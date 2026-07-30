Мини-группа
до 11 чел.
Лучший выборДве тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
10 авг в 10:00
12 авг в 10:00
€38 за человека
Индивидуальная
Белград - город на границе двух культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
27 авг в 10:00
28 авг в 10:00
от €82 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Первое знакомство с Белградом
Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии
10 авг в 08:00
11 авг в 16:00
от €205 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Бар-программа по необычным заведениям Белграда
Открыть для себя шумные бары, колоритные ресторанчики, тусовочные кварталы и секретные места города
Начало: Около отеля «Москва»
Завтра в 15:00
10 авг в 18:00
от €82 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Транзитом в Белграде: на машине и пешком
Ваш путь проходит через Белград? Воспользуйтесь возможностью познакомиться с культурой и историей столицы Сербии за несколько часов
Завтра в 13:00
14 авг в 09:00
от €265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборРусский Белград: по следам белоэмигрантов начала 20 века
Погрузитесь в атмосферу Белграда начала 20 века, следуя по маршруту белоэмигрантов. Узнайте, как они жили и что оставили после себя
Начало: У церкви Святого Марка
20 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от €122 за всё до 4 чел.
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборСвидание с Белградом
Два часа, чтобы влюбиться в город: история, атмосфера и неожиданные факты от местных жителей
Начало: У памятника Князю Михаилу
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:15
Завтра в 15:15
11 авг в 15:15
€30 за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Братья навеки: о Сербии и России в центре Белграда
Прогуляться по историческому центру и найти следы многовековой дружбы сербов и русских
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 15:00
12 авг в 15:00
15 авг в 15:00
€38 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
На кораблике по рекам Белграда
Осмотреть древнюю крепость со всех сторон и познакомиться с её историей, покачиваясь на волнах
10 авг в 15:30
11 авг в 16:00
от €385 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Скрытые локации Белградской крепости
Спуститься в подземелья и узнать, как Калемегдан хранил столицу Сербии
Начало: В Калемегданском парке
11 авг в 12:00
12 авг в 11:00
от €59 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Путешествие по Белграду раскроет вам тайны древней крепости, старинных площадей и дворцов. Откройте для себя сербскую культуру и традиции
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от €149 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Западной Сербии
Национальный парк Тара, каньон реки Дрина, монастырь Рача и город Валево на автопешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от €595 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Знакомьтесь - Белград
Места, истории и настроение города
Начало: На площади Республики
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00 и 17:00
11 авг в 17:00
13 авг в 17:00
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
По следам вампиров Белграда
Погрузитесь в мир балканских мифов и легенд в увлекательной прогулке по историческим местам Белграда
Начало: У отеля «Москва»
18 авг в 10:00
20 авг в 10:00
от €90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белград глазами коренной сербки
Узнайте Белград с новой стороны: древние крепости, величественные храмы и уникальные истории от коренной жительницы города
23 авг в 09:00
25 авг в 09:00
от €230 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотосессия в Белграде
Организуем для вас незабываемую фотосессию в Белграде. Профессиональный фотограф запечатлеет ваши лучшие моменты на фоне живописных мест столицы Сербии
Начало: У отеля «Москва»
17 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от €100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Белград - любовь с первого взгляда
Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Живо, интересно, не занудно и с юмором!
Начало: На площади у гостиницы Москва
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от €149 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к живописному Джердапскому ущелью
Путешествие из Белграда к Джердапскому ущелью - это впечатляющее приключение, где вас ждут величественные пейзажи и уникальные исторические места
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €520 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €395 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии
Погулять по старинным городам, оценить древнюю крепость, продегустировать местные блюда и вина
Начало: У вашего отеля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от €365 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Белграда - к жемчужинам северной Сербии
Древние монастыри, барочные городки, грандиозная крепость и культурная столица Европы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Мистический Белград
Увидеть город, наполненный мифами, легендами и духом прошлого
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от €60 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дунайский маршрут: в колыбель европейской цивилизации из Белграда
Путешествие вдоль Дуная из Белграда - это возможность окунуться в историю римских легионов и средневековых крепостей, наслаждаясь живописными видами
Завтра в 08:00
16 авг в 08:00
от €355 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €399 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
до 5 чел.
