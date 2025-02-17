В течение тура мы успеем и побороздить просторы океана
Описание тура
Организационные детали
Прилёт желательно планировать до 17:00. Из Москвы при наборе группы из 10 человек, можно забронировать групповой тариф у «Эфиопских авиалиний», что позволит оплатить частями перелёт (20% сразу и остаток за месяц до вылета). Сообщите о своём желании участвовать в группе — и мы добавим вас в список на авиаперелёт.
Проживание. 2-местное размещение в каютах на катамаране и в отеле Paradise Chalets Yoga & Wellness.
Питание. В стоимость входит трёхразовое питание на борту и завтраки в отеле. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на катамаране.
Дети. Без детей.
Виза. Не требуется.
Программа тура по дням
Прибытие на Маэ
Мы встретим вас в аэропорт и поедем в порт, где нас уже будет ожидать катамаран. Разместившись в каютах и перекусив, отправимся на небольшую прогулку. Поужинать вы сможете в прибрежном ресторане.
Остров Ла-Диг
Сегодня дойдём до острова Ла-Диг. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. Мы также посетим пляж Анс-Коко и прокатимся на велосипедах, чтобы получше прочувствовать местную атмосферу.
Остров черепах - Кюрьёз
Нас ждёт небольшой переход, чтобы попасть на остров Кюрьёз. Он славится мангровыми зарослями, гранитными скалами и, конечно, гигантскими черепахами. После обеда побываем на пляже Ансе-Лацио и устроим снорклинг. Сделаем фото под водой, будем загорать и отдыхать.
Острова Иль Коко и Фелисите
Сегодня мы посетим острова, поражающие своей красотой и отсутствием туристов. Первым делом побываем на Иль Коко, а после — заглянем на секретный пляж острова Фелисите. Белый песок, гранитные валуны и джунгли — пейзаж с картинки!
Поужинаем свежевыловленным тунцом под бокал игристого.
Праслин
Добро пожаловать на Праслин! Здесь кипит туристическая жизнь. Облачимся в красивые платья и прогуляемся по длинному пляжу с качелями, а вечер вы сможете провести в баре.
Заповедник Арид и необитаемый Saint-Pierre
Утром держим курс на заповедник Арид, где гнездятся около 1,25 миллиона морских птиц, включая самую большую на Сейшельских островах популяцию розовых крачков. Пляжи одноимённого острова регулярно посещают зелёные морские черепахи и черепахи-бисса. Aride также является единственным местом в мире, где растёт цветущий кустарник Rothmannia annae.
Затем переместимся на остров Saint-Pierre, который отлично подходит для снорклинга. Завершим день пляжной вечеринкой с барбекю.
Прибытие на остров Иден
В этот день мы покидаем наш уютный катамаран и прибываем на остров Иден, где проведём остаток путешествия. Заселимся и отдохнём после активной части тура.
Йога и релакс
Следующие несколько дней мы посвятим практике йоги, купанию и просто тотальному релаксу. Обязательно загляните в местные рестораны, чтобы полакомиться свежайшей рыбой и другими морепродуктами.
Свободный день
Нет ничего лучше ощущения полной свободы и отсутствия суеты. После занятий йогой у вас будет много свободного времени на самостоятельное планирование досуга.
Свободный день
Уже завтра мы покинем райский остров, поэтому сегодня постарайтесь максимально напитаться атмосферой Сейшел. Погуляйте, посетите спа-процедуры (за доплату) или просто понежьтесь под солнцем на пляже. Традиционно вас ждёт практика йоги.
Окончание тура
Позавтракав, попрощаемся с островом и поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 400
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание на борту и завтраки в отеле
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Йога
- Групповые фотосессии + 5-10 личных фото
Что не входит в цену
- Перелёт до Сейшел и обратно
- Остальное питание
- Посещение спа
- Персональные занятия по йоге
- Персональные фотосессии
- Туристический налог
- Билеты в национальные парки