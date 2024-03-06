Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам

Исследовать 7 островов, понырять у коралловых рифов и попробовать поймать тунца
Перенесёмся в мир изумрудной воды, белоснежного песка и пальм — отправимся путешествовать на яхте по Сейшельским островам.

Вы будете купаться в открытом море и красивейших бухтах, нырять с маской и трубкой у коралловых рифов, ловить рыбу.

Сможете сравнить 6 экзотических островов, посетите пляж, входящий в десятку красивейших на планете, и увидите главный символ страны — плод пальмы коко-де-мер.
5
2 отзыва
Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам
Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам
Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет165 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 7+

Проживание. Размещение в 2-местных каютах на яхте.

Питание. Не входит в стоимость. В первый день мы закупим продукты для всего путешествия и будем готовить на яхте. По желанию за доплату можно питаться в ресторанах.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Начало путешествия

Встретим вас в аэропорту острова Маэ. На пароме доберёмся до острова Праслен, разместимся на яхте, пройдём инструктаж по безопасности и вводное обучение. Вечером поужинаем на борту или в кафе и познакомимся поближе.

Начало путешествияНачало путешествияНачало путешествияНачало путешествия
2 день

Купание и рыбалка у острова Кюрьёз. Парк черепах и домик доктора

Отправляемся к острову Кюрьёз, дорога займёт 2-3 часа. Прибыв на место, искупаемся, порыбачим и понежимся на белоснежном пляже. Заглянем в главную локацию острова — парк гигантских черепах. Прогуляемся пешком к домику доктора — прекрасному образцу колониальной архитектуры 19 века.

Купание и рыбалка у острова Кюрьёз. Парк черепах и домик доктораКупание и рыбалка у острова Кюрьёз. Парк черепах и домик доктораКупание и рыбалка у острова Кюрьёз. Парк черепах и домик доктораКупание и рыбалка у острова Кюрьёз. Парк черепах и домик доктора
3 день

На велосипедах по острову Ла-Диг

Утром отправимся к острову Ла-Диг, будем в пути 2-3 часа. Там арендуем велосипеды и прокатимся по самым красивым пляжам, которыми славится это место. Вечером поужинаем на яхте или в ресторане.

На велосипедах по острову Ла-ДигНа велосипедах по острову Ла-ДигНа велосипедах по острову Ла-ДигНа велосипедах по острову Ла-Диг
4 день

Релакс на пляже Бо-Валлон

Стартуем к острову Маэ (4-5 часов), по пути будем ловить рыбу и попробуем поймать тунца. Высадимся на знаменитом 2-километровом пляже Бо-Валлон, название которого переводится как «красивая долина», и проникнемся атмосферой курортного городка.

Релакс на пляже Бо-ВаллонРелакс на пляже Бо-ВаллонРелакс на пляже Бо-ВаллонРелакс на пляже Бо-Валлон
5 день

Прогулка по природному заповеднику

Сегодня отправимся к острову Праслен, дорога займёт 4-5 часов. Будем гулять по природному заповеднику Валле-де-Мэ — одной из самых известных достопримечательностей Сейшел. Плод растущих тут пальм является символом страны, изображён на гербе и штампе, который ставят в загранпаспорта путешественников.

Прогулка по природному заповедникуПрогулка по природному заповедникуПрогулка по природному заповедникуПрогулка по природному заповеднику
6 день

Снорклинг у коралловых рифов

Переместимся к острову Коко (1,5-2 часа) и по прибытии поснорклим у кораллового рифа. Затем отправимся к острову Гранд Систер. Поныряем у рифа, пройдёмся по суше и посетим пляж Анс Лацио, который ежегодно попадает в десятку красивейших пляжей планеты.

Снорклинг у коралловых рифовСнорклинг у коралловых рифовСнорклинг у коралловых рифовСнорклинг у коралловых рифов
7 день

Национальный парк на острове Кьюзен

Прибудем на остров Кьюзен (1-1,5 часа) и прогуляемся по национальному парку. Доберёмся до Праслен и на такси доедем до пляжа Анс Жоржет, где проводим закат. Соберёмся на прощальный ужин и поделимся впечатлениями.

Национальный парк на острове КьюзенНациональный парк на острове КьюзенНациональный парк на острове КьюзенНациональный парк на острове Кьюзен
8 день

Завершающий день

Утром освободим каюты и на пароме доберёмся до острова Маэ. Попрощаемся и поспешим на свой рейс.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда яхты
  • Проживание в каюте на яхте
  • Разрешения на выход в море
  • Пользование сапсёрфом
  • Пользование надувной моторной лодкой
Что не входит в цену
  • Перелёт на остров Маэ и обратно
  • Питание - 10 000-12 000 рублей на человека
  • Обязательная оплата топлива и стоянок - 15 000 рублей
  • Скоростной паром между островами в первый и последний дни - 6000 рублей в одну сторону
  • Билет в парк черепах
  • Аренда велосипедов
  • Такси
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валют
Место начала и завершения?
аэропорт на острове Маэ, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
6 мар 2024
Это было незабываемое и очень крутое путешествие, которое я до сих пор вспоминаю с теплотой и восторгом. Ребята организаторы - Андрей и Лена оказались очень милыми, добрыми и отзывчивыми людьми.
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Собралась классная компания из разных городов, разные характеры. Это был очень крутой опыт совместного отдыха, обмена жизненным и бизнес опытом в том числе, всё было весело и кайфово. И это несмотря на то, что я достаточно привередлив (не пью алкоголь, не ем мясо). Ребята учли эти особенности, за что я им очень благодарен. Первое время было непривычно, но это сущие мелочи по сравнению с теми эмоциями, которые ощутил и увёз с собой))
Путешествие TOP!!!
Сейшелы вообще улёт💯
Всем советую🙌🏻

Это было незабываемое и очень крутое путешествие, которое я до сих пор вспоминаю с теплотой иЭто было незабываемое и очень крутое путешествие, которое я до сих пор вспоминаю с теплотой иЭто было незабываемое и очень крутое путешествие, которое я до сих пор вспоминаю с теплотой и
Т
20 фев 2024
Была в этом яхт-туре по Сейшельским островам. незабываемые впечатления! Если ехать на Сейшелы - то только так! Эти острова прекрасны, когда их исследуешь с воды, а не сидишь на одном
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пляже весть отпуск. Природа более чем великолепна! И вообще, почувствовать себя морским пиратом, рассекающим среди тропических островов, хоть раз в жизни должен каждый) вдоволь нанырялись с бортов яхты, назагоралить, наловили рыбы за неделю) организовано все профессионально максимально безопасно в плане нахождения на воде, шкипер умело управлял яхтой. Десять из десяти!

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