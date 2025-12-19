Описание Ответы на вопросы

Гордан Ваш гид в Белграде Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность более 12 часов Размер группы 1-4 человека €440 за экскурсию

Описание экскурсии Неманичи, это династия вправляющая средневековой Сербии в течении свыше 200 лет. Одно из самых значительных наследств этого периода, монастыря. На этом туре предлагаем предлагаем посещение трёх монастырей - Жича, Студеница и Градац Первое место посещения монастырь Жича, два с половиной часа езды от Белграда - ктиторство первого сербского короля из этой династии, Стефана Первовенчанного, построенного в первой половине 13 века. Жича долго была резиденцией архиепископов сербской православной церкви и по правилу место коронацией сербских королей. Следующая точка, монастырь с конца 12 века, Студеница - ктиторство основателя династии Стефана Немани. По дороге проезжая через долину реке Ибар, известную и как Долина Королей, либо Долина сирень, увидите на горе и мощную крепость Маглич. Сам монастырь находится на списке мировых достопримечательностей ЮНЕСКО из-за своей архитектуры и фресок внутри церковь. До последней точки посещения через красивые пейзажи горе Голия, по дороге можно остановится в одном из этно ресторанов для обеда и попробовать местные вкусные блюда. Последние место посещения монастырь Градац, основан королевной Еленой Анжуйской, женой короля Стефана Уроша I Неманича, в второй половине 12 века. Окружён горами представляет для глазах, один из самых уютных архитектурных сооружений своего времени. Обратно до Белграда надо ехать 3-4 часа.

