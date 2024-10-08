1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Сан-Марино
Погулять по историческому центру столицы и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€80 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€155 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Сан-Марино
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
€72 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра8 октября 2024Супер экскурсия! Очень рада, что мы ее взяли! Гид нам показала всю страну! Рассказала о ее истории и особенностях становления, и как люди живут сейчас! Спасибо!
- ЕЕвгений23 июля 2024Всё прошло отлично, экскурсия была интересная и не утомительная, Марина помогла заранее забронировать ресторан на ужин с прекрасным видом, мы остались довольны, рекомендую
- DDenis8 июля 2024Отличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцев и другие интересующие меня вопросы.
- ЛЛариса2 июля 2024Хочу выразить огромную благодарность вашему гиду Марине за вчерашнюю очень содержательную экскурсию! Душевность и профессионализм! Она просто влюбила нас в
- ИИнна16 января 2024Путешествие в Сан-Марино с Викторией незабываемо! Интересный рассказ про историю и современность этого государства до сих пор с теплотой вспоминаю! Отлично
- ВВика4 октября 2023Спасибо за очень информативный тур. Благодаря вам мы полюбили Сан Марино и узнали очень много об этом прекрасном Городе. Огромное спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Марино в категории «Пешеходные»
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Сколько стоит экскурсия по Сан-Марино в ноябре 2024
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