Все экскурсии в Белграде
37 экскурсий в Белграде, 568 отзывов, скидки до 50%, цены от €38 до €313. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Белграде много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Сербии как можно лучше
Белград — город на границе двух культур
Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием
Белград — необыкновенный город, который разрушался и снова отстраивался множество раз, каждый раз меняя свой облик. Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой. Это история, а для меня Белград — как огромный старинный буфет, где за темными резными стеклами дверей спрятаны маленькие драгоценности из разных времен и культур. И я приглашаю вас заглянуть в эту сокровищницу вместе!
Первый день в Белграде: успеть за два часа
Прогуляться по историческому центру, уловить атмосферу города и услышать его нескучные истории
Белград — один из самых неоднозначных европейских городов, о котором необычайно важно составить верное первое впечатление. Я стану вашим проводником по улицам строгого центра, покажу его парадные и секретные уголки, помогу не упустить интересные детали и перейти с Белградом на «ты». На два часа город превратится в пёструю мозаику, где каждый кусочек — захватывающая история о сербской столице и её горожанах.
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Бурная история сербской столицы откроется вам на прогулке по главным достопримечательностям центра. Вы познакомитесь с древней Белградской крепостью, которую за две с лишним тысячи лет разрушали полсотни раз. Прогуляетесь по одному из старейших парков Европы — Калемегдан, на центральных площадях и возле дворцовых ансамблей услышите о сербских князьях и правящих династиях. А за чашкой кофе на белградском Монмартре, выросшем из цыганских лачуг, поговорим о сербском менталитете и его отличиях от других славянских народов.
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
На нашей обзорной экскурсии вы проникнитесь уникальной атмосферой города и познакомитесь с его многообразием: переплетением различных эпох и культур, соседством древних исторических памятников и современных архитектурных решений, гармоничным слиянием традиционной индивидуальности и модерна.
Фотопрогулка по Белграду
Исследовать главные и тайные места города и получить на память профессиональные снимки
В Белграде нужно блуждать, теряться и радоваться неожиданным находкам. Я проведу вас по его самым фотогеничным уголкам: крепостям, паркам, крышам, площадям, кофейням, центральным улицам и милым подворотням. Помогу ощутить местный колорит и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с сербской столицей.
Бар-тур по необычным заведениям Белграда
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Белград знаменит количеством заведений на душу населения и приятными ценами в них — но самые интересные места, где обитает дух города, скрыты от глаз случайного туриста. Мы станем вашими проводниками в неизведанные места со «своей атмосферой», покажем максимальное количество заведений за минимальное время, расскажем о Белграде, сербах, их привычках и странностях и, конечно, веселые истории из жизни в Сербии.
Фотопрогулка по Земуну
Погрузиться в романтическую атмосферу старинного квартала и получить душевные снимки на память
Когда-то Земун был самостоятельным австро-венгерским городом на границе двух империй. Сегодня это один из самых удивительных районов Белграда, в котором вы ощутите себя словно в сказке. Я не только расскажу интересные факты о Земуне, но и запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с ним!
скидка50%
€150€75 за экскурсию
4 часа
Весна в Белграде
На автомобиле и пешком по самому красивому, интересному и вкусному в столице Сербии
Если вам повезло оказаться этой весной в Белграде — этим обязательно нужно воспользоваться! Я помогу вам открыть для себя новый город — с богатой историей и совершенно необыкновенной душой. Встречу у отеля, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой.
Красивейшие места Белграда
Автомобильная экскурсия по самым интересными достопримечательностям столицы
Каждый район Белграда может похвастаться прекрасными памятниками истории, архитектуры и религии. Приглашаю вас за один день ознакомиться с интереснейшими достопримечательностями столицы и их историей.
Белград изнутри
Вдохновиться красотой самого колоритного района города на дружеской экскурсии
В старинном квартале Земун кажется, что вы попали в прошлое. Об этом говорит все: затейливые изгибы мощеных улочек, черепичные крыши, старинные церкви и покосившиеся таблички на домах. Я расскажу, как здесь смешались различные культурные традиции и архитектурные стили, и помогу прочувствовать местную уютную атмосферу.
