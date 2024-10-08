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Сан Марино, интересно, увлекательно провела нас по достопримечательностям, восторг и восхищение! Как хорошо, что у вас работают такие профессионалы, и большая удача, что я нашла ваш сайт и обратилась к вам. Экскурсия в Сан Марино запомнится нам надолго, и конечно же, будем рекомендовать вас всем знакомым. С уважением Лариса. 2 июля 2024 г.