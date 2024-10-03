Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом

Подняться на Морн Блан, посетить парфюмерную фабрику и познакомиться с гигантскими черепахами
Приглашаем вас в путешествие, во время которого вы ощутите колорит Сейшельских островов. Мы побываем на Маэ, Праслине, острове Ла-Диг и Курьёзе.

Вас ждут удивительные джунгли и мангровые леса, потрясающие панорамы, райские пляжи и даже треккинг к вершине горы Морн Блан.

Мы посетим чайные плантации, увидим местную пальму коко-де-мер и погуляем по национальному парку «Валле-де-Мэ».
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой:
Рюкзак или сумка 45 – 60 литров, или небольшой чемодан
Флисовая кофта или лёгкий, не объёмный свитер (от кондиционеров)
Удобные летние штаны (желательно из хлопка)
Летние кроссовки или удобные летние кеды
Сандалии или шлёпанцы
Футболки 3 штуки
Кепку, панаму или другой головной убор
Солнцезащитные очки
Носки 2 пары
Шорты
Плавки/купальник
Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное
Предметы личной гигиены
Аптечка с индивидуальными препаратами
Солнцезащитный крем (SPF40 и выше)
Фотоаппарат

Проживание. В гостевых домах и на виллах 3-4*. Размещение 2-местное.

Питание. В стоимость входят завтраки. Обеды и ужины оплачиваются отдельно. Чаще всего мы готовим сами на вилле и берём еду с собой. Также вы сможете питаться в кафе и ресторанах.

Дети. Возможно путешествие с детьми от 8 лет.

Виза. Для граждан РФ виза не требуется.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сейшелы! Прибытие на Мае и отдых на пляже Бо-Валлон

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостевой дом. Сегодня вы сможете отдохнуть после перелёта и набраться сил перед активной частью путешествия. Мы отправимся на пляж Бо-Валлон, чтобы искупаться и понежиться в песках под тёплым солнцем островов.

2 день

Обзорная экскурсия по Маэ

В этот день погуляем по столице острова Маэ — Виктории. Этот город был назван в честь королевы Великобритании. Здесь вы увидите часовую башню, которую называют мини-копией Биг-Бена, Национальный музей. Пройдём по улице Длинный пирс и осмотрим собор Святого Павла и собор Непорочного Зачатия. Также заглянем в Ботанический сад королевы Виктории. Во время экскурсии вы сможете познакомиться с большими черепахами и узнаете историю о сейшельском орехе.

Вечером — свободное время.

Обзорная экскурсия по МаэОбзорная экскурсия по МаэОбзорная экскурсия по МаэОбзорная экскурсия по Маэ
3 день

Треккинг к горе Морн Блан, чайные плантации и парфюмерная фабрика

Утром вас ждёт пляжный отдых, а затем мы отправимся в треккинг к горе Морн Блан. Она возвышается на 907 метров над уровнем моря. с высоты её склонов открываются потрясающие панорамные виды на остров. Мы пройдём по тропе среди тропического леса: вы познакомитесь с флорой и фауной природного парка «Morne Seychellois». Поднявшись, посетим смотровую площадку на вершине горы и сделаем удивительные кадры. Если повезёт, увидим фаэтона — представителя рода морских птиц.

На обратном пути побываем на чайной плантации, где собирают и пакуют чай. После этого заглянем на парфюмерную фабрику Дагмара Элерта. Здесь создаются духи с ароматом тропиков.

Вечером желающие смогут закупиться на рыбном рынке.

Треккинг к горе Морн Блан, чайные плантации и парфюмерная фабрикаТреккинг к горе Морн Блан, чайные плантации и парфюмерная фабрикаТреккинг к горе Морн Блан, чайные плантации и парфюмерная фабрикаТреккинг к горе Морн Блан, чайные плантации и парфюмерная фабрика
4 день

Остров Праслин

После завтрака выезжаем к пирсу, откуда нас заберёт паром и доставит к острову Праслин, знаменитый своими шикарными пляжами. По прибытии разместимся на вилле, а затем отправимся отдыхать на пляже с валунами из гранита.

