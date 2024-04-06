Порыбачить и поплавать на сапах, погулять в заповедных парках и почувствовать единение с природой
Исследуете коралловые рифы, полюбуетесь разноцветными рыбками и прокатитесь на велосипеде по одному из самых фотографируемых пляжей мира.
мая
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€834
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми с 6 лет.
Для посещения Сейшельских островов российским туристам не требуется виза, паспорт должен быть действительным до конца поездки, обязательна медицинская страховка с покрытием COVID-19.
Маршрут и программа могут быть изменены по согласованию с капитаном или по погодным условиям. Команда может предложить посетить острова в другом порядке.
Гости предоставляют доступ к душу и туалету членам экипажа.
Проживание. Круиз пройдёт на современных катамаранах серии «Lagoon». В каждом 4 комфортабельных каюты с душем и туалетом, удобный кокпит и салон, кухня, гриль для приготовления барбекю. Размещение двухместное.
Питание. Трёхразвовое питание от шеф-повара.
Программа тура по дням
Размещение на катамаране и прогулка по острову Эден, переход до пляжа, торжественный ужин
Встречаемся в аэропорту и едем к марине на острове Эден, где стоит наш катамаран. Остров создан искусственно 20 лет назад, сейчас это элитный посёлок с развитой инфраструктурой, соединённый с Маэ 300-метровым мостом. Можно прогуляться и посмотреть на шикарные виллы и бассейны, заглянуть в ресторан и полакомиться кокосовым мороженым в ожидании заселения на борт.
Затем вы разместитесь в каютах, передохнёте от перелёта, а вечером совершим переход до бухты у длинного пляжа Анс-Руаяль, лучшего на восточном побережье острова. Отметим начало круиза торжественным ужином и лёгким вином.
Рыбалка, пляж Ансе-Ланцио
Утром начнём 4-часовой переход на остров Праслен, один из крупнейших островов архипелага с гористым ландшафтом, в 36 км от Маэ. По пути порыбачим — будем ловить тунца и парусника, чтобы отведать за ужином сашими от нашего шеф-повара.
Пообедаем в тихой бухте на живописном пляже Анcе-Лацио, каждый год попадающем в топ лучших пляжей мира. Вы полюбуетесь огромными валунами гранита, скалами, сочно-зелёными пальмами, контрастирующими с белоснежным песчаным покрывалом и бирюзой океана. Поплаваем в атмосфере безмятежности и прогуляемся по тропинкам меж валунов.
Гигантские черепахи в национальном парке, снорклинг
После завтрака отправимся на небольшой гранитный остров Курьёз (Кюрьёз), который раньше назывался Красным из-за цвета почвы. Здесь, на заповедной территории национального парка, живут гигантские черепахи, эндемики Сейшел, которые весят в 2-3 раза больше человека. С ними можно обниматься и делать забавные кадры: если погладить животное по затылку, оно поднимется на лапах, вытянет шею и откроет рот. Покормим черепах огурцами — их любимым лакомством. (Вход в парк оплачивается дополнительно — 350 рупий).
Затем по тропе в настоящих джунглях прогуляемся до пляжа, где поплаваем и позагораем. Дойдём до крошечного острова Сен-Пьер с кокосовыми пальмами и поныряем с масками у кораллового рифа. На ночь останемся в бухте на якоре.
Прогулка по природному парку, пикник под пальмами
Сегодня отправимся на экскурсию в знаменитый природный парк Валле-де-Мэ в центре острова Праслен. (За доплату: вход — 350 рупий, трансфер — 1000 рупий туда и обратно за миниавтобус на 8 человек). Здесь сохранились пальмовые леса, где растёт уникальная кокосовая пальма коко-де-мер. Её женские плоды — символ Сейшельских островов, изображённый на гербе страны. Они имеют причудливую форму и весят до 30 кг. Местные жители ценят орехи за уникальные качества: им приписывают лечебные свойства и верят, что это сильный афродизиак. В древности некоторые правители готовы были отдать целое состояние, чтобы обладать таким плодом. Сейчас каждый орех пронумерован, его можно купить на память, но стоит он около 350 евро.
Пообедаем на Кот-д’Ор, самом протяжённом пляже северного побережья с кипенно-белым песком, устроив пикник под пальмами. Ночь проведём у Праслена.
