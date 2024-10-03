Рекомендуем взять с собой:

Рюкзак или сумка 45 – 60 литров, или небольшой чемодан

Флисовая кофта или лёгкий, не объёмный свитер (от кондиционеров)

Удобные летние штаны (желательно из хлопка)

Летние кроссовки или удобные летние кеды

Сандалии или шлёпанцы

Футболки 3 штуки

Кепку, панаму или другой головной убор

Солнцезащитные очки

Носки 2 пары

Шорты

Плавки/купальник

Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное

Предметы личной гигиены

Аптечка с индивидуальными препаратами

Солнцезащитный крем (SPF40 и выше)

Фотоаппарат

Проживание. В гостевых домах и на виллах 3-4*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Чаще всего мы готовим сами на вилле и берём еду с собой. Также вы сможете питаться в кафе и ресторанах.

Дети. Возможно путешествие с детьми от 8 лет.

Виза. Для граждан РФ виза не требуется.