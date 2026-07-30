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Экскурсии в Белграде

Найдено 219 экскурсий в Белграде на русском языке, цены от €9, скидки до 28%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Пешая
3 часа
228 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выбор
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€38 за человека
Белград - город на границе двух культур
Пешая
3 часа
366 отзывов
Индивидуальная
Белград - город на границе двух культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €82 за человека
Первое знакомство с Белградом
Пешая
3 часа
170 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
10 авг в 08:00
11 авг в 16:00
от €205 за всё до 4 чел.
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Пешая
3 часа
150 отзывов
Индивидуальная
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Начало: Около отеля «Москва»
Завтра в 15:00
10 авг в 18:00
от €82 за человека
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
На машине
Полеты на самолетах
4.5 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов
Завтра в 13:00
14 авг в 09:00
от €265 за всё до 4 чел.
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Пешая
2.5 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Погрузитесь в атмосферу Белграда начала 20 века, следуя по маршруту белоэмигрантов. Узнайте, как они жили и что оставили после себя
Начало: У церкви Святого Марка
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €122 за всё до 4 чел.
Свидание с Белградом
Пешая
2 часа
16 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Лучший выбор
Свидание с Белградом
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У памятника Князю Михаилу
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€30 за человека
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Пешая
3 часа
48 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 15:00
12 авг в 15:00
15 авг в 15:00
€38 за человека
На кораблике по рекам Белграда
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На кораблике по рекам Белграда
Осмотреть древнюю крепость со всех сторон и познакомиться с её историей, покачиваясь на волнах
10 авг в 15:30
11 авг в 16:00
от €385 за всё до 4 чел.
Скрытые локации Белградской крепости
Пешая
2 часа
13 отзывов
Индивидуальная
Скрытые локации Белградской крепости
Спуститься в подземелья и узнать, как Калемегдан хранил столицу Сербии
Начало: В Калемегданском парке
11 авг в 12:00
12 авг в 11:00
от €59 за человека
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Пешая
3 часа
118 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Путешествие по Белграду раскроет вам тайны древней крепости, старинных площадей и дворцов. Откройте для себя сербскую культуру и традиции
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €149 за всё до 4 чел.
Путешествие по Западной Сербии
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от €595 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь - Белград
Пешая
2 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомьтесь - Белград
Места, истории и настроение города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 17:00
11 авг в 17:00
13 авг в 17:00
€35 за человека
По следам вампиров Белграда
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам вампиров Белграда
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €90 за всё до 6 чел.
Белград глазами коренной сербки
На машине
5 часов
67 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Фотосессия в Белграде
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Белграде
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
Пешая
3 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Живо, интересно, не занудно и с юмором!
Начало: На площади у гостиницы Москва
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €149 за всё до 5 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
На машине
12 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €395 за всё до 3 чел.
Большое путешествие на север Сербии
На машине
7 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €365 за всё до 4 чел.
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
На машине
9 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
Древние монастыри, барочные городки, грандиозная крепость и культурная столица Европы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Мистический Белград
Пешая
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Мистический Белград
Увидеть город, наполненный мифами, легендами и духом прошлого
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от €60 за человека
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда
На машине
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда
Путешествие вдоль Дуная из Белграда - это возможность окунуться в историю римских легионов и средневековых крепостей, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от €355 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
На машине
11 часов
66 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 3 чел.
Обзорная фотопрогулка по Белграду
Пешая
1 час
3 отзыва
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная фотопрогулка по Белграду
В кадре - вы, на фоне - город и его история
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €65 за всё до 5 чел.
Белград, я тебя съем
Пешая
3 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Белград, я тебя съем
Научиться есть и пить по-сербски
Начало: Трг Републике
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
15 авг в 10:00
€68 за человека
Белград - не открытка: знакомство с сербской столицей
Пешая
3 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Белград - не открытка: знакомство с сербской столицей
Начало: Сербия, Белград, Таковская улица, 4
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€75 за всё до 5 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
Пешая
5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 авг в 15:30
17 авг в 08:00
от €120 за всё до 7 чел.
Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)
Пешая
4 часа
-
28%
3 отзыва
Квест
до 10 чел.
Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)
Самостоятельно исследовать столицу в своём темпе - с заданиями и историями
Начало: Белградская крепость
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €18€25 за всё до 10 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
На машине
10 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Белграде на экскурсиях?

