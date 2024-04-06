Встречаемся в аэропорту и едем к марине на острове Эден, где стоит наш катамаран. Остров создан искусственно 20 лет назад, сейчас это элитный посёлок с развитой инфраструктурой, соединённый с Маэ 300-метровым мостом. Можно прогуляться и посмотреть на шикарные виллы и бассейны, заглянуть в ресторан и полакомиться кокосовым мороженым в ожидании заселения на борт.

Затем вы разместитесь в каютах, передохнёте от перелёта, а вечером совершим переход до бухты у длинного пляжа Анс-Руаяль, лучшего на восточном побережье острова. Отметим начало круиза торжественным ужином и лёгким вином.