Башня Амбулувава и город Нувара-Элия

Познакомьтесь с красотами Шри-Ланки, посетив башню Амбулувава, Нувара-Элию и другие уникальные места. Захватывающие виды и увлекательные истории гида ждут вас
В рамках индивидуальной экскурсии по Шри-Ланке вы посетите живописные чайные плантации, величественный водопад Рамбода и башню Амбулувава. Начало программы рано утром, чтобы успеть увидеть все примечательные места.

Туристы увидят старинное здание
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Английской почты, уютный город Нувара-Элия, 106-летнюю чайную фабрику и Сад пряностей. Башня Амбулувава с панорамным обзором на 360° станет кульминацией путешествия. Захватывающие виды и увлекательные истории гида сделают этот день незабываемым

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Живописные чайные плантации
  • 🌄 Величественный водопад Рамбода
  • 🏰 Старинное здание Английской почты
  • 🏙️ Уютный город Нувара-Элия
  • 🌿 Сад пряностей с ароматными приправами
  • 🗼 Панорамный обзор с башни Амбулувава
    • Башня Амбулувава и город Нувара-Элия
    Башня Амбулувава и город Нувара-Элия
    Башня Амбулувава и город Нувара-Элия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 03:00

    Что можно увидеть

  • Английская почта
  • Нувара-Элия
  • Чайная фабрика
  • Чайные плантации
  • Водопад Рамбода
  • Сад пряностей
  • Башня Амбулувава

    • Описание экскурсии

    Вдохновиться панорамами и побывать в "городе света", широко известном производством ароматного чая! Будьте готовы к очень раннему подъему: чтобы всё успеть и посетить примечательные локации Шри-Ланки по максимуму, экскурсионную программу начинаем в 3 утра. Купив экскурсию из Коломбо по отличной цене с гидом, туристы посвятят целый день изучению природных и рукотворных достопримечательностей живописного острова. В рамках автотура увидим и посетим:
    • Старинное здание Английской почты колониальной эпохи, здесь получаются атмосферные фото.
    • Уютный и аутентичный город Нувара-Элия откроется путешественникам в ходе прогулки.
    • Чайная фабрика, насчитывающая 106 лет, станет колоритным украшением экскурсионной программы.
    • Чайные плантации — признанный символ Шри-Ланки,"туристический магнит", изумрудное царство и отличная фото локация.
    • Крупнейший водопад Рамбода впечатлит более чем 100-метровой высотой и видами с панорамной площадки.
    • В Саду пряностей перед вами предстанет процесс выращивания ароматных приправ, включая любимую многими ваниль и не только.
    • Башня Амбулувава (48 м) — настоящая "вишенка на торте" этого приключения: башню построили в 2009 году, тогда как ее история восходит к XIII веку. С вершины башни разворачивается панорамный обзор на 360°, близлежащие населенные пункты, долины, реки и густые леса будут как на ладони!

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    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    • Все входные билеты по программе
    • Wi-Fi и Вода на борту
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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