Описание экскурсииНеманичи, это династия вправляющая средневековой Сербии в течении свыше 200 лет. Одно из самых значительных наследств этого периода, монастыря. На этом туре предлагаем предлагаем посещение трёх монастырей - Жича, Студеница и Градац Первое место посещения монастырь Жича, два с половиной часа езды от Белграда - ктиторство первого сербского короля из этой династии, Стефана Первовенчанного, построенного в первой половине 13 века. Жича долго была резиденцией архиепископов сербской православной церкви и по правилу место коронацией сербских королей. Следующая точка, монастырь с конца 12 века, Студеница - ктиторство основателя династии Стефана Немани. По дороге проезжая через долину реке Ибар, известную и как Долина Королей, либо Долина сирень, увидите на горе и мощную крепость Маглич. Сам монастырь находится на списке мировых достопримечательностей ЮНЕСКО из-за своей архитектуры и фресок внутри церковь. До последней точки посещения через красивые пейзажи горе Голия, по дороге можно остановится в одном из этно ресторанов для обеда и попробовать местные вкусные блюда. Последние место посещения монастырь Градац, основан королевной Еленой Анжуйской, женой короля Стефана Уроша I Неманича, в второй половине 12 века. Окружён горами представляет для глазах, один из самых уютных архитектурных сооружений своего времени. Обратно до Белграда надо ехать 3-4 часа.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Монастыря Жича
- Студница и Градац
- Зона биосферы горе Голия
Что включено
- Услуги экскурсовода, транспорт
Что не входит в цену
- Расходы возможного обеда
Место начала и завершения?
Белград
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.