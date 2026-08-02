Выбирайте и другие экскурсии в Синае

Описание экскурсии
Величественный замок Пелеш
Несколько лет назад журналисты включили Пелеш в список самых впечатляющих зданий Европы. Гуляя по его изысканным залам, вы убедитесь в их правоте. Окна замка украшены витражами, а люстры сделаны из муранского стекла. Кроме того, вы увидите восточные ковры, гобелены и прекрасные образцы живописи, скульптуры и декоративного искусства. Я расскажу о самых знаменитых жильцах замка и происходивших в нем событиях.
Древний монастырь Синая
Вы узнаете, как монастырь Синая связан с Иерусалимом, полуостровом Синай, румынским князем Михаилом Кантакузином и русским царем Николаем II. Кроме того, я раскрою, сколько лет продолжалось его строительство, почему в нем должны жить именно 12 монахов и действительно ли это первая церковь в Румынии с электрическим освещением.
Организационные детали
Входные билеты в замок Пелеш не включены в стоимость: 6,30 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно. Для пенсионеров, школьников и студентов скидки.
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Отзывы и рейтинг
Дворец в Пелеше действительно поражает своим убранством. Нам очень повезло со Стэллой. Отличное знание истории своей страны - факты, даты, биографии. И при этом абсолютно не навязчивая подача материала. Получили массу позитивных впечатлений. Нам на столько понравилось, что мы настояли принять нашу просьбу продолжить экскурсию по замку Бран (Дракулы) и г. Брошов.
Очень рекомендую эту экскурсию!!