Найдено 3 экскурсии в Канди на русском языке, цены от $24. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 13 часов 34 отзыва Индивидуальная до 2 чел. Канди - королевство в тропиках Ворота в центральную часть Цейлона Начало: Бентота от $460 за всё до 2 чел. 3.5 часа 4 отзыва Групповая до 20 чел. Кулинарный мастер-класс с бабушкой в Канди Начало: Канди $24.50 за человека 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Слоновий питомник Пиннавеле, сад Перадения, озеро Канди Начало: Хиккадува, Амбалангода, Бентота, Ваддува Расписание: Каждый день в 5:00 $450 за всё до 2 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Канди Самые популярные экскурсии в Канди Канди - королевство в тропиках; Кулинарный мастер-класс с бабушкой в Канди; Слоновий питомник Пиннавеле, сад Перадения, озеро Канди. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Канди в августе 2026 Сейчас в Канди можно забронировать 3 экскурсии от 24 до 460. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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