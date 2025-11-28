Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Ретрит женской души и тела. Йога, энергетические практики, баня, посиделки у камина, пение мантр под гитару, прогулки по сосновому лесу. Наполняться, заряжаться и сиять! Женский ретрит во имя позитивного - здорового ментального состояния женщины. Энергетические практики наполнят нас глубоким отдыхом изнутри, легкостью, творчеством, уверенным женским состоянием: Меня достаточно и мне очень хорошо.

Занятия собой помогут стать отдохнувшей, отпустив усталость и напряжение (многое негативное выйдет в практиках). Важное время, чтобы зарядиться перед новым годом и встретить его счастливой и наполненной. Все практики про женское здоровье, про разгрузку психики, про отпускание контроля, про очищение от программ и привычных реакций. Вернемся к себе настоящей! Будем окружены эстетикой отеля, природой вокруг и душевным, теплым общением.

Встретиться с настоящей собой и не забывать об этой важной связи, которая даёт нам силы, радость жизни в любых обстоятельствах. Это наша витальность, наше топливо!

Чем будем баловать Любимую Женщину (насыщенная программа):

Мощные практики Цигун и Кундалини йоги, Женские мягкие Даосские практики во имя здоровья и наполнения женщины, Практики голосовых режимов раскрытие женственности и творчества.

Два часа Баньки с парением.

Проживание в красивом бутик-отеле Звенигорода.

Отель окружен несколькими гектарами соснового леса, вокруг чистый воздух, река, исторические храмы и монастыри. Ресторан с камином, атмосферный йога зал с живописными окнами во всю стену, с видом на лес. Двухместное или одноместное размещение (есть разные тарифы на выбор: стандарт, комфорт, люкс).

Сбалансированная вегетарианская еда: завтрак, обед, ужин, вечерний чай и тёплые посиделки в уютном ресторане с камином (будет вкусно и сытно, но без мяса, чтобы организм эффективно очищал энергетические центры).

Прогулки по сосновому лесу (громадная и экологически чистая территория соснового леса с оборудованными дорожками, лежаками).

Практики ведет сертифицированный мастер международной школы Кундалини йоги. Организатор ряда счастливых мероприятии: тур Девичий Алтай — поход к подножию Белухи и к Телецкому озеру, Ретрит на Алтай: Путь в долину Елангаш, женский ретрит на море, Кулинарный Девичник, душевные походы и сплавы по рекам.