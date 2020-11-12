Летим в Бую Маре

Как добраться до Бой Маре на самолёте

В Бой Маре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Baia Mare» вам не избежать

Список аэропортов Бой Маре

  1. Бая-Маре BAY
    Baia Mare

Самые дешёвые билеты в Бую Маре из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇷🇴Бухареста3 4731ч 25м
20.12.2020из 🇨🇾Ларнаки5 18823ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бой Маре, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Бухарест и Клуж

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