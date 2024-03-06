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Собралась классная компания из разных городов, разные характеры. Это был очень крутой опыт совместного отдыха, обмена жизненным и бизнес опытом в том числе, всё было весело и кайфово. И это несмотря на то, что я достаточно привередлив (не пью алкоголь, не ем мясо). Ребята учли эти особенности, за что я им очень благодарен. Первое время было непривычно, но это сущие мелочи по сравнению с теми эмоциями, которые ощутил и увёз с собой))

Путешествие TOP!!!

Сейшелы вообще улёт💯

Всем советую🙌🏻