Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Шри-Ланка — это неторопливая страна. Сюда можно сбежать от городской суеты и наслаждаться волнами океана. Шри-Ланка — это буйство красок и древние традиции. Со мной вы изучите этот остров вдоль и поперек.



Окунетесь в райские сады с цветами и фруктовыми деревьями, подружитесь со слонами и проникнитесь буддизмом в Храме зуба Будды в Канди.

Описание водной прогулки Что мы увидим на экскурсии: Слоновий питомник Пиннавела - приют, где выращиваются осиротевшие дикие слоны, особенностью питомника является то, что слонов можно покормить и искупать. В Пиннавеле содержится самое большое поголовье диких слонов, обитающих в неволе. Королевский ботанический сад - огромный парк, включающий в себя территорию ок. 60 га, в котором высажено более 4,800 видов растений, из них более 3,700 видов - цветущие, треть из них - эндемики. Также в ботаническом саду находится оранжерея орхидей, включающая более 100 видов, японский и фруктовый сады, пруд и сад специй. Храм зуба Будды в Канди - место, где хранится главная буддийская святыня Шри Ланки, зуб, обладание которым на протяжении столетий символизировало всю полноту власти в стране. Объект входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Рукотворное озеро Канди, индуистские храмы, королевский дворец, библиотека, купальни, зал аудиенций и другие объекты - входят в ансамбль архитектурно-религиозного комплекса, являясь его обрамлением.

