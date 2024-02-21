Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Шри-Ланка поражает своим природным разнообразием! За три дня вы сможете увидеть горы и чайные плантации, прогуляться по Королевскому ботаническому саду с редкими растениями и насладиться видом на озеро Грегори.
Вас ждут высокогорные курорты Элла и Нувара Элия, наблюдение за слонами в питомнике Пиннавела и посещение храма Зуба Будды в Канди.
Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и поможет прочувствовать колорит горной Шри-Ланки
Шри-Ланка подходит для посещения круглый год. В любое время года вы сможете насладиться красотами острова и получить незабываемые впечатления от экскурсии.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Слоновий питомник Пиннавела
Храм Зуба Будды
Королевский ботанический сад
Чайные плантации
Девятиарочный мост
Озеро Грегори
Храм Богини Ситы
Описание экскурсии
День первый. Канди и слоновий питомник Пиннавела
Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения потерявшихся животных. Сейчас здесь живет около семидесяти слонов: вы понаблюдаете за ними и узнаете о них интересные факты. Далее мы отправимся в город Канди — один из крупнейших религиозных центров страны, где находится знаменитый храм Зуба Будды.
День второй. Ботанический сад, Нувара Элия и храм всех религий
Вы посетите Королевский ботанический сад, где собраны растения со всего мира. Оцените необычный храм всех религий Амбулувала, со смотровой площадки полюбуетесь видом на два водопада чайные плантации. На чайной фабрике нам предложат ароматный цейлонский чай и поделятся секретами его обработки. А во второй половине дня в программе — Нувара Элия, высокогорный курорт, который из-за сохранившегося колониального стиля прозвали «маленькой Англией».
День третий. Элла и окрестности
Элла — удивительной красоты маленькая деревня, со всех сторон окруженная холмами и горами. Именно здесь находится грандиозный Девятиарочный мост, построенный во времена британского правления, ставший популярной фотолокацией. Вы совершите несложный треккинг к Малому Пику Адама, впечатлитесь живописным озером Грегори и храмом Богини Ситы, упомянутым в Рамаяне. А мы расскажем историю этих мест и поможем прочувствовать колорит горной Шри-Ланки.
Организационные детали
После экскурсии мы можем отвезти вас обратно в Коломбо или на южное побережье острова
В стоимость включены: транспорт с кондиционером, проживания в отелях с завтраками и ужинами. Канди — The Tourmaline 4* или подобный, Нувара Элия — Seven Heaven 3* или подобный
Входные билеты и обеды оплачиваются дополнительно: билеты — 45$ с человека, обеды по меню
По запросу мы можем организовать экскурсию для большего числа людей
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
1
Елена
Мы с друзьями были на экскурсии с 10 по 12 февраля. Компания была из 8 человек. Нам организовали прекрасное путешествие с ночевкой в 2-х отелях. Один из отелей является в читать дальшеуменьшить
прошлом домом премьер министра, а в настоящее - отелем) там было всего 5 номеров и мы были в отеле одни!!! Было здорово! Прекрасный водитель и его помощник! Огромное спасибо нашему гиду Samurdi!!! И Алевтине за организацию отдыха! Не все удалось посмотреть за 3 дня, если снова приедем, обязательно обратимся к вам👍👍👍🌹🌹🌹
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С
Светлана
Все четко и в срок. Хорошая насыщенная программа. Гид прислушивался ко всем пожеланиям, водитель приветлив и аккуратен при вождении. Рекомендую. Огромное спасибо организаторам!
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э
эльвира
Большое спасибо! Прекрасный гид; вежливый водитель; отличные отели; вкусная еда!!!
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Сичкаренко
Экскурсия понравилась
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Е
Евгений
Все отлично!
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А
Александр
Очень утомительно смотреть там нечего. Гид и водитель молодцы.
Алевтина
Ответ организатора:
Здравствуйте, В данной экскурсии в основном природа, животный мир и полюбившиеся туристами 9ти арочный мост и Храм Амбулувала. Очень жаль, что такой формат вас не заинтересовал. Благодарим за отзыв о работе гида и водителя.
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