Выбирайте и другие экскурсии в Синае

Что вас ожидает

Величественный замок Пелеш

Несколько лет назад журналисты включили Пелеш в список самых впечатляющих зданий Европы. Гуляя по его изысканным залам, вы убедитесь в их правоте. Окна замка украшены витражами, а люстры сделаны из муранского стекла. Кроме того, вы увидите восточные ковры, гобелены и прекрасные образцы живописи, скульптуры и декоративного искусства. Я расскажу о самых знаменитых жильцах замка и происходивших в нем событиях.

Древний монастырь Синая

Вы узнаете, как монастырь Синая связан с Иерусалимом, полуостровом Синай, румынским князем Михаилом Кантакузином и русским царем Николаем II. Кроме того, я раскрою, сколько лет продолжалось его строительство, почему в нем должны жить именно 12 монахов и действительно ли это первая церковь в Румынии с электрическим освещением.