Белград — столица сербской культуры, это город с большим количеством музеев, необычных зданий, памятников, парков. Архитектура Белграда поражает своей эклектичностью, где еще можно встретить такое количество величественных дворцов и храмов по соседству со стеклянными небоскребами и древними крепостными стенами? 👀 В городе ежегодно проводится огромное количество выставок, концертов, фестивалей, из списка которых каждый может выбрать себе мероприятие по душе

Местные экскурсоводы

Белград — город с действительно богатой историей. Чтобы разобраться в ней самостоятельно, нужно зарыться в учебники не на один день. Получить еще большее удовольствие от прогулок поможет опытный экскурсовод. Любое здание, парк или монумент становится интересней, если знать историю, которая за ним стоит. Поэтому для более близкого знакомства с городом рекомендуем не пренебрегать услугами гидов. Найти их очень просто — они размещают свои экскурсии и цены прямо на этом сайте. К каждой экскурсии можно почитать отзывы, чтобы выбрать наиболее подходящую по цене и теме прогулку