Все экскурсии в Сан-Марино

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сан-Марино – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 4 ⭐ отзыва, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сан-Марино почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Сан-Марино на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Индивидуальная экскурсия
5
4
150
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Сан-Марино»

  • И
    Ирина
    19 июня 2021
    4
    Все замечательно. Подкачал интернет(, и как следствие, качество видео
  • Н
    Наталья
    24 апреля 2021
    5
    Огромное спасибо Виктории за увлекательную и интересную прогулку. Учитывая полное отсутствие туристов в карантин, позволяет насладиться красотами и захватывающими видами😊😊😊
  • T
    Tatjana
    17 апреля 2021
    5
    экскурсия очень понравилась, город красивый, особенно старые постройки, интересный и познавательный рассказ. Узналa много нового, спасибо Виктории, при возможности обязательно воспользуюсь услугами Виктории еще.
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Марино!
    Н
    Наталия
    24 сентября 2019
    5
    Виктория-интересный эрудированный рассказчик и очень приятный человек с хорошим чувством юмора. Провела для нас обзорную экскурсию по Сан-Марино, нам очень понравилось!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Марино!
    Т
    Татьяна
    29 августа 2019
    5
    Сан-Марино - чудо! Благодарность Виктории за прекрасное путешествие в чудо!
  • Отзыв на: Добро пожаловать в Сан-Марино!
    А
    Александра
    4 августа 2019
    5
    Отличная Экскурсия! Если Вы едите от Римини то лучше предусмотреть что то от укачивания! Так как ехать в горы по серпантину
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