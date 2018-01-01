Весна в Белграде

На автомобиле и пешком по самому красивому, интересному и вкусному в столице Сербии

Если вам повезло оказаться этой весной в Белграде — этим обязательно нужно воспользоваться! Я помогу вам открыть для себя новый город — с богатой историей и совершенно необыкновенной душой. Встречу у отеля, довезу до центра на комфортабельном автомобиле и покажу главные достопримечательности, любопытные уголки, чудесные панорамы и места с отличными кофе и едой.