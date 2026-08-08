Аль-Ула — один из самых загадочных регионов Аравийского полуострова. Мы отправимся в путешествие по древним караванным путям, увидим гробницы набатеев и места, где пересекались культуры и цивилизации. Вы узнаете, как этот оазис стал значимой точкой на торговых маршрутах и почему сегодня его считают важным историческим местом Ближнего Востока.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

10:30 — выезд из отеля

11:00 — Хегра

Первый объект ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Здесь сохранилось 100+ монументальных гробниц, высеченных в песчаниковых скалах более 2000 лет назад. Я расскажу о цивилизации набатеев, торговых караванах и символах, которые можно увидеть на фасадах гробниц.

13:50 — смотровая площадка Аль-Улы

С панорамной точки открывается вид на долину, оазисы и скальные массивы необычной формы. Отличное место, чтобы почувствовать масштаб пустынного ландшафта.

14:30 — прогулка по старому городу

Пройдём по узким улочкам древнего поселения с традиционными глинобитными домами. Вы узнаете, как люди жили в оазисе и почему Аль-Ула была важной остановкой на караванных путях.

16:00 — Скала Слон

Одна из самых известных природных достопримечательностей региона. Огромный утёс напоминает животное с бивнями и особенно впечатляет в лучах закатного солнца.

17:00–17:30 — возвращение в отель

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и темпа группы.

Организационные детали