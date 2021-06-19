Все экскурсии в Сан-Марино
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Марино – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Марино почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Сан-Марино на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Сан-Марино»
- ИИрина19 июня 2021Все замечательно. Подкачал интернет(, и как следствие, качество видео
- ННаталья24 апреля 2021Огромное спасибо Виктории за увлекательную и интересную прогулку. Учитывая полное отсутствие туристов в карантин, позволяет насладиться красотами и захватывающими видами😊😊😊
- TTatjana17 апреля 2021экскурсия очень понравилась, город красивый, особенно старые постройки, интересный и познавательный рассказ. Узналa много нового, спасибо Виктории, при возможности обязательно воспользуюсь услугами Виктории еще.
- ННаталия24 сентября 2019Виктория-интересный эрудированный рассказчик и очень приятный человек с хорошим чувством юмора. Провела для нас обзорную экскурсию по Сан-Марино, нам очень понравилось!
- ТТатьяна29 августа 2019Сан-Марино - чудо! Благодарность Виктории за прекрасное путешествие в чудо!
- ААлександра4 августа 2019Отличная Экскурсия! Если Вы едите от Римини то лучше предусмотреть что то от укачивания! Так как ехать в горы по серпантину