прогулки по сосновому лесу. Наполняться, заряжаться и сиять! Женский ретрит во имя позитивного - здорового ментального состояния женщины. Энергетические практики наполнят нас глубоким отдыхом изнутри, легкостью, творчеством, уверенным женским состоянием: Меня достаточно и мне очень хорошо.
Занятия собой помогут стать отдохнувшей, отпустив усталость и напряжение (многое негативное выйдет в практиках). Важное время, чтобы зарядиться перед новым годом и встретить его счастливой и наполненной. Все практики про женское здоровье, про разгрузку психики, про отпускание контроля, про очищение от программ и привычных реакций. Вернемся к себе настоящей! Будем окружены эстетикой отеля, природой вокруг и душевным, теплым общением.
Встретиться с настоящей собой и не забывать об этой важной связи, которая даёт нам силы, радость жизни в любых обстоятельствах. Это наша витальность, наше топливо!
Чем будем баловать Любимую Женщину (насыщенная программа):
Мощные практики Цигун и Кундалини йоги, Женские мягкие Даосские практики во имя здоровья и наполнения женщины, Практики голосовых режимов раскрытие женственности и творчества.
Два часа Баньки с парением.
Проживание в красивом бутик-отеле Звенигорода.
Отель окружен несколькими гектарами соснового леса, вокруг чистый воздух, река, исторические храмы и монастыри. Ресторан с камином, атмосферный йога зал с живописными окнами во всю стену, с видом на лес. Двухместное или одноместное размещение (есть разные тарифы на выбор: стандарт, комфорт, люкс).
Сбалансированная вегетарианская еда: завтрак, обед, ужин, вечерний чай и тёплые посиделки в уютном ресторане с камином (будет вкусно и сытно, но без мяса, чтобы организм эффективно очищал энергетические центры).
Прогулки по сосновому лесу (громадная и экологически чистая территория соснового леса с оборудованными дорожками, лежаками).
Практики ведет сертифицированный мастер международной школы Кундалини йоги. Организатор ряда счастливых мероприятии: тур Девичий Алтай — поход к подножию Белухи и к Телецкому озеру, Ретрит на Алтай: Путь в долину Елангаш, женский ретрит на море, Кулинарный Девичник, душевные походы и сплавы по рекам.
Программа тура по дням
Раскрытие сердца и очищение. Она полна энергии
13:00 Заселяемся, располагаемся.
14:00 Глубокая практика Знакомства. Безопасный сердечный круг. Погружение в зеркало.
15:00 Обед.
17:00 Суставная разминка, энергетическая практика: Цигун (жемчужина Неба, Луны, Земли) и чуточку полезного, жёсткого Цигуна для прожигания (очищения) каналов.
19:00 Ужин.
20:30 Сакральная даосская практика Дзиранши (возвращение в чувственность, контакт с телом).
22:00 Сон.
В глубину - важная встреча. Балуем душу и тело
9:00 Завтрак.
11:00 Практика Кундалини йоги, крийя на раскрытие сердечного центра
(короткая, но очень эффективная практика).
14:00 Обед.
15:30 Тантрическая Ошо практика Чакровое дыхание, (тотальное очищение всех энергетических центров).
17:00 Банька по любви и для радости (2 часа наслаждения).
Женский самомассаж для увеличения чувственности и пробуждения женственности изнутри.
21:00 Ужин.
22:00 Сон.
Сиять собой. На крыльях творчества и женственности
9:00 Завтрак.
11:00 Практика голосовых режимов, раскрытие Вишудхи - чакры творческой силы, усиление своих женских архетипов. Пение мантр под Гитару.
13:30 Тёплый круг.
14:00 Выезд.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Полная программа всех практик с сертифицированным учителем Кундалини йоги и женских Даосских практик (Цигун, Кундалини, Тантрические и голосовые практики)
- Банька на дровах
- Проживание - двухместное размещение в стильном и уютном номере Стандарт, с видом на сосны и со своей гостиной (возможно одноместное Люкс размещение, за дополнительную плату)
- Трёхразовое вегетарианское питание в ресторане отеля
- Коврик для йоги
Что не входит в цену
- Трансфер в Звенигород и обратно
- Одежда и предметы личной гигиены
- Повязка на глаза
О чём нужно знать до поездки
Мы находимся в 1,5 часах от Москвы на электричке. На автомобиле от Москвы можно добраться за 40 - 60 минут. На территории отеля есть большая парковка для гостей.
Взять c cобой:
Маска на глаза - та, которая для сна (используем для практик).
Любая одежда для практик, не сковывающая движения.
Термокружка или любая бутылочка для воды.
Теплая и удобная одежда для прогулок.
Необходимые предметы личной гигиены, крема и все любимые женские штучки.
Юбка или платье в пол для практики.
Пожелания к путешественнику
Наше главное правило: Бережно с любовью к себе, бережно и с любовью к другим.
На время практики важно отказаться от вредных привычек, не допускается курение, алкоголь и всё то, что неестественным образом влияет на сознание, состояние и здоровье.