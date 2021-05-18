Всё о Зигиншоре

Полезная информация о Зигиншоре

Что нужно знать о Зигиншоре: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Зигиншоре
21:4213
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇳 Сенегал
Название городаЗигиншор
По-английскиZiguinchor
Столица регионаЗигиншор является столицей региона
Население города159 778 чел.
АэропортЗигиншор ZIG (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Dakar
Средняя высота19 м. от уровня моря

Где находится Зигиншор на карте