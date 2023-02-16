Все экскурсии в Медине, билеты и развлечения
Экскурсии на русском языке в Медине (Саудовская Аравия 🇸🇦) – у нас можно купить 1 экскурсию на 2023 год, цены от $300. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель
Индивидуальная
до 4 чел.
Павел
Лучезарная Медина: история, религия и быт
Познакомиться с городом, где окончательно утвердили Коран и основали первое исламское государство
в вашем отеле
Сегодня
Завтра
18 фев
19 фев
$300 за всё до 4 чел.
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