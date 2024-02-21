Шри-Ланка подходит для посещения круглый год. В любое время года вы сможете насладиться красотами острова и получить незабываемые впечатления от экскурсии.

Шри-Ланка поражает своим природным разнообразием! За три дня вы сможете увидеть горы и чайные плантации, прогуляться по Королевскому ботаническому саду с редкими растениями и насладиться видом на озеро Грегори. Вас ждут высокогорные курорты Элла и Нувара Элия, наблюдение за слонами в питомнике Пиннавела и посещение храма Зуба Будды в Канди. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и поможет прочувствовать колорит горной Шри-Ланки

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

День первый. Канди и слоновий питомник Пиннавела

Мы встретим вас в международном аэропорту Бандаранайке и поедем в слоновий приют Пиннавела, созданный в 1975 году для спасения потерявшихся животных. Сейчас здесь живет около семидесяти слонов: вы понаблюдаете за ними и узнаете о них интересные факты. Далее мы отправимся в город Канди — один из крупнейших религиозных центров страны, где находится знаменитый храм Зуба Будды.

День второй. Ботанический сад, Нувара Элия и храм всех религий

Вы посетите Королевский ботанический сад, где собраны растения со всего мира. Оцените необычный храм всех религий Амбулувала, со смотровой площадки полюбуетесь видом на два водопада чайные плантации. На чайной фабрике нам предложат ароматный цейлонский чай и поделятся секретами его обработки. А во второй половине дня в программе — Нувара Элия, высокогорный курорт, который из-за сохранившегося колониального стиля прозвали «маленькой Англией».

День третий. Элла и окрестности

Элла — удивительной красоты маленькая деревня, со всех сторон окруженная холмами и горами. Именно здесь находится грандиозный Девятиарочный мост, построенный во времена британского правления, ставший популярной фотолокацией. Вы совершите несложный треккинг к Малому Пику Адама, впечатлитесь живописным озером Грегори и храмом Богини Ситы, упомянутым в Рамаяне. А мы расскажем историю этих мест и поможем прочувствовать колорит горной Шри-Ланки.

Организационные детали