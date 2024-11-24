В рамках индивидуальной экскурсии по Шри-Ланке вы посетите живописные чайные плантации, величественный водопад Рамбода и башню Амбулувава. Начало программы рано утром, чтобы успеть увидеть все примечательные места.
Туристы увидят старинное здание
Туристы увидят старинное здание
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Ближайшие даты:
Время начала: 03:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииВдохновиться панорамами и побывать в "городе света", широко известном производством ароматного чая! Будьте готовы к очень раннему подъему: чтобы всё успеть и посетить примечательные локации Шри-Ланки по максимуму, экскурсионную программу начинаем в 3 утра. Купив экскурсию из Коломбо по отличной цене с гидом, туристы посвятят целый день изучению природных и рукотворных достопримечательностей живописного острова. В рамках автотура увидим и посетим:
- Старинное здание Английской почты колониальной эпохи, здесь получаются атмосферные фото.
- Уютный и аутентичный город Нувара-Элия откроется путешественникам в ходе прогулки.
- Чайная фабрика, насчитывающая 106 лет, станет колоритным украшением экскурсионной программы.
- Чайные плантации — признанный символ Шри-Ланки,"туристический магнит", изумрудное царство и отличная фото локация.
- Крупнейший водопад Рамбода впечатлит более чем 100-метровой высотой и видами с панорамной площадки.
- В Саду пряностей перед вами предстанет процесс выращивания ароматных приправ, включая любимую многими ваниль и не только.
- Башня Амбулувава (48 м) — настоящая "вишенка на торте" этого приключения: башню построили в 2009 году, тогда как ее история восходит к XIII веку. С вершины башни разворачивается панорамный обзор на 360°, близлежащие населенные пункты, долины, реки и густые леса будут как на ладони!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты по программе
- Wi-Fi и Вода на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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