Описание тура
Особенный уединенный йога-ретрит Тепло, во имя тотального отдыха и здоровья женщины. Баня, Цигун, Кундалини йога, женские Даосские практики. Проживание в эстетичном отеле. На природной, сосновой территории. Уединение, уют, эстетика, собственная глубина души.
Женщина должна услышать свою душу, чтобы жить из изобилия во всех сферах. Изобилие начинается изнутри нас, из состояния спокойной радости и чистоты. Когда мы сами наполнены, то от нашего счастья заряжаются другие - семья, друзья и все близкие. Женщине важно заботиться в первую очередь о своём наполнении, чтобы было чем поделиться с другими. Чтобы нести в мир любовь и радость, сияя изнутри.
Чем Будем Баловать Любимую Женщину:
Мощные практики Кундалини йоги+Цигун+Женские мягкие Даосские практики во имя здоровья и наполнения женщины+Практики голосовых режимов для раскрытия женственности и творческой стороны+Тантрические Ошо практики для очищения и расслабления психики (опыт не нужен, важно лишь желание стать счастливей).
Два часа Баньки на дровах с парением.
Проживание красивом бутик-отеле Звенигорода. Отель окружен несколькими гектарами соснового леса. Вокруг чистый воздух, река, исторические храмы и монастыри (Саввино-Сторожевский монастырь с действующей купелью и фресками 18 века). Каждый номер с дизайнерским винтажным стилем, облагорожен руками творческой женщины (все номера с видом на лес).
Двухместное или одноместное размещение (есть разные тарифы на выбор: стандарт, комфорт, люкс).
Завтрак, обед, ужин, вечерний чай и тёплые посиделки в стильном и уютном ресторане с Камином.
Сбалансированная вегетарианская еда (будет вкусно и сытно, но без мяса, чтобы организм эффективно очищал энергетические центры).
Прогулки по сосновому лесу, на территории отеля громадная и экологически чистая территория соснового леса с оборудованными дорожками. После окончания ретрита, за отдельную плату, возможно остаться и продолжить отдых на территории отеля. Со скидкой в 20% на проживание.
Практики ведет сертифицированный мастер международной школы Кундалини йоги. Организатор ряда счастливых мероприятии: Кулинарныи Девичник, сплав Sup - девичник, тур Девичии Алтаи — поход к подножию Белухи и к Телецкому озеру, Алтайский Ретрит Путь в долину Елангаш, женский ретрит на море Тепло (Геленджик).
- Оздоровительная программа энергетических практик. Очищение и наполнение себя на всех уровнях (физический, ментальный, энергетический).
- Практики способствуют полному очищению от невроза, усталости, блоков, зависимостей, обид, депрессии - от всего того, что нам не служит и не делает нашу жизнь чистым садом. Наполнимся благостью - радость, легкость, энергичность, женственность, творчеством.
- Банька по любви и для радости с парением.
- Кундалини йога.
- Древняя китайская практика Цигун (предложу вам записать её на видео, чтобы вы взяли её домой).
- Тантрическая Ошо практика.
- Даосские женские энергетические практики (полезны для женского здоровья и долголетия, активизируют нашу жизненную силу, энергию Шакти).
- Голосовые практики (очень важная практика для принятия женщины своей разной женственности - разных женских архетипов, активация Вишудхи - творческого потенциала).
- Огромное эстетическое удовольствие от проживания в отеле с дизайнерским интерьером и деталями антиквариата из разных стран.
- Камин на территории ресторана, уютные женские посиделки с теплыми беседами в свободное время (общение с открытыми сердцами и добрыми душами, практики помогут открыться каждой - быть собой).
Программа тура по дням
Тёплое знакомство, раскрытие сердца
13:00 Заселяемся, располагаемся.
14:00 Глубокая практика Знакомства. Безопасный сердечный круг. Погружение в зеркало.
15:00 Обед.
17:00 Практика Кундалини йоги, крийя на раскрытие сердечного центра (антистресс, работа с доверием миру, с базовым чувством безовасности, укрепление психики).
19:00 Ужин.
20:30 Даосская женская практика Дзиранши (про женственность, замедление и контакт с телом).
22:00 Сон.
Важная встреча. В глубину. Радости для души и тела
9:00 Завтрак.
11:00 Практика Кундалини йоги, крийя на раскрытие сердечного центра (короткая, но очень эффективная практика).
14:00 Обед.
15:30 Тантрическая Ошо практика Чакровое дыхание, (тотальное очищение всех энергетических центров).
17:00 Банька по любви и для радости (2 часа наслаждения). Женский самомассаж для увеличения чувственности и пробуждения женственности изнутри.
21:00 Ужин.
22:00 Сон.
Сиять собой. На крыльях творчества и женственности
9:00 Завтрак.
11:00 Практика голосовых режимов, раскрытие Вишудхи - чакры творческой силы, усиление своих женских архетипов. Пение мантр под Гитару.
13:30 Тёплый круг.
14:00 Выезд.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Полная программа всех практик с сертифицированным учителем Кундалини йоги и женских Даосских практик (Цигун, Кундалини, Тантрические и голосовые практики)
- Банька на дровах
- Проживание - двухместное размещение в стильном и уютном номере Стандарт, с видом на сосны и со своей гостиной (возможно одноместное Люкс размещение, за дополнительную плату)
- Трёхразовое вегетарианское питание в ресторане отеля
- Коврик для йоги
Что не входит в цену
- Трансфер в Звенигород и обратно
- Одежда и предметы личной гигиены
- Повязка на глаза
О чём нужно знать до поездки
Мы находимся в 1,5 часах от Москвы на электричке. На автомобиле от Москвы можно добраться за 40 - 60 минут. На территории отеля есть большая парковка для гостей.
Взять С Собой:
Маска на глаза - та, которая для сна (используем для практик).
Любая одежда для практик, не сковывающая движения.
Купальник для баньки, но можно и без.
Термокружка или любая бутылочка для воды.
Необходимые предметы личной гигиены, крема и все любимые женские штучки.
Юбка для практики сакрального танца. Сухие носовые платочки.
Пожелания к путешественнику
Наше главное правило: Бережно с любовью к себе, бережно и с любовью к другим.
На время практики важно отказаться от вредных привычек, не допускается курение, алкоголь и всё то, что неестественным образом влияет на состояние сознания и здоровье.