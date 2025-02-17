Утром держим курс на заповедник Арид, где гнездятся около 1,25 миллиона морских птиц, включая самую большую на Сейшельских островах популяцию розовых крачков. Пляжи одноимённого острова регулярно посещают зелёные морские черепахи и черепахи-бисса. Aride также является единственным местом в мире, где растёт цветущий кустарник Rothmannia annae.

Затем переместимся на остров Saint-Pierre, который отлично подходит для снорклинга. Завершим день пляжной вечеринкой с барбекю.