Всё о Сенегале

Полезная информация о Сенегале

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Флаг Сенегала
Флаг Сенегала
НазваниеСенегал
Эмодзи флаг🇸🇳
Полное названиеРеспублика Сенегал
По-английскиSenegal
СтолицаДакар
ГородаСписок городов
ВалютаФранк КФА (Западная Африка)
Площадь196 190 км²
Население14 799 859 чел.
Телефонный код+221
Код ISOSN
Основной домен.SN
Соседние страны🇬🇲 Гамбия🇬🇳 Гвинея🇲🇷 Мавритания🇲🇱 Мали

Где находится Сенегал на карте

Сенегал фото страны
Сенегал

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