Шри-Ланка — это неторопливая страна. Сюда можно сбежать от городской суеты и наслаждаться волнами океана. Шри-Ланка — это буйство красок и древние традиции. Со мной вы изучите этот остров вдоль и поперек.
Окунетесь в райские сады с цветами и фруктовыми деревьями, подружитесь со слонами и проникнитесь буддизмом в Храме зуба Будды в Канди.
Описание водной прогулкиЧто мы увидим на экскурсии: Слоновий питомник Пиннавела - приют, где выращиваются осиротевшие дикие слоны, особенностью питомника является то, что слонов можно покормить и искупать. В Пиннавеле содержится самое большое поголовье диких слонов, обитающих в неволе. Королевский ботанический сад - огромный парк, включающий в себя территорию ок. 60 га, в котором высажено более 4,800 видов растений, из них более 3,700 видов - цветущие, треть из них - эндемики. Также в ботаническом саду находится оранжерея орхидей, включающая более 100 видов, японский и фруктовый сады, пруд и сад специй. Храм зуба Будды в Канди - место, где хранится главная буддийская святыня Шри Ланки, зуб, обладание которым на протяжении столетий символизировало всю полноту власти в стране. Объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рукотворное озеро Канди, индуистские храмы, королевский дворец, библиотека, купальни, зал аудиенций и другие объекты - входят в ансамбль архитектурно-религиозного комплекса, являясь его обрамлением.
Каждый день в 5:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Слоновий питомник Пиннавела
- Канди:
- Королевский сад Перадения
- Храм зуба Будды
- Озеро Канди
Что включено
- Все входные билеты по программе
- Трансфер из/до отеля
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Личные расходы и питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Хиккадува, Амбалангода, Бентота, Ваддува
Завершение: Любой отель Хиккадува, Амбалангода, Бентота, Ваддува
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 5:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
