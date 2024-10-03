Вас ждут удивительные джунгли и мангровые леса, потрясающие панорамы, райские пляжи и даже треккинг к вершине горы Морн Блан.
Мы посетим чайные плантации, увидим местную пальму коко-де-мер и погуляем по национальному парку «Валле-де-Мэ».
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой:
Рюкзак или сумка 45 – 60 литров, или небольшой чемодан
Флисовая кофта или лёгкий, не объёмный свитер (от кондиционеров)
Удобные летние штаны (желательно из хлопка)
Летние кроссовки или удобные летние кеды
Сандалии или шлёпанцы
Футболки 3 штуки
Кепку, панаму или другой головной убор
Солнцезащитные очки
Носки 2 пары
Шорты
Плавки/купальник
Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное
Предметы личной гигиены
Аптечка с индивидуальными препаратами
Солнцезащитный крем (SPF40 и выше)
Фотоаппарат
Проживание. В гостевых домах и на виллах 3-4*. Размещение 2-местное.
Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Чаще всего мы готовим сами на вилле и берём еду с собой. Также вы сможете питаться в кафе и ресторанах.
Дети. Возможно путешествие с детьми от 8 лет.
Виза. Для граждан РФ виза не требуется.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сейшелы! Прибытие на Мае и отдых на пляже Бо-Валлон
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостевой дом. Сегодня вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил перед активной частью путешествия. Мы отправимся на пляж Бо-Валлон, чтобы искупаться и понежиться в песках под тёплым солнцем островов.
Обзорная экскурсия по Маэ
В этот день погуляем по столице острова Маэ — Виктории. Этот город был назван в честь королевы Великобритании. Здесь вы увидите часовую башню, которую называют мини-копией Биг-Бена, Национальный музей. Пройдём по улице Длинный пирс и осмотрим собор Святого Павла и собор Непорочного Зачатия. Также заглянем в Ботанический сад королевы Виктории. Во время экскурсии вы сможете познакомиться с большими черепахами и узнаете историю о сейшельском орехе.
Вечером — свободное время.
Треккинг к горе Морн Блан, чайные плантации и парфюмерная фабрика
Утром вас ждёт пляжный отдых, а затем мы отправимся в треккинг к горе Морн Блан. Она возвышается на 907 метров над уровнем моря. с высоты её склонов открываются потрясающие панорамные виды на остров. Мы пройдём по тропе среди тропического леса: вы познакомитесь с флорой и фауной природного парка «Morne Seychellois». Поднявшись, посетим смотровую площадку на вершине горы и сделаем удивительные кадры. Если повезёт, увидим фаэтона — представителя рода морских птиц.
На обратном пути побываем на чайной плантации, где собирают и пакуют чай. После этого заглянем на парфюмерную фабрику Дагмара Элерта. Здесь создаются духи с ароматом тропиков.
Вечером желающие смогут закупиться на рыбном рынке.
Остров Праслин
После завтрака выезжаем к пирсу, откуда нас заберёт паром и доставит к острову Праслин, знаменитый своими шикарными пляжами. По прибытии разместимся на вилле, а затем отправимся отдыхать на пляже с валунами из гранита.
Национальный парк «Валле-де-Мэ»
Сегодня посетим национальный парк «Валле-де-Мэ» — визитную карточку острова Праслин. Здесь растёт пальма коко-де-мер, которая стала символом Сейшельских островов. На территории парки есть несколько пешеходных маршрутов. Вы увидите бронзовых гекконов, сейшельского паука и других редких обитателей этих краёв.
После прогулки вы сможете насладиться ночной жизнью Праслина: побывать в шумных барах и на дискотеках.
Свободный день
Этот день мы предлагаем вам провести в свободном режиме и выбрать желаемую активность. Например, отправиться в морское сафари, посетить SPA, попробовать дайвинг или побывать на гранитном острове Кузин. Также рекомендуем осуществить прогулку на вертолёте.
Вечером соберёмся на совместный ужин и поделимся впечатления друг с другом.
Красный остров Курьёз
Утром выезжаем на Курьёз. Именно тут живут гигантские черепахи, а ещё здесь вновь можно увидеть пальму коко-де-мер. По приезде отправимся на пляж, усыпанный красными камнями. Затем вас ждёт прогулка по джунглям через мангровые леса. В конце пути увидим питомник черепах Альдабра, обитатели которого легко идут на контакт.
После обеда вернёмся на Праслин.
Ла-Диг: пляж Сурс д’Аржан
Отправляемся на следующий остров — Ла-Диг. Заселимся в новое место и пойдём гулять. Обязательно посети знаменитый пляж Сурс д’Аржан. В лазурных водах живут разноцветные рыбки, вместе с которыми вы сможете поплавать Вас ждёт тотальный релакс!
Изучая Ла-Диг
Этот день вы сможете заполнить активностями по душе. Взяв велосипед в прокат, вам удастся объехать весь остров. Желающие арендуют каяк с прозрачным дном и насладятся водной прогулкой. Также у вас будет отличная возможность заняться сёрфингом. Для тех, кто охотится за оригинальным контентом предлагаем поездку на пляжи Анс Коко и Маррон. Во время треккинга на вершину горы Орлиное гнездо вы полюбуетесь умопомрачительными видами.
Возвращение на Маэ
Утром насладимся отдыхом на пляже, а после вернёмся на Маэ. Заселимся и вновь отправимся купаться. День полностью в вашем распоряжении.
Окончание тура
По желанию встретим рассвет на пляже, искупаемся, а затем поедем в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|168 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту (на минивэне)
- Услуги инструктора-переводчика, гида
- Экскурсии
- Помощь с подбором подходящих рейсов
Что не входит в цену
- Перелёт до Маэ и обратно
- Обеды и ужины
- Дополнительные активности в свободные дни (рыбалка, дайвинг, сёрфинг, вертолётная прогулка, катание на лошадях и пр.)