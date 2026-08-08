Индивидуальная
до 2 чел.
Канди - королевство в тропиках
Ворота в центральную часть Цейлона
Начало: Бентота
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $460 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Кулинарный мастер-класс с бабушкой в Канди
Начало: Канди
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
$24.50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Слоновий питомник Пиннавеле, сад Перадения, озеро Канди
Начало: Хиккадува, Амбалангода, Бентота, Ваддува
Расписание: Каждый день в 5:00
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
$450 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Канди
Самые популярные экскурсии в Канди
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