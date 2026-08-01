Найдено 1 экскурсия в Синой на русском языке, цена €171. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 20 чел. Замок Пелеш и монастырь Синая Погулять по королевскому дворцу и посетить первый монастырь Румынии Начало: Синая бул. Карола I от €171 за всё до 20 чел.

Посетите Синай и его величественную Гору Моисея, где история оживает с каждым шагом. Экскурсии из Шарм Эль Шейха раскроют перед вами все тайны этого мистического места. Восхождение на священную вершину, где, согласно преданиям, были получены Заповеди, станет кульминацией вашего путешествия. Отправляйтесь в путешествие из Хургады и исследуйте 7 чудес Синая, каждое из которых уникально и неповторимо. Бронируйте экскурсии, читайте отзывы и выбирайте лучшее для своего отдыха!