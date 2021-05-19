Полезная информация о Пхеньяне
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Местное время в Пхеньяне
04:5456
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Северная Корея
|Название города
|Пхеньян
|По-английски
|Pyongyang
|Это столица
|Пхеньян является столицей Северной Кореи
|Население города
|3 222 000 чел.
|Аэропорт
|Санан FNJ
|Часовой пояс
|Asia/Pyongyang
|Средняя высота
|43 м. от уровня моря
Где находится Пхеньян на карте
Пхеньян