7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€349 за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 395€336 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- PPolina30 июля 2024Зоран прекрасный экскурсовод.
- ННина21 июля 2024Замечательное путешествие
- ООксана15 июля 2024Если Вы уже осмотрели Белград и вам хочется больше впечатлений от новых мест и достопримечательностей Сербии,очень рекомендую взять эту экскурсию
- SSalome26 мая 2024Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
- ЕЕкатерина1 апреля 2024Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
- ММария6 марта 2024Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Однодневные»
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