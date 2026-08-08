Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от €177 за всё до 10 чел.
Аудиогид
Сан-Марино: аудиоэкскурсия по «древней земле свободы»
Начало: Пиаццале Ло Страдоне, 45, 47890 Читта ди Сан Марин...
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
€7 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Марино
Самые популярные экскурсии в Сан-Марино
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Сан-Марино в августе 2026
Сейчас в Сан-Марино можно забронировать 2 экскурсии от 7 до 177. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Приглашаем вас на экскурсии в Сан-Марино в 2026 году! Наши гиды проведут вас по известным достопримечательностям Сан-Марино на русском языке, а цены начинаются от €7. Забронируйте вашу экскурсию уже сейчас