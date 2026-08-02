Выбирайте и другие экскурсии в Синае

Пелеш — один из самых красивых замков страны. Вы узнаете, кем, когда и при каких обстоятельствах он был построен. Пройдете по его роскошным залам и представите, как выглядел здесь обычный день королевской семьи. А в монастыре Синая узнаете интересные факты о румынском князе Кантакузине.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Величественный замок Пелеш

Несколько лет назад журналисты включили Пелеш в список самых впечатляющих зданий Европы. Гуляя по его изысканным залам, вы убедитесь в их правоте. Окна замка украшены витражами, а люстры сделаны из муранского стекла. Кроме того, вы увидите восточные ковры, гобелены и прекрасные образцы живописи, скульптуры и декоративного искусства. Я расскажу о самых знаменитых жильцах замка и происходивших в нем событиях.

Древний монастырь Синая

Вы узнаете, как монастырь Синая связан с Иерусалимом, полуостровом Синай, румынским князем Михаилом Кантакузином и русским царем Николаем II. Кроме того, я раскрою, сколько лет продолжалось его строительство, почему в нем должны жить именно 12 монахов и действительно ли это первая церковь в Румынии с электрическим освещением.

Организационные детали

Входные билеты в замок Пелеш не включены в стоимость: 6,30 евро с человека, дети до 6 лет бесплатно. Для пенсионеров, школьников и студентов скидки.