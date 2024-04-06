На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство
Авторский тур в Маэ

Порыбачить и поплавать на сапах, погулять в заповедных парках и почувствовать единение с природой

5
3 отзыва
Приглашаем отключиться от повседневности и перенестись в мир бирюзовой воды, бархатного песка уединённых пляжей и зелени пальм — Сейшелы просто созданы для расслабления и отдыха! Вы посмотрите на гигантских черепах, половите тунца и парусника, которых потом наш шеф-повар приготовит для вас.

Исследуете коралловые рифы, полюбуетесь разноцветными рыбками и прокатитесь на велосипеде по одному из самых фотографируемых пляжей мира.
На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство
На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство
На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство
Ближайшие даты:
4
мая
18
мая
25
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€834
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми с 6 лет.
Для посещения Сейшельских островов российским туристам не требуется виза, паспорт должен быть действительным до конца поездки, обязательна медицинская страховка с покрытием COVID-19.
Маршрут и программа могут быть изменены по согласованию с капитаном или по погодным условиям. Команда может предложить посетить острова в другом порядке.
Гости предоставляют доступ к душу и туалету членам экипажа.

Проживание. Круиз пройдёт на современных катамаранах серии «Lagoon». В каждом 4 комфортабельных каюты с душем и туалетом, удобный кокпит и салон, кухня, гриль для приготовления барбекю. Размещение двухместное.

Питание. Трёхразвовое питание от шеф-повара.

Программа тура по дням

1 день

Размещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужин

Встречаемся в аэропорту и едем к марине на острове Эден, где стоит наш катамаран. Остров создан искусственно 20 лет назад, сейчас это элитный посёлок с развитой инфраструктурой, соединённый с Маэ 300-метровым мостом. Можно прогуляться и посмотреть на шикарные виллы и бассейны, заглянуть в ресторан и полакомиться кокосовым мороженым в ожидании заселения на борт.

Затем вы разместитесь в каютах, передохнёте от перелёта, а вечером совершим переход до бухты у длинного пляжа Анс-Руаяль, лучшего на восточном побережье острова. Отметим начало круиза торжественным ужином и лёгким вином.

Размещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужинРазмещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужин
2 день

Рыбалка, пляж Ансе-Ланцио

Утром начнём 4-часовой переход на остров Праслен, один из крупнейших островов архипелага с гористым ландшафтом, в 36 км от Маэ. По пути порыбачим — будем ловить тунца и парусника, чтобы отведать за ужином сашими от нашего шеф-повара.

Пообедаем в тихой бухте на живописном пляже Анcе-Лацио, каждый год попадающем в топ лучших пляжей мира. Вы полюбуетесь огромными валунами гранита, скалами, сочно-зелёными пальмами, контрастирующими с белоснежным песчаным покрывалом и бирюзой океана. Поплаваем в атмосфере безмятежности и прогуляемся по тропинкам меж валунов.

Рыбалка, пляж Ансе-ЛанциоРыбалка, пляж Ансе-ЛанциоРыбалка, пляж Ансе-ЛанциоРыбалка, пляж Ансе-ЛанциоРыбалка, пляж Ансе-Ланцио
3 день

Гигантские черепахи в национальном парке, снорклинг

После завтрака отправимся на небольшой гранитный остров Курьёз (Кюрьёз), который раньше назывался Красным из-за цвета почвы. Здесь, на заповедной территории национального парка, живут гигантские черепахи, эндемики Сейшел, которые весят в 2-3 раза больше человека. С ними можно обниматься и делать забавные кадры: если погладить животное по затылку, оно поднимется на лапах, вытянет шею и откроет рот. Покормим черепах огурцами — их любимым лакомством. (Вход в парк оплачивается дополнительно — 350 рупий).

Затем по тропе в настоящих джунглях прогуляемся до пляжа, где поплаваем и позагораем. Дойдём до крошечного острова Сен-Пьер с кокосовыми пальмами и поныряем с масками у кораллового рифа. На ночь останемся в бухте на якоре.

