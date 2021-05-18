Полезная информация о Бастере
Что нужно знать о Бастере: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Бастере
23:3803
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Сент-Китс и Невис
|Название города
|Бастер
|По-английски
|Basseterre
|Это столица
|Бастер является столицей Сент-Китс и Невиса
|Население города
|12 920 чел.
|Часовой пояс
|America/St_Kitts
|Средняя высота
|1 м. от уровня моря