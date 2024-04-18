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18 мая
25 мая
1 июня
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$1 850 за человека
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11 дней
Рай на земле: тур по Сейшельским островам с треккингом и пляжным релаксом
Подняться на Морн Блан, посетить парфюмерную фабрику и познакомиться с гигантскими черепахами
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3 мая
3 окт
16 окт
27 окт
139 000₽ за человека
скидка
40%
Авторский тур
8 дней
На яхте по Сейшельским островам: солнце, дайвинг и блаженство
Порыбачить и поплавать на сапах, погулять в заповедных парках и почувствовать единение с природой
о. Маэ. Заселение на катамаран в 15:00, прилететь ...
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1390€834 за человека
Авторский тур
8 дней
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4 мая
11 мая
18 мая
25 мая
$1 850 за человека
Авторский тур
8 дней
Поднять паруса: яхт-тур по Сейшельским островам
Исследовать 7 островов, понырять у коралловых рифов и попробовать поймать тунца
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12 окт
19 окт
16 ноя
165 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна18 апреля 2024I’m Юрий организовывал нам яхтинг на Сейшелах несмотря, что сам находился дистанционно, вся организация была безупречна. Мы прошлись по невероятному маршруту с красивейшими местами, впечатлений на год вперед, команда (капитан и повар) - исполняли любое наше пожелание и были сами очень вовлечены в помощи и поддержке нам, готовили вкуснейшие блюда от которых мы каждый день были в восторге! Формат ВСЕ ВКЛЮЧЕНО это формат идеального отдыха, нам приходилось только кайфовать и любоваться красотами, все остальное за нас взял Юрий и его команда! Если вы еще не разу не ходили в море на яхтинг, то обязательно рекомендую попробовать, но а под четкой организацией Юрия ваш отдых был очень комфортным и незабываемым!
- ААнастасия6 апреля 2024Была на яхте с 30.03.24 по 6.04.24 очень понравилось, были с мужем. Организатор хороший сама программа была очень обширная, посмотрели самые классные и незабываемые места, помнить буду всю жизнь. Очень советую тем кто думает про сейшелы, это лучший вариант чтобы не сидеть в номере и не тухнуть, по сейшелам передвигаться только на яхте по другому не побудете нигде. Объездили 6 островов, просто райские уголки. А так без яхты только на Мае основном острове побываете, делать там особо нечего. Из команды персонала будет капитан и повар, очень хорошая команда, капитан соориентирует по плану на день, повар ну просто от бога есть будете как в мишленовском ресторане. Короче мы были очень довольны и я точно советую на яхту, без неё только на один пляж весь отпуск ходить будете и нигде не побываете.
- ООльга5 апреля 2024Мы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитан показал нам острова со всех сторон. По организации было всё четко. Учитывались все наши пожелания. По питанию, мы тожн в восторге. Каждый день новые блюда. Было очень вкусно! Собираемся ещё в Турцию и Мексику.
- ААлексей6 марта 2024Это было незабываемое и очень крутое путешествие, которое я до сих пор вспоминаю с теплотой и восторгом. Ребята организаторы - Андрей и Лена оказались очень милыми, добрыми и отзывчивыми людьми. Собралась классная компания из разных городов, разные характеры. Это был очень крутой опыт совместного отдыха, обмена жизненным и бизнес опытом в том числе, всё было весело и кайфово. И это несмотря на то, что я достаточно привередлив (не пью алкоголь, не ем мясо). Ребята учли эти особенности, за что я им очень благодарен. Первое время было непривычно, но это сущие мелочи по сравнению с теми эмоциями, которые ощутил и увёз с собой)) Путешествие TOP!!! Сейшелы вообще улёт💯 Всем советую🙌🏻
- ЕЕкатерина5 марта 2024Это лучший отдых! Солнце, ветер, ласковое море, пьянящий воздух и не только Белоснежный парус, поймавший ветер на фоне голубого неба и тёмно-синего моря, завораживает. А Когда яхта летит (может немного укачать, но это поправимо(), ты ощущаешь ветер с солёными брызгами и не чувствуешь жара солнца!! ОБЯЗАТЕЛЬНО пользуйтесь солнцезащитным кремом, не повторяйте моих ошибок!!, на коже появляются маленькие крупинки соли. Каждый день/вечер нас встречали небольшие, уютные бухты с вкусной едой, изумительной природой и живописными горами. В кристально-чистой воде видно дно морское с рыбками и кажется, что оно рядом, но это не так. Можно смело прыгать с яхты или пирса. Ну и самое главное - нет толпы туристов, отдыхаешь душой, без суеты. Отельный отдых не сравнить с кайфом яхтенной Жизни!
- ТТатьяна20 февраля 2024Была в этом яхт-туре по Сейшельским островам. незабываемые впечатления! Если ехать на Сейшелы - то только так! Эти острова прекрасны, когда их исследуешь с воды, а не сидишь на одном пляже весть отпуск. Природа более чем великолепна! И вообще, почувствовать себя морским пиратом, рассекающим среди тропических островов, хоть раз в жизни должен каждый) вдоволь нанырялись с бортов яхты, назагоралить, наловили рыбы за неделю) организовано все профессионально максимально безопасно в плане нахождения на воде, шкипер умело управлял яхтой. Десять из десяти!
- ООлег13 февраля 2024Спасибо,- отличный организатор, а яхтинг - это прекрасная возможность разорвать порочный круг внутреннего туризма и оказаться в раю, но не в предельно скучном раю отельного пребывания, а в раю перемены мест и впечатлений. Кажется, что все острова похожи, но это, только, кажущееся ощущение - каждый остров особенный. Рыбалка, сноркелинг, акулы, скаты и черепахи радостно встретят вас на рифах и на мелководье. Вечерняя программа - дискотека и подходы в бар со, вполне, демократичными ценами! Не забудьте устроить пикник на острове - это можно организовать в любой день. Яхта большая, каюты просторные. Кухня - вы надолго забудете о дефиците рыбы в организме! Завидую тем, кто отправится в первый раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Маэ
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Сколько стоит тур в Маэ в апреле 2024
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