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Полезная информация о Бая-Маре

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Местное время в Бая-Маре
22:5357
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇴 Румыния
Название городаБая-Маре
По-английскиBaia Mare
Столица регионаБая-Маре является столицей региона
Население города136 553 чел.
АэропортБая-Маре BAY
Часовой поясEurope/Bucharest
Средняя высота220 м. от уровня моря

Где находится Бая-Маре на карте

Бая-Маре фото города
Бая-Маре

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