Гигантские черепахи в национальном парке, снорклингГигантские черепахи в национальном парке, снорклингГигантские черепахи в национальном парке, снорклингГигантские черепахи в национальном парке, снорклингГигантские черепахи в национальном парке, снорклинг
4 день

Прогулка по природному парку, пикник под пальмами

Сегодня отправимся на экскурсию в знаменитый природный парк Валле-де-Мэ в центре острова Праслен. (За доплату: вход — 350 рупий, трансфер — 1000 рупий туда и обратно за миниавтобус на 8 человек). Здесь сохранились пальмовые леса, где растёт уникальная кокосовая пальма коко-де-мер. Её женские плоды — символ Сейшельских островов, изображённый на гербе страны. Они имеют причудливую форму и весят до 30 кг. Местные жители ценят орехи за уникальные качества: им приписывают лечебные свойства и верят, что это сильный афродизиак. В древности некоторые правители готовы были отдать целое состояние, чтобы обладать таким плодом. Сейчас каждый орех пронумерован, его можно купить на память, но стоит он около 350 евро.

Пообедаем на Кот-д’Ор, самом протяжённом пляже северного побережья с кипенно-белым песком, устроив пикник под пальмами. Ночь проведём у Праслена.

Трансферы платные: марина Праслен — нацпарк — пляж Кот-д’Ор — 1500 рупий; пляж Кот-д’Ор — марина Праслен — 200 рупий; марина Праслен — нацпарк — марина Праслен — 1200 рупий (миниавтобус на 8 человек).

Прогулка по природному парку, пикник под пальмамиПрогулка по природному парку, пикник под пальмамиПрогулка по природному парку, пикник под пальмамиПрогулка по природному парку, пикник под пальмамиПрогулка по природному парку, пикник под пальмами
5 день

На велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляже

Утром, после 40-минутного перехода, окажемся на острове Ла-Диг — настоящем кусочке рая на земле с ярко-зелёной растительностью. Постараемся встать в его гавани и отправимся на велопрогулку. Побываем у живописных пляжей Анс-Гранде, Пти-Анс и бухты Сунс-д’Аржан. Как пишут многие путеводители, это самый фотографируемый пляж мира: развал гранитных валунов, пальмы, растущие из прямо из воды, сочные цвета — кажется, кто-то прибавил пейзажу красочности в фотошопе.

Будем отдыхать, купаться, нежится на мягком песке и наслаждаться видом океана. Можно устроить романтический вечер в ресторане (мы поможем забронировать столик), заглянуть в один из баров и попробовать коктейли.

На велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляжеНа велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляжеНа велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляжеНа велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляжеНа велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляже
6 день

Подводный мир морского заповедника, переход в бухту Вольберт

Проснувшись и позавтракав, направимся к островам Кокос и Фелисите — морскому заповеднику в 7 км от Ла-Дига, куда приезжают любители снорклинга и дайвинга из-за богатого подводного мира. Поныряем с масками и посмотрим на его обитателей.
После обеда перейдём в бухту Вольберт на острове Сен-Пьер, устроив рыбалку по пути. И если повезёт, на ужин сегодня будет рыбное барбекю.

Подводный мир морского заповедника, переход в бухту ВольбертПодводный мир морского заповедника, переход в бухту ВольбертПодводный мир морского заповедника, переход в бухту ВольбертПодводный мир морского заповедника, переход в бухту ВольбертПодводный мир морского заповедника, переход в бухту Вольберт
7 день

Снорклинг в национальном парке, прощальный ужин

Сегодня, пока вы будете спать, мы начнём переход к острову Маэ, куда прибудем к обеду. Бросим якорь у острова Сен-Анна, национального морского парка, который славится отличными условиями для снорклинга. (Вход за доплату — 259 рупий с человека). Здесь у вас будет возможность увидеть животных, которых ещё не успели: скатов, рифовых акул, рыб-клоунов, мавританских идолов, мурен и лобстеров.