Обзорная фотопрогулка по Белграду
В кадре - вы, на фоне - город и его история
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от €65 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Белград, я тебя съем
Научиться есть и пить по-сербски
Начало: Трг Републике
Расписание: в субботу в 10:00, в воскресенье в 11:30
Завтра в 11:30
15 авг в 10:00
€68 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборБелград - не открытка: знакомство с сербской столицей
Начало: Сербия, Белград, Таковская улица, 4
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€75 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 авг в 15:30
17 авг в 08:00
от €120 за всё до 7 чел.
-
28%
Квест
до 10 чел.
Исторический пешеходный квест по Белграду (без гида)
Самостоятельно исследовать столицу в своём темпе - с заданиями и историями
Начало: Белградская крепость
Завтра в 09:30
10 авг в 09:30
от €18
€25 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера за 1 день
Погрузитесь в вековую историю и уникальную природу Сербии, посетив монастырь Манасия и Ресавскую пещеру всего за один день
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от €395 за всё до 4 чел.
Белград — столица сербской культуры, это город с большим количеством музеев, необычных зданий, памятников, парков. Архитектура Белграда поражает своей эклектичностью, где еще можно встретить такое количество величественных дворцов и храмов по соседству со стеклянными небоскребами и древними крепостными стенами? 👀 В городе ежегодно проводится огромное количество выставок, концертов, фестивалей, из списка которых каждый может выбрать себе мероприятие по душе
Белград — город с действительно богатой историей. Чтобы разобраться в ней самостоятельно, нужно зарыться в учебники не на один день. Получить еще большее удовольствие от прогулок поможет опытный экскурсовод. Любое здание, парк или монумент становится интересней, если знать историю, которая за ним стоит. Поэтому для более близкого знакомства с городом рекомендуем не пренебрегать услугами гидов. Найти их очень просто — они размещают свои экскурсии и цены прямо на этом сайте. К каждой экскурсии можно почитать отзывы, чтобы выбрать наиболее подходящую по цене и теме прогулку
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 30 июл 2026
Крепость-монастырь Манасия и Ресавская пещера — две знаковые достопримечательности Восточной Сербии.Монастырь, основанный в XV веке, поражает своей архитектурой и древними
Вам был полезен этот отзыв?
I
Дата посещения: 19 апр 2026
Всё понравилось! Спасибо вам за интересную и насыщенную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Дата посещения: 5 мар 2026
Без комментариев
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 5 фев 2026
Замечательные впечатления остались от индивидуальной экскурсии по Белграду которую провела гид Добрила. Прекрасная подача материала, знание языка,исчерпывающая информация по всем вопросам, очень приятная в общении... Мы остались в большом восторге. Будем рекомендовать друзьям)
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 27 дек 2025
Добрила - вот с кем надо изучать историю и культурное наследие Сербии! Прекрасный русский язык, великолепное чувство юмора и потрясающая эрудиция! И еще она невероятно водит машину! 9 часов экскурсии пролетели совершенно незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Дата посещения: 15 окт 2025
15.10.25 была на экскурсии*Две тысячи лет Белграду* Экскурсия очень понравилась. За время экскурсии с Егором узнала много интересного о городе,
Вам был полезен этот отзыв?
е
все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
О
Супер классный вечер получился благодаря Расселу! Он мега кайфовый, лёгкий, со всеми найдёт общий язык, все расскажет и покажет, все
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Отличная экскурсия! Все наши пожелания были учтены
Вам был полезен этот отзыв?
В
Спасибо Юлии за содержательную экскурсию, интересный диалог и приятное знакомство!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3724 отзыва в Белграде
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду
Самые популярные экскурсии в Белграде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2026
Сейчас в Белграде можно забронировать 219 экскурсий и билетов от 9 до 1050 со скидкой до 28%. Туристы уже оставили гидам 3724 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Ознакомьтесь с экскурсиями в Белграде на русском языке, которые проведут вас через века истории и современные улицы столицы Сербии. Сербия экскурсии из Белграда позволят вам расширить горизонты и увидеть ещё больше захватывающих мест вне города, каждая из которых включает уникальные достопримечательности и культурные сокровища