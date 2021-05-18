Полезная информация о Бая-Маре
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Местное время в Бая-Маре
22:5357
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇴 Румыния
|Название города
|Бая-Маре
|По-английски
|Baia Mare
|Столица региона
|Бая-Маре является столицей региона
|Население города
|136 553 чел.
|Аэропорт
|Бая-Маре BAY
|Часовой пояс
|Europe/Bucharest
|Средняя высота
|220 м. от уровня моря
Где находится Бая-Маре на карте
Бая-Маре