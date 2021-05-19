Полезная информация о Вонсане
Что нужно знать о Вонсане: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вонсане
06:4236
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Северная Корея
|Название города
|Вонсан
|По-английски
|Wonsan
|Столица региона
|Вонсан является столицей региона
|Население города
|329 207 чел.
|Аэропорт
|Wonsan WOS (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Asia/Pyongyang
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря