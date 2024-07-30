Однодневные – экскурсии в Белграде

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Белграде на русском языке, цены от €299, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Большое путешествие на север Сербии
На машине
37 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большое путешествие на север Сербии: от Белграда до Нови-Сада
Погрузитесь в историю и культуру Сербии, посетив Нови-Сад, Сремские Карловцы и уникальные винные погреба
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
299 за всё до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
На машине
34 отзыва
11 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Восточной Сербии
Оценить древние крепости, погрузиться в Средневековье и побывать в национальном парке Джердап
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
349 за всё до 4 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
На машине
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Вршац: старинные винарии, история и культура
Познакомиться с бывшим австро-венгерским городом и многовековыми традициями виноделия
Начало: На Площади Республики
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
от 395336 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • P
    Polina
    30 июля 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Зоран прекрасный экскурсовод.
  • Н
    Нина
    21 июля 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Замечательное путешествие
  • О
    Оксана
    15 июля 2024
    Большое путешествие на север Сербии
    Если Вы уже осмотрели Белград и вам хочется больше впечатлений от новых мест и достопримечательностей Сербии,очень рекомендую взять эту экскурсию
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    и прокатиться по северной части Сербии, побывать в горной ее части и увидеть кусочек Боснии. Из плюсов: маршрут построен таким образом, что дорога переносится незаметно и легко передвигаешься из точки к точке. Из минусов: не продумана еда во время экскурсии. . Хотелось бы, чтобы заранее было предусмотрено определенное время на перекус, возможно можно заранее договориться где-то с каким-то конкретным рестораном, где предварительно сделать заказ по телефону и к определенному времени будет готова ваша еда (заодно гиды могли бы и порекомендовать какие-то вкусные сербские блюда).

  • S
    Salome
    26 мая 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно.
    Замечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересноЗамечательная экскурсия и замечательная Лиляна. Красивые места, много информации. Было очень интересно
  • Е
    Екатерина
    1 апреля 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Нам очень понравился маршрут и наша экскурсовод Лиляна. Спасибо вам большое за это маленькое путешествие
  • М
    Мария
    6 марта 2024
    Путешествие по Восточной Сербии
    Огромная благодарность всей команде организаторов и особенно гиду Лиляне: без экскурсии с вами наше путешествие по Сербии было бы неполным.
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    Рекомендую эту поездку всем тем, кто хочет насладиться красотой природы (горы, леса, Дунай) и узнать историю региона (тут есть о чем рассказать и что показать: старинные крепости прекрасно сохранены и отреставрированы). Лиляна - великолепный рассказчик, а еще уверенный и безопасный водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Большое путешествие на север Сербии
  2. Путешествие по Восточной Сербии
  3. Вршац: старинные винарии, история и культура
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в августе 2024
Сейчас в Белграде в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 349 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 71 ⭐ отзыв, цены от €299. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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