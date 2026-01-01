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Описание тура

Особенный уединенный йога-ретрит Тепло, во имя тотального отдыха и здоровья женщины. Баня, Цигун, Кундалини йога, женские Даосские практики. Проживание в эстетичном отеле. На природной, сосновой территории. Уединение, уют, эстетика, собственная глубина души.

Женщина должна услышать свою душу, чтобы жить из изобилия во всех сферах. Изобилие начинается изнутри нас, из состояния спокойной радости и чистоты. Когда мы сами наполнены, то от нашего счастья заряжаются другие - семья, друзья и все близкие. Женщине важно заботиться в первую очередь о своём наполнении, чтобы было чем поделиться с другими. Чтобы нести в мир любовь и радость, сияя изнутри.

Чем Будем Баловать Любимую Женщину:

Мощные практики Кундалини йоги+Цигун+Женские мягкие Даосские практики во имя здоровья и наполнения женщины+Практики голосовых режимов для раскрытия женственности и творческой стороны+Тантрические Ошо практики для очищения и расслабления психики (опыт не нужен, важно лишь желание стать счастливей).

Два часа Баньки на дровах с парением.

Проживание красивом бутик-отеле Звенигорода. Отель окружен несколькими гектарами соснового леса. Вокруг чистый воздух, река, исторические храмы и монастыри (Саввино-Сторожевский монастырь с действующей купелью и фресками 18 века). Каждый номер с дизайнерским винтажным стилем, облагорожен руками творческой женщины (все номера с видом на лес).

Двухместное или одноместное размещение (есть разные тарифы на выбор: стандарт, комфорт, люкс).

Завтрак, обед, ужин, вечерний чай и тёплые посиделки в стильном и уютном ресторане с Камином.

Сбалансированная вегетарианская еда (будет вкусно и сытно, но без мяса, чтобы организм эффективно очищал энергетические центры).

Прогулки по сосновому лесу, на территории отеля громадная и экологически чистая территория соснового леса с оборудованными дорожками. После окончания ретрита, за отдельную плату, возможно остаться и продолжить отдых на территории отеля. Со скидкой в 20% на проживание.

Практики ведет сертифицированный мастер международной школы Кундалини йоги. Организатор ряда счастливых мероприятии: Кулинарныи Девичник, сплав Sup - девичник, тур Девичии Алтаи — поход к подножию Белухи и к Телецкому озеру, Алтайский Ретрит Путь в долину Елангаш, женский ретрит на море Тепло (Геленджик).