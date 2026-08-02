Выбирайте и другие экскурсии в Синае

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Замок Пелеш и монастырь Синая

Погулять по королевскому дворцу и посетить первый монастырь Румынии
Пелеш — один из самых красивых замков страны. Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах он был построен. Пройдете по его роскошным залам и представите, как выглядел здесь обычный день королевской семьи. А в монастыре Синая узнаете интересные факты о румынском князе Кантакузине.
5
5 отзывов
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая
Замок Пелеш и монастырь Синая

Описание экскурсии

Величественный замок Пелеш

Несколько лет назад журналисты включили Пелеш в список самых впечатляющих зданий Европы. Гуляя по его изысканным залам, вы убедитесь в их правоте. Окна замка украшены витражами, а люстры сделаны из муранского стекла. Кроме того, вы увидите восточные ковры, гобелены и прекрасные образцы живописи, скульптуры и декоративного искусства. Я расскажу о самых знаменитых жильцах замка и происходивших в нем событиях.

Древний монастырь Синая

Вы узнаете, как монастырь Синая связан с Иерусалимом, полуостровом Синай, румынским князем Михаилом Кантакузином и русским царем Николаем II. Кроме того, я раскрою, сколько лет продолжалось его строительство, почему в нем должны жить именно 12 монахов и действительно ли это первая церковь в Румынии с электрическим освещением.

Организационные детали

Входные билеты в замок Пелеш не включены в стоимость: 6,30 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно. Для пенсионеров, школьников и студентов скидки.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Синая бул. Карола I
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Стелла
Стелла — ваш гид в Синой
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 605 туристов
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Я была с шестью подростками 15-16 лет, и замок Пелеш произвел на них огромное впечатление - они были готовы гулять по нему еще несколько часов. В этом году во время
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летних каникул вход школьникам в замок бесплатный, что стало для нас приятным сюрпризом

Со Стеллой интересно обсуждать разные периоды истории Румынии и Европы. Во время прогулки по замку она обращает внимание на детали, которые помогают прочувствовать эпоху. Чудесное место и чудесная экскурсия. Спасибо, Стелла!

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М
Великолепная экскурсия!
Дворец в Пелеше действительно поражает своим убранством. Нам очень повезло со Стэллой. Отличное знание истории своей страны - факты, даты, биографии. И при этом абсолютно не навязчивая подача материала. Получили массу позитивных впечатлений. Нам на столько понравилось, что мы настояли принять нашу просьбу продолжить экскурсию по замку Бран (Дракулы) и г. Брошов.
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И
Были на экскурсии в Синая в июне со Стеллой. Прослушали увлекательный рассказ об истории образования Румынии и Истории строительства замка Пелеш. Узнали много нового для себя. Замок очень красивый. После экскурсии по замку прошлись по городу, посетили монастырь. Очень красивые места. Туристам обязательны к посещению. Спасибо Стелле за увлекательное путешествие.
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С
Прекрасная экскурсия! Нас была группа из 6 путешественников и все просто в восторге! Огромная благодарность гиду за увлекательную прогулку и открытие новых мест для нас. Замок Пелеш оказался необыкновенным местом. Его по праву считают одним из красивейших замком Европы.
Очень рекомендую эту экскурсию!!
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Э
Все было супер!) Интересно и с юмором
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от €171 за экскурсию