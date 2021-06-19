И Ирина 4 Все замечательно. Подкачал интернет(, и как следствие, качество видео

Н Наталья 5 Огромное спасибо Виктории за увлекательную и интересную прогулку. Учитывая полное отсутствие туристов в карантин, позволяет насладиться красотами и захватывающими видами😊😊😊

T Tatjana 5 экскурсия очень понравилась, город красивый, особенно старые постройки, интересный и познавательный рассказ. Узналa много нового, спасибо Виктории, при возможности обязательно воспользуюсь услугами Виктории еще.

Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Марино! Н Наталия 5 Виктория-интересный эрудированный рассказчик и очень приятный человек с хорошим чувством юмора. Провела для нас обзорную экскурсию по Сан-Марино, нам очень понравилось!

Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Марино! Т Татьяна 5 Сан-Марино - чудо! Благодарность Виктории за прекрасное путешествие в чудо!