Полезная информация о Зигиншоре
Что нужно знать о Зигиншоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зигиншоре
21:4213
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇳 Сенегал
|Название города
|Зигиншор
|По-английски
|Ziguinchor
|Столица региона
|Зигиншор является столицей региона
|Население города
|159 778 чел.
|Аэропорт
|Зигиншор ZIG (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Dakar
|Средняя высота
|19 м. от уровня моря