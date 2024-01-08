Увидеть, каким было государство 1000 лет назад, понаблюдать за слонами и посетить чайную фабрику
Узнаете о производстве чая, понаблюдаете за слонами в дикой природе и прогуляетесь по Королевскому ботаническому саду, в котором собрана уникальная коллекция растений.
В средневековой Полоннаруве осмотрите руины и увидите, в каких домах жили богатые и бедные на островном государстве. Для полноты картины попробуете традиционную кухню — завтраки и ужины уже включены в стоимость.
мая
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$478
Описание
Организационные детали
Тур проводится только для вашей компании на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером.
Проживание. В 3-звёздочном отеле Nice Place Hotel & Bungalow или в аналогичном в 2-местных номерах в Сигирии.
Питание. Включены завтраки и ужины. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. С любого возраста. Но обращаем внимание на длительные переезды. Не всем детям будет комфортно.
Виза. До конца марта 2024 года оформляется онлайн бесплатно.
Программа тура по дням
Древние круглые монастыри и слоны
Рано утром гид заедет за вами в ваш отель в Бентоте или в другое место по договорённости. Дорога до Анурадхапуры займёт около 5,5 часов с остановкой на завтрак.
Сегодня вы окажетесь в колыбели сингальской цивилизации, в древней столице Шри-Ланки. Анурадхапура была самым крупным человеческим поселением на острове на протяжении почти трёх тысячелетий. Город знаменит старинными монастырями округлой формы. Здесь для вас будет проведена 3-часовая экскурсия.
После обеда заедем в национальный парк «Миннерия», где живут слоны. Прокатимся по территории на джипах и понаблюдаем за животными. Ближе к вечеру заселимся в отель в Сигирии на 2 ночи.
Крепость короля на скале и средневековая столица Шри-Ланки
Согласно древней шри-ланкийской хронике «Чулавамса», местность, где мы остановились, представляла собой большой лес, но ураганы и оползни превратили Сигирию в холм, который был выбран королём Кашьяпой для своей новой столицы. На вершине скалы была построена крепость, куда мы с вами и поднимемся. Вы пройдёте через ворота в форме огромного льва и увидите фрески на стенах. Экскурсия займёт 2,5 часа.
Затем посетим вторую историческую столицу — Полоннаруву. В этом городе расположен самый знаменитый храм на Шри-Ланке. Осмотрим руины крепости, чьи стены достигали 11-метровой высоты. Когда-то здесь был королевский дворец, административные здания и подсобные помещения. На 2-часовой экскурсии вы узнаете, в каких домах жили купцы, духовенство и аристократы, а какими приходилось довольствоваться обычным жителям.
Аюрведический сад, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайная плантация с фабрикой
Позавтракаем и переезжаем в Канди. По дороге посетим аюрведический сад, где нам покажут, как выращиваются травы для косметики и лечения.
В Канди познакомимся с главной достопримечательностью — храмом Зуба Будды. Немного прогуляемся по городу, а затем и по Королевскому ботаническому саду в Перадении. Место находится всего в 6 км от Канди и славится своей коллекцией орхидей, пряностей, лекарственных растений, бамбуков, пальм. Сад занимает территорию в 67 гектаров — здесь можно гулять целый день!
Следующая наша остановка — чайная плантация с фабрикой. Нельзя приехать на Шри-Ланку и не посмотреть, как выращивают и обрабатывают чайные листья.
Гид проводит вас в аэропорт, место по договорённости в Коломбо или до вашего отеля на юго-западном побережье Шри-Ланки (Калутара, Бентота, Галле, Хиккадува).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе от Бентоты на комфортабельном японском автомобиле с кондиционером
- Обратный трансфер до вашего отеля на юго-западном побережье или в аэропорт
- Завтраки и ужины
- Сафари на джипах
- Посещение всех локаций по программе
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Билеты до Шри-Ланки и обратно
- Обеды и чаевые
- Трансфер не от Бентоты - обсуждается индивидуально
- Входные билеты (Анурадхапура - 25$, Миннерия - 25$, Сигирия - 30$, Дамбулла - 10$, Полоннарува - 25$, Ботанический сад - 10$, храм Зуба Будды - 10$)
- Дополнительные развлечения
- Обращаем внимание, стоимость указана за человека в группе из 2-х туристов (тур проводится только для вашей компании). Если вы едете один, стоимость тура составит 956$. Возможно увеличение группы до 8-ми человек и выбор других дат. Если вас будет от 3-х человек, стоимость для одного составит 380$