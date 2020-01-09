Все экскурсии в Канди
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Канди – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 11 ⭐ отзывов, цены от €150. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Канди почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Шри-Ланке на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
13ч
€150
за 1-4 чел.
Канди — королевство в тропиках
Ворота в центральную часть Цейлона
Последние отзывы «Экскурсии Канди»
- ААлла9 января 2020Содержательная экскурсия, узнали историю острова, много интересных фактов, рекомендуем всем, кто приезжает отдыхать на Шри-Ланку обязательно посетить Канди, Ботанический сад, Храм Зуба Будды, Слоновий питомник. Комфортный автомобиль, хороший собеседник, положительные эмоции вам гарантированы.
- ТТатьяна24 декабря 2019Исходно нам казалось, что экскурсия не состоится, так как сначала мы сами попросили перенести ее ввиду накладок, возникших в пути на Шри-Ланку, а в новый назначенный день гид не приехал вовремя в связи с поломкой машины, и в итоге час спустя за нами приехал другой водитель, а гид подсел только через несколько километров уже на пути в Канди. Однако все проблемы были решены по ходу, в итоге нам сделали скидку за ожидание, а сама экскурсия состоялась и оправдала все наши ожидания. Наш гид Руван учился в России и хорошо владеет русским языком, рассказывал в пути множество интересных фактов, не только имеющих отношение непосредственно к теме экскурсии, но и касательно истории страны, ее экономики, культуры Шри-ланкийцев и социальных особенностей, а также ответил на все интересовавшие нас вопросы о Шри-Ланке. Также хочется отметить, хорошую подготовленность гида и в контексте посещённых достопримечательностей - Руван рассказал нам и о производстве чаях, и о растениях в Королевском ботаническом саду, и об истории и текущей работе Храма Зуба Будды в Канди. Впрочем, на небольшой чайной фабрике, куда мы заезжали, непосредственно процесс производства показывает местная сотрудница, но у них подготовлен короткий рассказ практически на всех языках) Королевский Ботанический сад и Храм Зуба Будды просто бесподобны, всем рекомендуем данного гида и данную конкретную экскурсию в частности. P.S. Про Пинавеллу ничего сказать не могу: посещение слоновьего питомника мы осознанно пропустили, чтобы не расстраиваться, так как по отзывам в интернете условия содержания слонов оставляют желать лучшего по сравнению, например, с Elephant Sanctuary Park в Таиланде.
- ВВиталий10 марта 2019Экскурсия, к великому сожалению, не состоялась по моей вине - попал в госпиталь. Но по переписке с гидом Рифаем понял, что это умный, добрый, отзывчивый человек. Быстро вошёл в ситуацию, предложил посильную помощь. Это дорогого стоит. Спасибо, Рифай! Я этого не забуду. Спасибо команде Трипстера! Заказ экскурсии, процесс оплаты - быстро, понятно, без проблем. Буду к Вам обращаться и рекомендую всем. Виталий