Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Авторский тур в Бентоте

Увидеть, каким было государство 1000 лет назад, понаблюдать за слонами и посетить чайную фабрику

5
1 отзыв
В этом путешествии вы увидите, с чего всё началось на Шри-Ланке — посетите исторические столицы, древние храмы и поднимитесь в крепость правителя с львиными воротами.

Узнаете о производстве чая, понаблюдаете за слонами в дикой природе и прогуляетесь по Королевскому ботаническому саду, в котором собрана уникальная коллекция растений.

В средневековой Полоннаруве осмотрите руины и увидите, в каких домах жили богатые и бедные на островном государстве. Для полноты картины попробуете традиционную кухню — завтраки и ужины уже включены в стоимость.
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Назад к истокам: индивидуальный автотур по Шри-Ланке
Ближайшие даты:
3
мая
7
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$478
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.

Проживание. В 3-звёздочном отеле Nice Place Hotel & Bungalow или в аналогичном в 2-местных номерах в Сигирии.

Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. С любого возраста. Но обращаем внимание на длительные переезды. Не всем детям будет комфортно.

Виза. До конца марта 2024 года оформляется онлайн бесплатно.

Программа тура по дням

1 день

Древние круглые монастыри и слоны

Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте или в другое место по договорённости. Дорога до Анурадхапуры займёт около 5,5 часов с остановкой на завтрак.

Сегодня вы окажетесь в колыбели сингальской цивилизации, в древней столице Шри-Ланки. Анурадхапура была самым крупным человеческим поселением на острове на протяжении почти трёх тысячелетий. Город знаменит старинными монастырями округлой формы. Здесь для вас будет проведена 3-часовая экскурсия.

После обеда заедем в национальный парк «Миннерия», где живут слоны. Прокатимся по территории на джипах и понаблюдаем за животными. Ближе к вечеру заселимся в отель в Сигирии на 2 ночи.

Древние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоныДревние круглые монастыри и слоны
2 день

Крепость короля на скале и средневековая столица Шри-Ланки

Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чулавамса», местность, где мы остановились, представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах. Экскурсия займёт 2,5 часа.

Затем посетим вторую историческую столицу — Полоннаруву. В этом городе расположен самый знаменитый храм на Шри-Ланке. Осмотрим руины крепости, чьи стены достигали 11-метровой высоты. Когда-то здесь был королевский дворец, административные здания и подсобные помещения. На 2-часовой экскурсии вы узнаете, в каких домах жили купцы, духовенство и аристократы, а какими приходилось довольствоваться обычным жителям.

Крепость короля на скале и средневековая столица Шри-ЛанкиКрепость короля на скале и средневековая столица Шри-ЛанкиКрепость короля на скале и средневековая столица Шри-ЛанкиКрепость короля на скале и средневековая столица Шри-Ланки
3 день

Аюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикой

Позавтракаем и переезжаем в Канди. По дороге посетим аюрведический сад, где нам покажут, как выращиваются травы для косметики и лечения.

В Канди познакомимся с главной достопримечательностью — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!

Следующая наша остановка — чайная плантация с фабрикой. Нельзя приехать на Шри-Ланку и не посмотреть, как выращивают и обрабатывают чайные листья.

Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).

Аюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойАюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойАюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойАюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойАюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойАюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикойАюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе от Бентоты на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером
  • Обратный трансфер до вашего отеля на юго-западном побережье или в аэропорт
  • Завтраки и ужины
  • Сафари на джипах
  • Посещение всех локаций по программе
  • Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Шри-Ланки и обратно
  • Обеды и чаевые
  • Трансфер не от Бентоты - обсуждается индивидуально
  • Входные билеты (Анурадхапура - 25$, Миннерия - 25$, Сигирия - 30$, Дамбулла - 10$, Полоннарува - 25$, Ботанический сад - 10$, храм Зуба Будды - 10$)
  • Дополнительные развлечения
  • Обращаем внимание, стоимость указана за человека в группе из 2-х туристов (тур проводится только для вашей компании). Если вы едете один, стоимость тура составит 956$. Возможно увеличение группы до 8-ми человек и выбор других дат. Если вас будет от 3-х человек, стоимость для одного составит 380$
Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Бентота, ваш отель, выезд рано утром (юго-западное побережье Шри-Ланки)
Завершение: г. Коломбо / аэропорт / ваш отель на юго-западном побережье (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува), после 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
8 янв 2024
Подошла к концу наша экскурсия по Шри-Ланке по столицам. Сказать, что это было прекрасно - это ничего не сказать! Экскурсия потрясающая! Наша семья впервые в Шри-Ланке и мы хотели немного узнать о истории острова, посмотреть знаковые места, окунуться в местный колорит. Наш потрясающий гид Рифай предоставил всё это в полной мере и даже больше. Отдельно о гиде это прекрасный порядочный человек, который тонко чувствовал все наши настроения, наше экскурсия длилась 4 дня, мы останавливались в отелях, выбранных гидом, все они были на высшем уровне, никакой экономии на туристах, заезжали в местные кафе с потрясающей кухней, такого не попробуешь в курортных местах. Рифай полностью выполнил заявленную программу и даже больше, при этом не запросив дополнительную цену за наши хотелки. Также был выбран очень хороший водитель, который безопасно ввел автомобиль, за все 4 дня машина была в идеальном порядке, всегда удобно подвозил и сразу забирал, и гид, и водитель очень пунктуальные. О самой программе: всё устроено очень интересно, мы переезжали из одной древней столицы в другую, слушая рассказы нашего гида-организатора, который очень хорошо знает историю острова плюс в каждой столице был гид по конкретной достопримечательности. Шри - Ланка открылась для нас с совершенно другой стороны, чем просто по приезде в отель на океане и хочется вернуться, благодаря экскурсии Рифая в эту страну снова!!!

Тур входит в следующие категории Бентоты

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