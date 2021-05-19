Полезная информация о Вонсане

Что нужно знать о Вонсане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вонсане
06:4236
19 мая 2021
Разница с вами:
СтранаСеверная Корея
Название городаВонсан
По-английскиWonsan
Столица регионаВонсан является столицей региона
Население города329 207 чел.
АэропортWonsan WOS (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAsia/Pyongyang
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Вонсан на карте