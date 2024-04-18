Круиз по Сейшельским островам: от Праслина до Маэ
Авторский тур в Маэ

Попробовать поймать желтопёрого тунца и отдохнуть на пляже Сурс д’Аржан

5
2 отзыва
В этом путешествии вы побываете в райском уголке Земли и насладитесь размеренным отдыхом. Всего за 8 дней круиза посетим несколько островов, каждый из которых очарует вас своими пейзажами.

Мы заглянем в дом, где снимали фильм «Эммануэль», порыбачим, а желающие смогут покататься на велосипедах по острову Ла-Диг.

В стоимость тура уже входит четырёхразовое питание, поэтому вам остаётся только любоваться потрясающими видами.
Круиз по Сейшельским островам: от Праслина до Маэ
Круиз по Сейшельским островам: от Праслина до Маэ
Круиз по Сейшельским островам: от Праслина до Маэ
Ближайшие даты:
4
мая
11
мая
18
мая
25
мая
1
июн
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июн
15
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 850
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Советуем рассматривать рейсы из Москвы компании «Аэрофлот». Обычно вылет состоится в субботу ночью и через 9 часов утром вы уже на Сейшелах.

Проживание. В двухместных каютах на яхте.

Питание. В стоимость входит четырёхразовое питание на судне. За неделю до начала тура мы отправляем анкеты по питанию, чтобы узнать ваши предпочтения. Делаем закупку и составляем индивидуальное меню.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сейшелы

Встречаемся в марине острова Праслин. Около 16:00 заселимся на яхту. Вы познакомитесь с экипажем и пройдёте вводный инструктаж. После дойдём до пляжа Анс-Лацио, расположенном на северо-западе острова. Желающие отправятся на экскурсию в заповедник Валле-де-Мэ, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вечером встретим закат и отметим начало тура, полакомившись блюдами от нашего шеф-повара.

Добро пожаловать на СейшелыДобро пожаловать на СейшелыДобро пожаловать на СейшелыДобро пожаловать на Сейшелы
2 день

Остров Иль Коко

Сегодня держим курс на остров Иль Коко, состоящий из трёх небольших островков. По прибытии полюбуемся флорой и фауной, бирюзовой гладью океана. Место отлично подходит для снорклинга и дайвинга и считается одной из популярных локаций на Сейшелах. Обитателей подводного мира возможно даже кормить с рук.

Остров Иль КокоОстров Иль КокоОстров Иль КокоОстров Иль КокоОстров Иль Коко
3 день

«Кюрьёзный» отдых

В этот день переместимся на остров Кюрьёз. Здесь живут около 500 огромных сухопутных черепах, а ещё растёт сейшельская пальма, изображённая на гербе государства. Мы погуляем по мангровой роще, а после обеда поднимемся на самую высокую точку, чтобы со смотровой площадки полюбоваться потрясающими пейзажами.

Завершим день ужином и встречей заката.

«Кюрьёзный» отдых«Кюрьёзный» отдых«Кюрьёзный» отдых«Кюрьёзный» отдых
4 день

Остров Ла-Диг

После завтрака идём к следующему острову — Ла-Диг. Рекомендуем взять в прокат велосипед, чтобы исследовать местные красоты. Сюда туристы приезжают, чтобы побывать на пляже Сурс д’Аржан, поражающем своей живописностью. На острове есть гора Нид д’Эгл, которая возвышается на 333 метра над уровнем моря. С её смотровой площадки открываются невероятные виды.

Мы заглянем в дом, где проходили съёмки культового фильма «Эммануэль».

Остров Ла-ДигОстров Ла-ДигОстров Ла-ДигОстров Ла-ДигОстров Ла-Диг
5 день

Знаменитый Сурс д’Аржан

Сегодня проведём время на одном из самых красивых пляжей мира, по версии «National Geographic». Идем принимать солнечные ванны и купаться на Сурс д’Аржан. Здесь сделаем множество шикарных фото и даже покормим рыбок.

Знаменитый Сурс д’АржанЗнаменитый Сурс д’АржанЗнаменитый Сурс д’АржанЗнаменитый Сурс д’Аржан
6 день

Переход на остров Маэ

Привет, новый день! Сегодня отправляемся к острову Маэ, где расположена столица государства — Виктория. По пути у вас будет возможность порыбачить и поймать желтопёрого тунца. Пришвартуемся у пляжа Бо-Валлон, а потом сможем пойти изучать остров. Во время экскурсии посетим водопад и смотровую площадку.

Переход на остров МаэПереход на остров МаэПереход на остров МаэПереход на остров Маэ
7 день

Возвращение на Праслин

Путешествие подходит к концу. В этот день возвращаемся на остров Праслин. По дороге назад сделаем несколько остановок в живописных локациях. По прибытии те, кто не успел побывать в заповеднике Валле-де-Мэ, смогут отправиться туда. Кстати, на Праслине также растёт сейшельская пальма. Рекомендуем попробовать орех морского кокоса и особый сорт бананов.

Возвращение на ПраслинВозвращение на ПраслинВозвращение на ПраслинВозвращение на ПраслинВозвращение на Праслин
8 день

Окончание тура

После завтрака вы поедете в аэропорт. До новых встреч на Сейшелах!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Четырёхразовое питание
  • Трансфер по маршруту
  • Клининг, налоговые сборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Сейшел и обратно
  • Алкоголь
  • Развлечения на берегу
  • Посещение национальных парков
  • Стоимость тура на даты с 30.12.2023 до 06.01.2024 составляет €2 400
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марина острова Праслин, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Остров Праслин, 09:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
18 апр 2024
I’m Юрий организовывал нам яхтинг на
Сейшелах несмотря, что сам находился дистанционно, вся организация была безупречна. Мы прошлись по невероятному маршруту с красивейшими местами, впечатлений на год вперед, команда (капитан и повар) - исполняли любое наше пожелание и были сами очень вовлечены в помощи и поддержке нам, готовили вкуснейшие блюда от которых мы каждый день были в восторге!
Формат ВСЕ ВКЛЮЧЕНО это формат идеального отдыха, нам приходилось только кайфовать и любоваться красотами, все остальное за нас взял Юрий и его команда! Если вы еще не разу не ходили в море на яхтинг, то обязательно рекомендую попробовать, но а под четкой организацией Юрия ваш отдых был очень комфортным и незабываемым!
О
5 апр 2024
Мы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитан показал нам острова со всех сторон. По организации было всё четко. Учитывались все наши пожелания. По питанию, мы тожн в восторге. Каждый день новые блюда. Было очень вкусно! Собираемся ещё в Турцию и Мексику.
Мы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитанМы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитанМы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитанМы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитанМы путешествовали на катамаране по Сейшельским островам в марте 2024. Это было потрясающе. Юрий наш капитан

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