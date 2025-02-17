Океан эмоций на Сейшелах: йога-тур с круизом на катамаране

Прокачать отстройку асан, посетить главные острова и сделать кадры в живописных локациях
Приглашаем вас в путешествие, которое не только откроет множество удивительных мест на Сейшельских островах, но и поможет замедлиться за счёт практики йоги.

В течение тура мы успеем и побороздить просторы океана
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на катамаране, и провести время в комфортабельном отеле, наслаждаясь неспешным отдыхом.

Посетим острова Ла-Диг, Иден, Иль Коко и Фелисите, а также понаблюдаем за гигантскими черепахами на острове Кюрьёз и заглянем в заповедник Aride. Вас ждут потрясающие пляжи, много солнца и заряд бодрости от занятий.

Океан эмоций на Сейшелах: йога-тур с круизом на катамаране
Океан эмоций на Сейшелах: йога-тур с круизом на катамаране
Океан эмоций на Сейшелах: йога-тур с круизом на катамаране
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Прилёт желательно планировать до 17:00. Из Москвы при наборе группы из 10 человек, можно забронировать групповой тариф у «Эфиопских авиалиний», что позволит оплатить частями перелёт (20% сразу и остаток за месяц до вылета). Сообщите о своём желании участвовать в группе — и мы добавим вас в список на авиаперелёт.

Проживание. 2-местное размещение в каютах на катамаране и в отеле Paradise Chalets Yoga & Wellness.

Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту и завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на катамаране.

Дети. Без детей.

Виза. Не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Маэ

Мы встретим вас в аэропорт и поедем в порт, где нас уже будет ожидать катамаран. Разместившись в каютах и перекусив, отправимся на небольшую прогулку. Поужинать вы сможете в прибрежном ресторане.

Прибытие на МаэПрибытие на МаэПрибытие на МаэПрибытие на Маэ
2 день

Остров Ла-Диг

Сегодня дойдём до острова Ла-Диг. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. Мы также посетим пляж Анс-Коко и прокатимся на велосипедах, чтобы получше прочувствовать местную атмосферу.

Остров Ла-ДигОстров Ла-ДигОстров Ла-ДигОстров Ла-Диг
3 день

Остров черепах - Кюрьёз

Нас ждёт небольшой переход, чтобы попасть на остров Кюрьёз. Он славится мангровыми зарослями, гранитными скалами и, конечно, гигантскими черепахами. После обеда побываем на пляже Ансе-Лацио и устроим снорклинг. Сделаем фото под водой, будем загорать и отдыхать.

Остров черепах - КюрьёзОстров черепах - КюрьёзОстров черепах - КюрьёзОстров черепах - Кюрьёз
4 день

Острова Иль Коко и Фелисите

Сегодня мы посетим острова, поражающие своей красотой и отсутствием туристов. Первым делом побываем на Иль Коко, а после — заглянем на секретный пляж острова Фелисите. Белый песок, гранитные валуны и джунгли — пейзаж с картинки!

Поужинаем свежевыловленным тунцом под бокал игристого.

Острова Иль Коко и ФелиситеОстрова Иль Коко и ФелиситеОстрова Иль Коко и ФелиситеОстрова Иль Коко и Фелисите
5 день

Праслин

Добро пожаловать на Праслин! Здесь кипит туристическая жизнь. Облачимся в красивые платья и прогуляемся по длинному пляжу с качелями, а вечер вы сможете провести в баре.

ПраслинПраслинПраслинПраслинПраслин
6 день

Заповедник Арид и необитаемый Saint-Pierre

Утром держим курс на заповедник Арид, где гнездятся около 1,25 миллиона морских птиц, включая самую большую на Сейшельских островах популяцию розовых крачков. Пляжи одноимённого острова регулярно посещают зелёные морские черепахи и черепахи-бисса. Aride также является единственным местом в мире, где растёт цветущий кустарник Rothmannia annae.

Затем переместимся на остров Saint-Pierre, который отлично подходит для снорклинга. Завершим день пляжной вечеринкой с барбекю.

Заповедник Арид и необитаемый Saint-PierreЗаповедник Арид и необитаемый Saint-PierreЗаповедник Арид и необитаемый Saint-PierreЗаповедник Арид и необитаемый Saint-Pierre
7 день

Прибытие на остров Иден

В этот день мы покидаем наш уютный катамаран и прибываем на остров Иден, где проведём остаток путешествия. Заселимся и отдохнём после активной части тура.

Прибытие на остров ИденПрибытие на остров ИденПрибытие на остров ИденПрибытие на остров ИденПрибытие на остров ИденПрибытие на остров ИденПрибытие на остров ИденПрибытие на остров Иден
8 день

Йога и релакс

Следующие несколько дней мы посвятим практике йоги, купанию и просто тотальному релаксу. Обязательно загляните в местные рестораны, чтобы полакомиться свежайшей рыбой и другими морепродуктами.

Йога и релаксЙога и релаксЙога и релаксЙога и релакс
9 день

Свободный день

Нет ничего лучше ощущения полной свободы и отсутствия суеты. После занятий йогой у вас будет много свободного времени на самостоятельное планирование досуга.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Свободный день

Уже завтра мы покинем райский остров, поэтому сегодня постарайтесь максимально напитаться атмосферой Сейшел. Погуляйте, посетите спа-процедуры (за доплату) или просто понежьтесь под солнцем на пляже. Традиционно вас ждёт практика йоги.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
11 день

Окончание тура

Позавтракав, попрощаемся с островом и поедем в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 400
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание на борту и завтраки в отеле
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Йога
  • Групповые фотосессии + 5-10 личных фото
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сейшел и обратно
  • Остальное питание
  • Посещение спа
  • Персональные занятия по йоге
  • Персональные фотосессии
  • Туристический налог
  • Билеты в национальные парки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Маэ, до 17:00
Завершение: Аэропорт Маэ, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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