Мы отправимся в путешествие по древним караванным путям, увидим гробницы набатеев и места, где пересекались культуры и цивилизации.
Вы узнаете, как этот оазис стал значимой точкой на торговых маршрутах и почему сегодня его считают важным историческим местом Ближнего Востока.
Описание экскурсии
10:30 — выезд из отеля
11:00 — Хегра
Первый объект ЮНЕСКО в Саудовской Аравии. Здесь сохранилось 100+ монументальных гробниц, высеченных в песчаниковых скалах более 2000 лет назад. Я расскажу о цивилизации набатеев, торговых караванах и символах, которые можно увидеть на фасадах гробниц.
13:50 — смотровая площадка Аль-Улы
С панорамной точки открывается вид на долину, оазисы и скальные массивы необычной формы. Отличное место, чтобы почувствовать масштаб пустынного ландшафта.
14:30 — прогулка по старому городу
Пройдём по узким улочкам древнего поселения с традиционными глинобитными домами. Вы узнаете, как люди жили в оазисе и почему Аль-Ула была важной остановкой на караванных путях.
16:00 — Скала Слон
Одна из самых известных природных достопримечательностей региона. Огромный утёс напоминает животное с бивнями и особенно впечатляет в лучах закатного солнца.
17:00–17:30 — возвращение в отель
Тайминг примерный и может меняться в зависимости от дорожной ситуации, погоды и темпа группы.
Организационные детали
- Едем на Toyota Fortuner или автомобиле схожего класса. Маршрут включает небольшие прогулки по археологическим зонам и смотровым площадкам
- Дополнительно оплачивается: билеты в Хегру — ~ $27, обед — ~ $10
- Дресс‑код: одежда, закрывающая плечи и колени
- С вами будет гид из нашей команды