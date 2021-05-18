Полезная информация о Бастере

Что нужно знать о Бастере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бастере
23:3803
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСент-Китс и Невис
Название городаБастер
По-английскиBasseterre
Это столицаБастер является столицей Сент-Китс и Невиса
Население города12 920 чел.
Часовой поясAmerica/St_Kitts
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Бастер на карте