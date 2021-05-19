Полезная информация о Пхеньяне

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Местное время в Пхеньяне
04:5456
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСеверная Корея
Название городаПхеньян
По-английскиPyongyang
Это столицаПхеньян является столицей Северной Кореи
Население города3 222 000 чел.
АэропортСанан FNJ
Часовой поясAsia/Pyongyang
Средняя высота43 м. от уровня моря

Где находится Пхеньян на карте

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