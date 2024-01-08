Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте или в другое место по договорённости. Дорога до Анурадхапуры займёт около 5,5 часов с остановкой на завтрак.

Сегодня вы окажетесь в колыбели сингальской цивилизации, в древней столице Шри-Ланки. Анурадхапура была самым крупным человеческим поселением на острове на протяжении почти трёх тысячелетий. Город знаменит старинными монастырями округлой формы. Здесь для вас будет проведена 3-часовая экскурсия.

После обеда заедем в национальный парк «Миннерия», где живут слоны. Прокатимся по территории на джипах и понаблюдаем за животными. Ближе к вечеру заселимся в отель в Сигирии на 2 ночи.