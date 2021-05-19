Полезная информация о Кингстауне
Что нужно знать о Кингстауне: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кингстауне
00:2114
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇨 Сент-Винсент и Гренадины
|Название города
|Кингстаун
|По-английски
|Kingstown
|Это столица
|Кингстаун является столицей Сент-Винсент и Гренадин
|Население города
|24 518 чел.
|Часовой пояс
|America/St_Vincent
|Средняя высота
|9 м. от уровня моря