Трансферы платные: марина Праслен — нацпарк — пляж Кот-д’Ор — 1500 рупий; пляж Кот-д’Ор — марина Праслен — 200 рупий; марина Праслен — нацпарк — марина Праслен — 1200 рупий (миниавтобус на 8 человек).
На велосипедах по острову Ла-Диг, отдых на пляже
Утром, после 40-минутного перехода, окажемся на острове Ла-Диг — настоящем кусочке рая на земле с ярко-зелёной растительностью. Постараемся встать в его гавани и отправимся на велопрогулку. Побываем у живописных пляжей Анс-Гранде, Пти-Анс и бухты Сунс-д’Аржан. Как пишут многие путеводители, это самый фотографируемый пляж мира: развал гранитных валунов, пальмы, растущие из прямо из воды, сочные цвета — кажется, кто-то прибавил пейзажу красочности в фотошопе.
Будем отдыхать, купаться, нежится на мягком песке и наслаждаться видом океана. Можно устроить романтический вечер в ресторане (мы поможем забронировать столик), заглянуть в один из баров и попробовать коктейли.
Подводный мир морского заповедника, переход в бухту Вольберт
Проснувшись и позавтракав, направимся к островам Кокос и Фелисите — морскому заповеднику в 7 км от Ла-Дига, куда приезжают любители снорклинга и дайвинга из-за богатого подводного мира. Поныряем с масками и посмотрим на его обитателей.
После обеда перейдём в бухту Вольберт на острове Сен-Пьер, устроив рыбалку по пути. И если повезёт, на ужин сегодня будет рыбное барбекю.
Снорклинг в национальном парке, прощальный ужин
Сегодня, пока вы будете спать, мы начнём переход к острову Маэ, куда прибудем к обеду. Бросим якорь у острова Сен-Анна, национального морского парка, который славится отличными условиями для снорклинга. (Вход за доплату — 259 рупий с человека). Здесь у вас будет возможность увидеть животных, которых ещё не успели: скатов, рифовых акул, рыб-клоунов, мавританских идолов, мурен и лобстеров.
Около 17:30 вернёмся в марину острова Эден, откуда начали наше путешествие в первый день. Поужинаем на борту или в ресторане на берегу. Проведём заключительную ночь под плеск волн.
Отъезд
После завтрака в 9:00 покидаем катамаран и едем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в двухместной каюте
- Услуги профессионального шкипера и шеф-повара
- Трёхразовое питание
- Лёгкий алкоголь (вино, пиво)
- Заправка яхты топливом и водой
- Удочка для троллинга (одна на катамаран)
- Оборудование для снорклинга (маска, трубка, ласты)
- Финальная уборка яхты
- Групповой трансфер от аэропорта до марины и в аэропорт в заключительный день
- Сапборд
- Wi-Fi - 10 Gb на лодку на неделю
Что не входит в цену
- Авиаперелёт
- Экскурсии на берегу
- Дополнительный алкоголь, посещение ресторанов и кафе
- Медицинская страховка
- Страховка от невыезда
- Доплата за кормовую каюту - 50 евро с человека
- Обратите внимание, стоимость тура на разные заезды отличается
- Окончательная стоимость тура может отличаться в зависимости от курса валюты на момент подачи заявки
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А Когда яхта летит (может
немного укачать, но это поправимо(), ты ощущаешь ветер с солёными брызгами и не чувствуешь жара солнца!! ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь солнцезащитным кремом, не повторяйте моих ошибок!!, на коже появляются маленькие крупинки соли.
Каждый день/вечер нас встречали небольшие, уютные бухты с вкусной едой, изумительной природой и живописными горами. В кристально-чистой воде видно дно морское с рыбками и кажется, что оно рядом, но это не так. Можно смело прыгать с яхты или пирса.
Ну и самое главное - нет толпы туристов, отдыхаешь душой, без суеты. Отельный отдых не сравнить с кайфом яхтенной Жизни!
Вечерняя программа - дискотека и подходы в бар со, вполне, демократичными ценами! Не забудьте устроить пикник на острове - это можно организовать в любой день. Яхта большая, каюты просторные. Кухня - вы надолго забудете о дефиците рыбы в организме!
Завидую тем, кто отправится в первый раз!