Белград — столица сербской культуры, это город с большим количеством музеев, необычных зданий, памятников, парков. Архитектура Белграда поражает своей эклектичностью, где еще можно встретить такое количество величественных дворцов и храмов по соседству со стеклянными небоскребами и древними крепостными стенами? 👀 В городе ежегодно проводится огромное количество выставок, концертов, фестивалей, из списка которых каждый может выбрать себе мероприятие по душе

Местные экскурсоводы

Белград — город с действительно богатой историей. Чтобы разобраться в ней самостоятельно, нужно зарыться в учебники не на один день. Получить еще большее удовольствие от прогулок поможет опытный экскурсовод. Любое здание, парк или монумент становится интересней, если знать историю, которая за ним стоит. Поэтому для более близкого знакомства с городом рекомендуем не пренебрегать услугами гидов. Найти их очень просто — они размещают свои экскурсии и цены прямо на этом сайте. К каждой экскурсии можно почитать отзывы, чтобы выбрать наиболее подходящую по цене и теме прогулку

Последние отзывы на экскурсии

И
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Дата посещения: 30 июл 2026
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера — две знаковые достопримечательности Восточной Сербии.Монастырь, основанный в XV веке, поражает своей архитектурой и древними
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фресками, а пещера удивляет подземными красотами.
Отдельное спасибо нашему гиду Лиляне! Умная, красивая женщина — и при этом невероятно тёплая в общении. Она так искренне любит Сербию, что эта любовь буквально передалась и нам: каждый факт, каждая деталь звучали не как заученный текст, а как личная история. Ещё и водит машину просто прекрасно — дорога прошла спокойно и комфортно, без суеты. Маршрут продуман, темп осмотра удобный, успеваешь и пофотографировать, и просто побыть в тишине, впитывая атмосферу.
Сербская природа, интересный рассказ и человеческое тепло — всё сложилось в идеальную картину!

Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера — две знаковые достопримечательности Восточной Сербии.Монастырь, основанный в XV веке, поражает
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I
Дрвенград, Шарганская восьмёрка и село сербских гончаров
Дата посещения: 19 апр 2026
Всё понравилось! Спасибо вам за интересную и насыщенную экскурсию!
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Ю
Большая обзорная прогулка по Белграду
Дата посещения: 5 мар 2026
Без комментариев
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А
Красивейшие места Белграда
Дата посещения: 5 фев 2026
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание языка,исчерпывающая информация по всем вопросам, очень приятная в общении... Мы остались в большом восторге. Будем рекомендовать друзьям)
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание
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С
Фрушка Гора - Сремские Карловцы - Нови Сад
Дата посещения: 27 дек 2025
Добрила - вот с кем надо изучать историю и культурное наследие Сербии! Прекрасный русский язык, великолепное чувство юмора и потрясающая эрудиция! И еще она невероятно водит машину! 9 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно!
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М
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Дата посещения: 15 окт 2025
15.10.25 была на экскурсии*Две тысячи лет Белграду* Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии с Егором узнала много интересного о городе,
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о его истории , памятниках , старых и новых улицах, людях живших здесь на протяжении веков. Большое спасибо организаторам, и гиду Егору, с которым встречались, оказывается , и в прошлом году во время экскурсии о наших соотечественниках, оставивших свой след в истории Сербии, истории Балкан. Большое всем спасибо.

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е
Знакомьтесь - Белград
все понравилось
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О
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Супер классный вечер получился благодаря Расселу! Он мега кайфовый, лёгкий, со всеми найдёт общий язык, все расскажет и покажет, все
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душевно, с юмором и позитивом! Ребята, которые пару месяцев как в Белграде живут, сказали, что таким город они ещё не видели и если бы не Рассел, точно бы в такие локации не попали! А локации и правда топовые и ультра необычные! Кстати, если вдруг кого то смущает имя в плане знания русского языка - не смущайтесь, Рассел из Москвы))

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Г
Первое знакомство с Белградом
Отличная экскурсия! Все наши пожелания были учтены
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В
Русский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Спасибо Юлии за содержательную экскурсию, интересный диалог и приятное знакомство!
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Всего 3724 отзыва в Белграде

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Ответы на вопросы от путешественников по Белграду

Самые популярные экскурсии в Белграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе;
  2. Белград - город на границе двух культур;
  3. Первое знакомство с Белградом;
  4. Бар-программа по необычным заведениям Белграда;
  5. Транзитом в Белграде: на машине и пешком.
Что посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Республики;
  2. Улица Князя Михаила;
  3. Крепость Калемегдан;
  4. Белградская крепость;
  5. Церковь Святого Марка;
  6. Храм Архангела Михаила;
  7. Квартал Скадарлия;
  8. Район Земун;
  9. Храм Святого Саввы;
  10. Национальный музей Сербии.
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2026
Сейчас в Белграде можно забронировать 219 экскурсий и билетов от 9 до 1050 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 3724 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ознакомьтесь с экскурсиями в Белграде на русском языке, которые проведут вас через века истории и современные улицы столицы Сербии. Сербия экскурсии из Белграда позволят вам расширить горизонты и увидеть ещё больше захватывающих мест вне города, каждая из которых включает уникальные достопримечательности и культурные сокровища