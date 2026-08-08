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Из Медины в Аль-Улу: древние города и скалы пустыни

Открыть дикую красоту жемчужины Саудовской Аравии и тайны древних цивилизаций
Аль-Ула — один из самых загадочных регионов Аравийского полуострова.

Мы отправимся в путешествие по древним караванным путям, увидим гробницы набатеев и места, где пересекались культуры и цивилизации.

Вы узнаете, как этот оазис стал значимой точкой на торговых маршрутах и почему сегодня его считают важным историческим местом Ближнего Востока.
Из Медины в Аль-Улу: древние города и скалы пустыни
Из Медины в Аль-Улу: древние города и скалы пустыни
Из Медины в Аль-Улу: древние города и скалы пустыни

Описание экскурсии

10:30 — выезд из отеля

11:00 — Хегра

Первый объект ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Здесь сохранилось 100+ монументальных гробниц, высеченных в песчаниковых скалах более 2000 лет назад. Я расскажу о цивилизации набатеев, торговых караванах и символах, которые можно увидеть на фасадах гробниц.

13:50 — смотровая площадка Аль-Улы

С панорамной точки открывается вид на долину, оазисы и скальные массивы необычной формы. Отличное место, чтобы почувствовать масштаб пустынного ландшафта.

14:30 — прогулка по старому городу

Пройдём по узким улочкам древнего поселения с традиционными глинобитными домами. Вы узнаете, как люди жили в оазисе и почему Аль-Ула была важной остановкой на караванных путях.

16:00 — Скала Слон

Одна из самых известных природных достопримечательностей региона. Огромный утёс напоминает животное с бивнями и особенно впечатляет в лучах закатного солнца.

17:00–17:30 — возвращение в отель

Тайминг примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и темпа группы.

Организационные детали

  • Едем на Toyota Fortuner или автомобиле схожего класса. Маршрут включает небольшие прогулки по археологическим зонам и смотровым площадкам
  • Дополнительно оплачивается: билеты в Хегру — ~ $27, обед — ~ $10
  • Дресс‑код: одежда, закрывающая плечи и колени
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья
Илья — ваша команда гидов в Медине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также
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регулярно исследует новые места. Мы покажем вам самые впечатляющие локации — от Рияда, Джидды и Медины до региона Аль-Ула — помогая открыть как древнее наследие, так и культуру современного Аравийского полуострова. Для нас важно создавать комфортную атмосферу и всегда адаптировать маршрут под интересы путешественников.

от $300 за экскурсию