Попробовать поймать желтопёрого тунца и отдохнуть на пляже Сурс д’Аржан
Мы заглянем в дом, где снимали фильм «Эммануэль», порыбачим, а желающие смогут покататься на велосипедах по острову Ла-Диг.
В стоимость тура уже входит четырёхразовое питание, поэтому вам остаётся только любоваться потрясающими видами.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 850
Описание
Организационные детали
Советуем рассматривать рейсы из Москвы компании «Аэрофлот». Обычно вылет состоится в субботу ночью и через 9 часов утром вы уже на Сейшелах.
Проживание. В двухместных каютах на яхте.
Питание. В стоимость входит четырёхразовое питание на судне. За неделю до начала тура мы отправляем анкеты по питанию, чтобы узнать ваши предпочтения. Делаем закупку и составляем индивидуальное меню.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сейшелы
Встречаемся в марине острова Праслин. Около 16:00 заселимся на яхту. Вы познакомитесь с экипажем и пройдёте вводный инструктаж. После дойдём до пляжа Анс-Лацио, расположенном на северо-западе острова. Желающие отправятся на экскурсию в заповедник Валле-де-Мэ, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вечером встретим закат и отметим начало тура, полакомившись блюдами от нашего шеф-повара.
Остров Иль Коко
Сегодня держим курс на остров Иль Коко, состоящий из трёх небольших островков. По прибытии полюбуемся флорой и фауной, бирюзовой гладью океана. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга и считается одной из популярных локаций на Сейшелах. Обитателей подводного мира возможно даже кормить с рук.
«Кюрьёзный» отдых
В этот день переместимся на остров Кюрьёз. Здесь живут около 500 огромных сухопутных черепах, а ещё растёт сейшельская пальма, изображённая на гербе государства. Мы погуляем по мангровой роще, а после обеда поднимемся на самую высокую точку, чтобы со смотровой площадки полюбоваться потрясающими пейзажами.
Завершим день ужином и встречей заката.
Остров Ла-Диг
После завтрака идём к следующему острову — Ла-Диг. Рекомендуем взять в прокат велосипед, чтобы исследовать местные красоты. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. На острове есть гора Нид д’Эгл, которая возвышается на 333 метра над уровнем моря. С её смотровой площадки открываются невероятные виды.
Мы заглянем в дом, где проходили съёмки культового фильма «Эммануэль».
Знаменитый Сурс д’Аржан
Сегодня проведём время на одном из самых красивых пляжей мира, по версии «National Geographic». Идем принимать солнечные ванны и купаться на Сурс д’Аржан. Здесь сделаем множество шикарных фото и даже покормим рыбок.
Переход на остров Маэ
Привет, новый день! Сегодня отправляемся к острову Маэ, где расположена столица государства — Виктория. По пути у вас будет возможность порыбачить и поймать желтопёрого тунца. Пришвартуемся у пляжа Бо-Валлон, а потом сможем пойти изучать остров. Во время экскурсии посетим водопад и смотровую площадку.
Возвращение на Праслин
Путешествие подходит к концу. В этот день возвращаемся на остров Праслин. По дороге назад сделаем несколько остановок в живописных локациях. По прибытии те, кто не успел побывать в заповеднике Валле-де-Мэ, смогут отправиться туда. Кстати, на Праслине также растёт сейшельская пальма. Рекомендуем попробовать орех морского кокоса и особый сорт бананов.
Окончание тура
После завтрака вы поедете в аэропорт. До новых встреч на Сейшелах!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансфер из/до аэропорта
- Четырёхразовое питание
- Трансфер по маршруту
- Клининг, налоговые сборы
Что не входит в цену
- Перелёт до Сейшел и обратно
- Алкоголь
- Развлечения на берегу
- Посещение национальных парков
- Стоимость тура на даты с 30.12.2023 до 06.01.2024 составляет €2 400
Где начинаем и завершаем?
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Отзывы и рейтинг
Сейшелах несмотря, что сам находился дистанционно, вся организация была безупречна. Мы прошлись по невероятному маршруту с красивейшими местами, впечатлений на год вперед, команда (капитан и повар) - исполняли любое наше пожелание и были сами очень вовлечены в помощи и поддержке нам, готовили вкуснейшие блюда от которых мы каждый день были в восторге!
Формат ВСЕ ВКЛЮЧЕНО это формат идеального отдыха, нам приходилось только кайфовать и любоваться красотами, все остальное за нас взял Юрий и его команда! Если вы еще не разу не ходили в море на яхтинг, то обязательно рекомендую попробовать, но а под четкой организацией Юрия ваш отдых был очень комфортным и незабываемым!