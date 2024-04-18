А Анна Круиз по Сейшельским островам: от Праслина до Маэ I’m Юрий организовывал нам яхтинг на Сейшелах несмотря, что сам находился дистанционно, вся организация была безупречна. Мы прошлись по невероятному маршруту с красивейшими местами, впечатлений на год вперед, команда (капитан и повар) - исполняли любое наше пожелание и были сами очень вовлечены в помощи и поддержке нам, готовили вкуснейшие блюда от которых мы каждый день были в восторге! Формат ВСЕ ВКЛЮЧЕНО это формат идеального отдыха, нам приходилось только кайфовать и любоваться красотами, все остальное за нас взял Юрий и его команда! Если вы еще не разу не ходили в море на яхтинг, то обязательно рекомендую попробовать, но а под четкой организацией Юрия ваш отдых был очень комфортным и незабываемым!

А Анастасия На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство Была на яхте с 30.03.24 по 6.04.24 очень понравилось, были с мужем. Организатор хороший сама программа была очень обширная, посмотрели самые классные и незабываемые места, помнить буду всю жизнь. Очень советую тем кто думает про сейшелы, это лучший вариант чтобы не сидеть в номере и не тухнуть, по сейшелам передвигаться только на яхте по другому не побудете нигде. Объездили 6 островов, просто райские уголки. А так без яхты только на Мае основном острове побываете, делать там особо нечего. Из команды персонала будет капитан и повар, очень хорошая команда, капитан соориентирует по плану на день, повар ну просто от бога есть будете как в мишленовском ресторане. Короче мы были очень довольны и я точно советую на яхту, без неё только на один пляж весь отпуск ходить будете и нигде не побываете.

О Ольга Круиз по Сейшельским островам: от Праслина до Маэ Мы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитан показал нам острова со всех сторон. По организации было всё четко. Учитывались все наши пожелания. По питанию, мы тожн в восторге. Каждый день новые блюда. Было очень вкусно! Собираемся ещё в Турцию и Мексику.

А Алексей Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам Это было незабываемое и очень крутое путешествие, которое я до сих пор вспоминаю с теплотой и восторгом. Ребята организаторы - Андрей и Лена оказались очень милыми, добрыми и отзывчивыми людьми. Собралась классная компания из разных городов, разные характеры. Это был очень крутой опыт совместного отдыха, обмена жизненным и бизнес опытом в том числе, всё было весело и кайфово. И это несмотря на то, что я достаточно привередлив (не пью алкоголь, не ем мясо). Ребята учли эти особенности, за что я им очень благодарен. Первое время было непривычно, но это сущие мелочи по сравнению с теми эмоциями, которые ощутил и увёз с собой)) Путешествие TOP!!! Сейшелы вообще улёт💯 Всем советую🙌🏻

Е Екатерина На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство Это лучший отдых! Солнце, ветер, ласковое море, пьянящий воздух и не только Белоснежный парус, поймавший ветер на фоне голубого неба и тёмно-синего моря, завораживает. А Когда яхта летит (может немного укачать, но это поправимо(), ты ощущаешь ветер с солёными брызгами и не чувствуешь жара солнца!! ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь солнцезащитным кремом, не повторяйте моих ошибок!!, на коже появляются маленькие крупинки соли. Каждый день/вечер нас встречали небольшие, уютные бухты с вкусной едой, изумительной природой и живописными горами. В кристально-чистой воде видно дно морское с рыбками и кажется, что оно рядом, но это не так. Можно смело прыгать с яхты или пирса. Ну и самое главное - нет толпы туристов, отдыхаешь душой, без суеты. Отельный отдых не сравнить с кайфом яхтенной Жизни!

Т Татьяна Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам Была в этом яхт-туре по Сейшельским островам. незабываемые впечатления! Если ехать на Сейшелы - то только так! Эти острова прекрасны, когда их исследуешь с воды, а не сидишь на одном пляже весть отпуск. Природа более чем великолепна! И вообще, почувствовать себя морским пиратом, рассекающим среди тропических островов, хоть раз в жизни должен каждый) вдоволь нанырялись с бортов яхты, назагоралить, наловили рыбы за неделю) организовано все профессионально максимально безопасно в плане нахождения на воде, шкипер умело управлял яхтой. Десять из десяти!