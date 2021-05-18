Полезная информация о Густавии
Что нужно знать о Густавии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Густавии
20:0318
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Сен-Бартельми
|Название города
|Густавия
|По-английски
|Gustavia
|Это столица
|Густавия является столицей Сен-Бартельми
|Население города
|5 988 чел.
|Часовой пояс
|America/St_Barthelemy
|Средняя высота
|6 м. от уровня моря