скидка20%
€220€176 за экскурсию
8 часов
Воеводина: всё самое интересное за 1 день!
Узнать историю Нови-Сада, погулять по старинной крепости и посетить сербский «Афон»
Говорят, не посетив Нови-Сада, вы не видели Сербии. А ещё город называют красивейшим в стране — в любом случае, оба утверждения стоит проверить. Под аккомпанемент историй и легенд вы рассмотрите интересные и значимые городские постройки. А также побываете в неприступной крепости, очаруетесь пейзажами Воеводины и посетите самый популярный монастырь страны.
Нови-Сад, Сремски-Карловци и Фрушка-Гора: жемчужины Воеводины
Открыть культурное, историческое и природное богатство очаровательного сербского края
За один день вы объедете три чудесных места, которые дополнят ваши представления о наследии и красотах балканской страны. В нашей программе: удивительная природа и святыни национального парка, знаковые события европейского масштаба, а также старинные традиции виноделия и прогулка по одному из красивейших городов Сербии.
Кустендорф и Шарганская восьмерка
Насладиться колоритом, природой и кухней западной Сербии в автомобильном путешествии
Сербия — не большая страна, но очень разнообразная, с богатой и бурной историей и удивительной природой. Чтобы понять Сербию, нужно, кроме столицы, посетить и другие ее города и уголки. Поэтому я предлагаю путешествие за пределы Белграда, во время которого вы откроете колорит сербских городов и сел, насладитесь природными красотами и национальными блюдами и узнаете историю развития страны.
По следам вампиров Белграда
Разобраться в сербских легендах о нечисти и исследовать самые мистические уголки города
Мы отправимся на охоту за таинственными историями сербской столицы, которые спрятались на площади Теразие и Бранковом мосту, в стенах Белградской крепости и глубине Римского колодца. На пару часов вы погрузитесь этнографию Балкан и узнаете, кто виноват в вампирском безумии, бушевавшем в Европе 18 столетия. Я постараюсь перевернуть ваши представления о нечисти с ног на голову, расскажу всё о настоящих вампирах, а одного вам даже удастся потрепать за уши.
Белград — город контрастов!
Попробовать столицу на вкус, увидеть разные грани и пройти сквозь века истории
Непричесанный, но душевный. С граффити повсюду и с мятежным духом художника. Своенравный, но с открытым сердцем. Недаром его называют новым Берлином! Как влюблённый в Белград житель, я поделюсь с вами местами, которые максимально раскрывают характер города. А по пути мы душевно пообщаемся на самые разные темы: от истории до национальной кухни.
Белград — любовь с первого взгляда
Насыщенная обзорная экскурсия по самым интересным местам города
За время своего существования Белград был разрушен до основания и отстроен вновь 38 раз. Тем не менее, ему удалось сохранить свою самобытность. Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру. А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.
Белград для сладкоежек
Уютные кондитерские и захватывающие кулинарные сюжеты в сердце сербской столицы
Не всякая история так увлекательна и аппетитна, как история сербской кулинарии. Именно о ней мы поговорим, штурмуя лучшие кондитерские Белграда, пробуя знаменитые десерты и сладости, которых не найдешь больше ни в одном городе мира. Не пройдет и пары часов, как вы сориентируетесь в многообразии местных кофеен, откроете для себя необычные пирожные и на сладких примерах познакомитесь с традициями Белграда.
Земун вдоль и поперёк
Прогуляться по австро-венгерскому Белграду, погрузиться в его атмосферу и узнать о привычках сербов
Белград — особенный город, ведь у него целых два исторических центра! Некогда австро-венгерский аутентичный городок Земун в середине 20 века стал районом столицы, но коренные жители ценят свою историю и с гордостью говорят: «Мы — земунцы!». Мы покормим лебедей на набережной Дуная, отдохнем в уютных скверах и увидим места, о которых знает не каждый местный.
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