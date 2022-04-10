По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня

Канди, горные курорты, древние храмы, слоны и чайные плантации на авто-пешеходной экскурсии

Индивидуальная
Шри-Ланка покорит вас природным разнообразием! Вы полюбуетесь горами и чайными плантациями, погуляете по Королевскому Ботаническому саду с редкими растениями и увидите озеро Грегори.

Побываете в высокогорных курортах Элла и Нувара Элия, понаблюдаете за слонами в питомнике Пиннавела и осмотрите храм Зуба Будды в Канди.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

День первый. Канди и слоновий питомник Пиннавела

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения потерявшихся животных. Сейчас здесь живет около семидесяти слонов: вы понаблюдаете за ними и узнаете о них интересные факты. Далее мы отправимся в город Канди — один из крупнейших религиозных центров страны, где находится знаменитый храм Зуба Будды.

День второй. Ботанический сад, Нувара Элия и храм всех религий

Вы посетите Королевский Ботанический сад, где собраны растения со всего мира. Оцените необычный храм всех религий Амбулувала, со смотровой площадки полюбуетесь видом на два водопада чайные плантации. На чайной фабрике нам предложат ароматный цейлонский чай и поделятся секретами его обработки. А во второй половине дня в программе — Нувара Элия, высокогорный курорт, который из-за сохранившегося колониального стиля прозвали «маленькой Англией».

День третий. Элла и окрестности

Элла — удивительной красоты маленькая деревня, со всех сторон окруженная холмами и горами. Именно здесь находится грандиозный Девятиарочный мост, построенный во времена британского правления, ставший инстаграм-меткой. Вы совершите несложный треккинг к Малому Пику Адама, впечатлитесь живописным озером Грегори и храмом Богини Ситы, упомянутым в Рамаяне. А мы расскажем историю этих мест и поможем прочувствовать колорит горной Шри-Ланки.

Организационные детали

  • После экскурсии мы можем отвезти вас обратно в Коломбо или на южное побережье острова
  • В стоимость включены: транспорт с кондиционером, проживания в отелях с завтраками и ужинами. Канди — The Tourmaline 4* или подобный, Нувара Элия — Seven Heaven 3* или подобный
  • Входные билеты и обеды оплачиваются дополнительно: билеты — 45$ с человека, обеды по меню
  • По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту Коломбо
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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