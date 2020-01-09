Т Татьяна 5

Исходно нам казалось, что экскурсия не состоится, так как сначала мы сами попросили перенести ее ввиду накладок, возникших в пути на Шри-Ланку, а в новый назначенный день гид не приехал вовремя в связи с поломкой машины, и в итоге час спустя за нами приехал другой водитель, а гид подсел только через несколько километров уже на пути в Канди. Однако все проблемы были решены по ходу, в итоге нам сделали скидку за ожидание, а сама экскурсия состоялась и оправдала все наши ожидания. Наш гид Руван учился в России и хорошо владеет русским языком, рассказывал в пути множество интересных фактов, не только имеющих отношение непосредственно к теме экскурсии, но и касательно истории страны, ее экономики, культуры Шри-ланкийцев и социальных особенностей, а также ответил на все интересовавшие нас вопросы о Шри-Ланке. Также хочется отметить, хорошую подготовленность гида и в контексте посещённых достопримечательностей - Руван рассказал нам и о производстве чаях, и о растениях в Королевском ботаническом саду, и об истории и текущей работе Храма Зуба Будды в Канди. Впрочем, на небольшой чайной фабрике, куда мы заезжали, непосредственно процесс производства показывает местная сотрудница, но у них подготовлен короткий рассказ практически на всех языках) Королевский Ботанический сад и Храм Зуба Будды просто бесподобны, всем рекомендуем данного гида и данную конкретную экскурсию в частности. P.S. Про Пинавеллу ничего сказать не могу: посещение слоновьего питомника мы осознанно пропустили, чтобы не расстраиваться, так как по отзывам в интернете условия содержания слонов оставляют желать лучшего по сравнению, например, с Elephant Sanctuary Park в Таиланде.