Выбирайте и другие экскурсии в Синае

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Замок Пелеш и монастырь Синая

Погулять по королевскому дворцу и посетить первый монастырь Румынии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 20 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

90 за экскурсию

Bobes
Задать вопросОбычно отвечает за 34 мин.
Bobes – Гид в Синае
Пелеш — один из самых красивых замков страны.

Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах он был построен.

Пройдете по его роскошным залам и представите, как выглядел здесь обычный день королевской семьи.

А в монастыре Синая узнаете интересные факты о румынском князе Кантакузине.
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая

Что вас ожидает

Величественный замок Пелеш
Несколько лет назад журналисты включили Пелеш в список самых впечатляющих зданий Европы. Гуляя по его изысканным залам, вы убедитесь в их правоте. Окна замка украшены витражами, а люстры сделаны из муранского стекла. Кроме того, вы увидите восточные ковры, гобелены и прекрасные образцы живописи, скульптуры и декоративного искусства. Я расскажу о самых знаменитых жильцах замка и происходивших в нем событиях.

Древний монастырь Синая
Вы узнаете, как монастырь Синая связан с Иерусалимом, полуостровом Синай, румынским князем Михаилом Кантакузином и русским царем Николаем II. Кроме того, я раскрою, сколько лет продолжалось его строительство, почему в нем должны жить именно 12 монахов и действительно ли это первая церковь в Румынии с электрическим освещением.

Организационные детали

Входные билеты в замок Пелеш не включены в стоимость: 6,30 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно. Для пенсионеров, школьников и студентов скидки.

Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Bobes
Bobes
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!
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