Полезная информация о Сенегале
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Флаг Сенегала
|Название
|Сенегал
|Эмодзи флаг
|🇸🇳
|Полное название
|Республика Сенегал
|По-английски
|Senegal
|Столица
|Дакар
|Города
|Список городов
|Валюта
|Франк КФА (Западная Африка)
|Площадь
|196 190 км²
|Население
|14 799 859 чел.
|Телефонный код
|+221
|Код ISO
|SN
|Основной домен
|.SN
|Соседние страны
|🇬🇲 Гамбия🇬🇳 Гвинея🇲🇷 Мавритания🇲🇱 Мали
Где находится Сенегал на карте
Сенегал