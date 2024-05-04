Жемчужины Индийского океана: тур по Сейшелам на катамаране
Авторский тур в Маэ

Увидеть гигантских черепах, порыбачить и устроить велопрогулку по острову Ла-Диг

Приглашаем вас окунуться в сказочную атмосферу Сейшельских остров.

Забываем все заботы, пакуем чемоданы — на борт! Будем бороздить просторы Индийского океана на катамаране, путешествуя от острова к острову.

Стартуем от Эдена, расположившегося рядом с Маэ, побываем на Праслине, Иль Коко, Кюрьёзе, Ла-диге и Сент-Анне. Полюбуемся уникальными пейзажами, попробуем поймать желтопёрого тунца и поизучаем подводный мир.
Жемчужины Индийского океана: тур по Сейшелам на катамаране
Жемчужины Индийского океана: тур по Сейшелам на катамаране
Жемчужины Индийского океана: тур по Сейшелам на катамаране

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Виза не требуется.

Проживание. В двухместных каютах на катамаране.

Питание. В стоимость входит четырёхразовое питание на судне. За неделю до начала тура мы отправляем анкеты по питанию, чтобы узнать ваши предпочтения. Делаем закупку и составляем индивидуальное меню.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Все на борт

Встретимся в марине острова Эден и заселимся на катамаран. Вы познакомитесь с экипажем и пройдёте вводный инструктаж. Дойдём до острова Сент-Анн, чтобы вечером увидеть потрясающий закат и отметить начало тура, полакомившись блюдами от нашего шеф-повара и шампанским.

Все на бортВсе на бортВсе на бортВсе на борт
2 день

От Сент-Анн до острова Ла-Диг

После завтрака отправляемся к острову Ла-Диг. Рекомендуем взять в прокат велосипед, чтобы исследовать местные красоты. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. На острове есть гора Нид д’Эгл, которая возвышается на 333 метра над уровнем моря. С её смотровой площадки открываются невероятные виды.

Мы заглянем в дом, где проходили съёмки культового фильма «Эммануэль».

В новогоднюю ночь вас ждёт праздничный ужин! Будем веселиться, вкусно есть и наслаждаться ночью чудес среди океана.

От Сент-Анн до острова Ла-ДигОт Сент-Анн до острова Ла-ДигОт Сент-Анн до острова Ла-ДигОт Сент-Анн до острова Ла-Диг
3 день

Черепахи острова Кюрьёз

В этот день переместимся на остров Кюрьёз. Здесь живут около 500 огромных сухопутных черепах, а ещё растёт сейшельская пальма, изображённая на гербе государства. Мы погуляем по мангровой роще, а после обеда поднимемся на самую высокую точку, чтобы со смотровой площадки полюбоваться потрясающими пейзажами.

Завершим день ужином и встречей заката.

Черепахи острова КюрьёзЧерепахи острова КюрьёзЧерепахи острова КюрьёзЧерепахи острова КюрьёзЧерепахи острова Кюрьёз
4 день

Красоты Иль Коко

Сегодня держим курс на остров Иль Коко, состоящий из трёх небольших островков. По прибытии полюбуемся флорой и фауной, бирюзовой гладью океана. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга и считается одной из популярных локаций на Сейшелах. Обитателей подводного мира возможно даже кормить с рук.

Красоты Иль КокоКрасоты Иль КокоКрасоты Иль КокоКрасоты Иль Коко
5 день

Иль Коко - Праслин

В этот день двинем на Праслин. Увидим красивейший пляж Анс-Лацио, расположенный на северо-западе острова. Желающие отправятся на экскурсию в заповедник Валле-де-Мэ, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кстати, на Праслине также растёт сейшельская пальма. Рекомендуем попробовать орех морского кокоса и особый сорт бананов.

Иль Коко - ПраслинИль Коко - ПраслинИль Коко - ПраслинИль Коко - Праслин
6 день

Возвращение к Маэ

Новый день — новый переход! Сегодня отправляемся к острову Маэ, где расположена столица государства — Виктория. По пути у вас будет возможность порыбачить и поймать желтопёрого тунца. Пришвартуемся у пляжа Бо-Валлон, а потом сможем пойти изучать остров. Во время экскурсии посетим водопад и смотровую площадку.

Возвращение к МаэВозвращение к МаэВозвращение к МаэВозвращение к Маэ
7 день

Пляж Бо-Валлон

Последний день нашего путешествия посвятим пляжному релаксу и водным активностям. Волны здесь невысокие, поэтому купаться особенно комфортно. Нас будут окружать пальмы и цветущие кустарники. Отдохнув, вернёмся к марине.

Пляж Бо-ВаллонПляж Бо-ВаллонПляж Бо-ВаллонПляж Бо-Валлон
8 день

Окончание тура

После завтрака вы поедете в аэропорт. До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Четырёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Клининг, налоговые сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сейшел и обратно
  • Алкоголь
  • Развлечения на берегу
  • Посещение национальных парков
  • Стоимость тура на даты с 30.12.2023 до 06.01.2024 составляет €2 400
  • Стоимость тура на даты с 06.01.2024 до 13.01.2024 составляет €1 590
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина острова Эден (в 10-15 минутах езды от аэропорта Маэ), время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Марина острова Эден, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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