Полезная информация о Густавии

Что нужно знать о Густавии: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Густавии
20:0318
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСен-Бартельми
Название городаГуставия
По-английскиGustavia
Это столицаГуставия является столицей Сен-Бартельми
Население города5 988 чел.
Часовой поясAmerica/St_Barthelemy
Средняя высота6 м. от уровня моря

Где находится Густавия на карте