Индивидуальные экскурсии в Сан-Марино с личным гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Сан-Марино на русском языке, цены от €72. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Знакомьтесь, Сан-Марино
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Сан-Марино
Погулять по историческому центру столицы и узнать о ней самое интересное с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
80 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино
Пешая
11 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Сан-Марино
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
155 за всё до 10 чел.
Знакомство с Сан-Марино
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Сан-Марино
Начало: По договоренности
Расписание: По согласованию с гидом
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
72 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    8 октября 2024
    Добро пожаловать в Сан-Марино
    Супер экскурсия! Очень рада, что мы ее взяли! Гид нам показала всю страну! Рассказала о ее истории и особенностях становления, и как люди живут сейчас! Спасибо!
  • Е
    Евгений
    23 июля 2024
    Знакомьтесь, Сан-Марино
    Всё прошло отлично, экскурсия была интересная и не утомительная, Марина помогла заранее забронировать ресторан на ужин с прекрасным видом, мы остались довольны, рекомендую
    Всё прошло отлично, экскурсия была интересная и не утомительная, Марина помогла заранее забронировать ресторан на ужинВсё прошло отлично, экскурсия была интересная и не утомительная, Марина помогла заранее забронировать ресторан на ужин
  • D
    Denis
    8 июля 2024
    Знакомьтесь, Сан-Марино
    Отличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцев и другие интересующие меня вопросы.
    Отличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцевОтличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцевОтличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцевОтличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцевОтличная экскурсия, рекомендую! Марина познакомила с городом Сан-Марино, рассказала историю государства, особенности местного правительства, жизнь санмаринцев
  • Л
    Лариса
    2 июля 2024
    Знакомьтесь, Сан-Марино
    Хочу выразить огромную благодарность вашему гиду Марине за вчерашнюю очень содержательную экскурсию! Душевность и профессионализм! Она просто влюбила нас в
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    Сан Марино, интересно, увлекательно провела нас по достопримечательностям, восторг и восхищение! Как хорошо, что у вас работают такие профессионалы, и большая удача, что я нашла ваш сайт и обратилась к вам. Экскурсия в Сан Марино запомнится нам надолго, и конечно же, будем рекомендовать вас всем знакомым. С уважением Лариса. 2 июля 2024 г.

  • И
    Инна
    16 января 2024
    Добро пожаловать в Сан-Марино
    Путешествие в Сан-Марино с Викторией незабываемо! Интересный рассказ про историю и современность этого государства до сих пор с теплотой вспоминаю! Отлично
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    выстроен маршрут, а также все паузы на кофе и на магазинчики👍 Никуда не торопились, все очень последователь и логично! Спасибо за хорошее впечатление и настроение🫶🏻

  • В
    Вика
    4 октября 2023
    Добро пожаловать в Сан-Марино
    Спасибо за очень информативный тур. Благодаря вам мы полюбили Сан Марино и узнали очень много об этом прекрасном Городе. Огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Сан-Марино в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Сан-Марино в ноябре 2024
Сейчас в Сан-Марино в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 72 до 155. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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