Остров ПраслинОстров ПраслинОстров ПраслинОстров Праслин
5 день

Национальный парк «Валле-де-Мэ»

Сегодня посетим национальный парк «Валле-де-Мэ» — визитную карточку острова Праслин. Здесь растёт пальма коко-де-мер, которая стала символом Сейшельских островов. На территории парки есть несколько пешеходных маршрутов. Вы увидите бронзовых гекконов, сейшельского паука и других редких обитателей этих краёв.

После прогулки вы сможете насладиться ночной жизнью Праслина: побывать в шумных барах и на дискотеках.

Национальный парк «Валле-де-Мэ»Национальный парк «Валле-де-Мэ»Национальный парк «Валле-де-Мэ»Национальный парк «Валле-де-Мэ»
6 день

Свободный день

Этот день мы предлагаем вам провести в свободном режиме и выбрать желаемую активность. Например, отправиться в морское сафари, посетить SPA, попробовать дайвинг или побывать на гранитном острове Кузин. Также рекомендуем осуществить прогулку на вертолёте.

Вечером соберёмся на совместный ужин и поделимся впечатления друг с другом.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Красный остров Курьёз

Утром выезжаем на Курьёз. Именно тут живут гигантские черепахи, а ещё здесь вновь можно увидеть пальму коко-де-мер. По приезде отправимся на пляж, усыпанный красными камнями. Затем вас ждёт прогулка по джунглям через мангровые леса. В конце пути увидим питомник черепах Альдабра, обитатели которого легко идут на контакт.

После обеда вернёмся на Праслин.

Красный остров КурьёзКрасный остров КурьёзКрасный остров КурьёзКрасный остров Курьёз
8 день

Ла-Диг: пляж Сурс д’Аржан

Отправляемся на следующий остров — Ла-Диг. Заселимся в новое место и пойдём гулять. Обязательно посети знаменитый пляж Сурс д’Аржан. В лазурных водах живут разноцветные рыбки, вместе с которыми вы сможете поплавать Вас ждёт тотальный релакс!

Ла-Диг: пляж Сурс д’АржанЛа-Диг: пляж Сурс д’АржанЛа-Диг: пляж Сурс д’АржанЛа-Диг: пляж Сурс д’Аржан
9 день

Изучая Ла-Диг

Этот день вы сможете заполнить активностями по душе. Взяв велосипед в прокат, вам удастся объехать весь остров. Желающие арендуют каяк с прозрачным дном и насладятся водной прогулкой. Также у вас будет отличная возможность заняться сёрфингом. Для тех, кто охотится за оригинальным контентом предлагаем поездку на пляжи Анс Коко и Маррон. Во время треккинга на вершину горы Орлиное гнездо вы полюбуетесь умопомрачительными видами.

Изучая Ла-ДигИзучая Ла-ДигИзучая Ла-ДигИзучая Ла-Диг
10 день

Возвращение на Маэ

Утром насладимся отдыхом на пляже, а после вернёмся на Маэ. Заселимся и вновь отправимся купаться. День полностью в вашем распоряжении.

Возвращение на МаэВозвращение на МаэВозвращение на МаэВозвращение на Маэ
11 день

Окончание тура

По желанию встретим рассвет на пляже, искупаемся, а затем поедем в аэропорт. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет168 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту (на минивэне)
  • Услуги инструктора-переводчика, гида
  • Экскурсии
  • Помощь с подбором подходящих рейсов
Что не входит в цену
  • Перелёт до Маэ и обратно
  • Обеды и ужины
  • Дополнительные активности в свободные дни (рыбалка, дайвинг, сёрфинг, вертолётная прогулка, катание на лошадях и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Маэ, время зависит от времени вашего прибытия. Если вы прилетите прямым рейсом «Аэрофлота», то будете на месте уже в 09:55
Завершение: Аэропорт Маэ, трансфер к прямому рейсу «Аэрофлота» в 11:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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