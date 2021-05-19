Полезная информация о Кингстауне

Что нужно знать о Кингстауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кингстауне
00:2114
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины
Название городаКингстаун
По-английскиKingstown
Это столицаКингстаун является столицей Сент-Винсент и Гренадин
Население города24 518 чел.
Часовой поясAmerica/St_Vincent
Средняя высота9 м. от уровня моря

Где находится Кингстаун на карте