Около 17:30 вернёмся в марину острова Эден, откуда начали наше путешествие в первый день. Поужинаем на борту или в ресторане на берегу. Проведём заключительную ночь под плеск волн.

Снорклинг в национальном парке, прощальный ужинСнорклинг в национальном парке, прощальный ужинСнорклинг в национальном парке, прощальный ужинСнорклинг в национальном парке, прощальный ужин
8 день

Отъезд

После завтрака в 9:00 покидаем катамаран и едем в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в двухместной каюте
  • Услуги профессионального шкипера и шеф-повара
  • Трёхразовое питание
  • Лёгкий алкоголь (вино, пиво)
  • Заправка яхты топливом и водой
  • Удочка для троллинга (одна на катамаран)
  • Оборудование для снорклинга (маска, трубка, ласты)
  • Финальная уборка яхты
  • Групповой трансфер от аэропорта до марины и в аэропорт в заключительный день
  • Сапборд
  • Wi-Fi - 10 Gb на лодку на неделю
Что не входит в цену
  • Авиаперелёт
  • Экскурсии на берегу
  • Дополнительный алкоголь, посещение ресторанов и кафе
  • Медицинская страховка
  • Страховка от невыезда
  • Доплата за кормовую каюту - 50 евро с человека
  • Обратите внимание, стоимость тура на разные заезды отличается
  • Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Начало: о. Маэ. Заселение на катамаран в 15:00, прилететь необходимо заранее
Завершение: о. Маэ, аэропорт, после 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Анастасия
6 апр 2024
Была на яхте с 30.03.24 по 6.04.24 очень понравилось, были с мужем. Организатор хороший сама программа была очень обширная, посмотрели самые классные и незабываемые места, помнить буду всю жизнь. Очень советую тем кто думает про сейшелы, это лучший вариант чтобы не сидеть в номере и не тухнуть, по сейшелам передвигаться только на яхте по другому не побудете нигде. Объездили 6 островов, просто райские уголки. А так без яхты только на Мае основном острове побываете, делать там особо нечего. Из команды персонала будет капитан и повар, очень хорошая команда, капитан соориентирует по плану на день, повар ну просто от бога есть будете как в мишленовском ресторане. Короче мы были очень довольны и я точно советую на яхту, без неё только на один пляж весь отпуск ходить будете и нигде не побываете.
Е
5 мар 2024
Это лучший отдых! Солнце, ветер, ласковое море, пьянящий воздух и не только Белоснежный парус, поймавший ветер на фоне голубого неба и тёмно-синего моря, завораживает.
А Когда яхта летит (может
немного укачать, но это поправимо(), ты ощущаешь ветер с солёными брызгами и не чувствуешь жара солнца!! ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь солнцезащитным кремом, не повторяйте моих ошибок!!, на коже появляются маленькие крупинки соли.
Каждый день/вечер нас встречали небольшие, уютные бухты с вкусной едой, изумительной природой и живописными горами. В кристально-чистой воде видно дно морское с рыбками и кажется, что оно рядом, но это не так. Можно смело прыгать с яхты или пирса.
Ну и самое главное - нет толпы туристов, отдыхаешь душой, без суеты. Отельный отдых не сравнить с кайфом яхтенной Жизни!
О
13 фев 2024
Спасибо,- отличный организатор, а яхтинг - это прекрасная возможность разорвать порочный круг внутреннего туризма и оказаться в раю, но не в предельно скучном раю отельного пребывания, а в раю перемены мест и впечатлений. Кажется, что все острова похожи, но это, только, кажущееся ощущение - каждый остров особенный. Рыбалка, сноркелинг, акулы, скаты и черепахи радостно встретят вас на рифах и на мелководье.
Вечерняя программа - дискотека и подходы в бар со, вполне, демократичными ценами! Не забудьте устроить пикник на острове - это можно организовать в любой день. Яхта большая, каюты просторные. Кухня - вы надолго забудете о дефиците рыбы в организме!
Завидую тем, кто отправится в первый раз!

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