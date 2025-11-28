Мои заказы

Йога-ретрит «В глубину»: SUP-сплав, кундалини-йога, женские даосские практики

Женский ретрит в элитном отеле Московской области: кундалини-йога, даосские практики, баня
Описание тура

Ретрит женской души и тела. Йога, энергетические практики, баня, посиделки у камина, пение мантр под гитару, прогулки по сосновому лесу. Наполняться, заряжаться и сиять! Женский ретрит во имя позитивного - здорового ментального состояния женщины. Энергетические практики наполнят нас глубоким отдыхом изнутри, легкостью, творчеством, уверенным женским состоянием: Меня достаточно и мне очень хорошо.

Занятия собой помогут стать отдохнувшей, отпустив усталость и напряжение (многое негативное выйдет в практиках). Важное время, чтобы зарядиться перед новым годом и встретить его счастливой и наполненной. Все практики про женское здоровье, про разгрузку психики, про отпускание контроля, про очищение от программ и привычных реакций. Вернемся к себе настоящей! Будем окружены эстетикой отеля, природой вокруг и душевным, теплым общением.

Встретиться с настоящей собой и не забывать об этой важной связи, которая даёт нам силы, радость жизни в любых обстоятельствах. Это наша витальность, наше топливо!

Чем будем баловать Любимую Женщину (насыщенная программа):

  • Мощные практики Цигун и Кундалини йоги, Женские мягкие Даосские практики во имя здоровья и наполнения женщины, Практики голосовых режимов раскрытие женственности и творчества.

  • Два часа Баньки с парением.

  • Проживание в красивом бутик-отеле Звенигорода.

  • Отель окружен несколькими гектарами соснового леса, вокруг чистый воздух, река, исторические храмы и монастыри. Ресторан с камином, атмосферный йога зал с живописными окнами во всю стену, с видом на лес. Двухместное или одноместное размещение (есть разные тарифы на выбор: стандарт, комфорт, люкс).

  • Сбалансированная вегетарианская еда: завтрак, обед, ужин, вечерний чай и тёплые посиделки в уютном ресторане с камином (будет вкусно и сытно, но без мяса, чтобы организм эффективно очищал энергетические центры).

  • Прогулки по сосновому лесу (громадная и экологически чистая территория соснового леса с оборудованными дорожками, лежаками).

Практики ведет сертифицированный мастер международной школы Кундалини йоги. Организатор ряда счастливых мероприятии: тур Девичий Алтай — поход к подножию Белухи и к Телецкому озеру, Ретрит на Алтай: Путь в долину Елангаш, женский ретрит на море, Кулинарный Девичник, душевные походы и сплавы по рекам.

Программа тура по дням

1 день

Раскрытие сердца и очищение. Она полна энергии

13:00 Заселяемся, располагаемся.

14:00 Глубокая практика Знакомства. Безопасный сердечный круг. Погружение в зеркало.

15:00 Обед.

17:00 Суставная разминка, энергетическая практика: Цигун (жемчужина Неба, Луны, Земли) и чуточку полезного, жёсткого Цигуна для прожигания (очищения) каналов.

19:00 Ужин.

20:30 Сакральная даосская практика Дзиранши (возвращение в чувственность, контакт с телом).

22:00 Сон.

2 день

В глубину - важная встреча. Балуем душу и тело

9:00 Завтрак.

11:00 Практика Кундалини йоги, крийя на раскрытие сердечного центра

(короткая, но очень эффективная практика).

14:00 Обед.

15:30 Тантрическая Ошо практика Чакровое дыхание, (тотальное очищение всех энергетических центров).

17:00 Банька по любви и для радости (2 часа наслаждения).

Женский самомассаж для увеличения чувственности и пробуждения женственности изнутри.

21:00 Ужин.

22:00 Сон.

3 день

Сиять собой. На крыльях творчества и женственности

9:00 Завтрак.

11:00 Практика голосовых режимов, раскрытие Вишудхи - чакры творческой силы, усиление своих женских архетипов. Пение мантр под Гитару.

13:30 Тёплый круг.

14:00 Выезд.

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Полная программа всех практик с сертифицированным учителем Кундалини йоги и женских Даосских практик (Цигун, Кундалини, Тантрические и голосовые практики)
  • Банька на дровах
  • Проживание - двухместное размещение в стильном и уютном номере Стандарт, с видом на сосны и со своей гостиной (возможно одноместное Люкс размещение, за дополнительную плату)
  • Трёхразовое вегетарианское питание в ресторане отеля
  • Коврик для йоги
Что не входит в цену
  • Трансфер в Звенигород и обратно
  • Одежда и предметы личной гигиены
  • Повязка на глаза
О чём нужно знать до поездки

Мы находимся в 1,5 часах от Москвы на электричке. На автомобиле от Москвы можно добраться за 40 - 60 минут. На территории отеля есть большая парковка для гостей.

Взять c cобой:

  1. Маска на глаза - та, которая для сна (используем для практик).

  2. Любая одежда для практик, не сковывающая движения.

  3. Термокружка или любая бутылочка для воды.

  4. Теплая и удобная одежда для прогулок.

  5. Необходимые предметы личной гигиены, крема и все любимые женские штучки.

  6. Юбка или платье в пол для практики.

Пожелания к путешественнику

  • Наше главное правило: Бережно с любовью к себе, бережно и с любовью к другим.

  • На время практики важно отказаться от вредных привычек, не допускается курение, алкоголь и всё то, что неестественным образом влияет на сознание, состояние и здоровье.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Екатерина
Екатерина — Тревел-эксперт
Я из Хабаровска, 13 лет живу в Москве. ✦ Являюсь сертифицированным учителем Кундалини йоги. Обучалась в международной школе Амрит Нам Саровар, у прямого ученика Йоги Баджана — Карты Сингха. Стала Учителем
читать дальше

Кундалини йоги, чтобы делиться тем, как быть свободным от ограничений, убеждений, страхов и травм. Женским даосским практикам обучалась в школе "Миламар" у Милы Тумановой (школа женской природы). Регулярно практикую, активно применяю в своей жизни инструменты практик, благодаря которым изменила свою жизнь. Шла от большой и долгой тревожности, родом из детства, до уверенности, расслабленности и творческой проявленности. ✦ Организовываю ряд счастливых мероприятий: «Кулинарный Девичник», сплав «Sup - девичник», тур «Девичий Алтай» — поход к подножию Белухи и к Телецкому озеру, ретрит "Путь в долину Елангаш", женский ретрит на море "Тепло". МОЁ МНЕНИЕ ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРАКТИКАХ: "Считаю, что энергетические практики — это путь к себе, работа с психикой и душой. Это возвращение к самому себе настоящему во имя счастья. Практики очищают нас от обусловленностей воспитания, общества, страхов, прошлого опыта. У Кундалини йоги и других энергетических практик есть невероятный побочный эффект — глубокое самопознание и прилив энергии для изменения жизни".

