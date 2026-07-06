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Коломбо! Мы увидели два самых старых отеля города, побывали в одном из них, зашли в сувенирный магазин, в другом магазине купили фрукты на ужин (на экскурсии были прямо в день прилёта) и Калипсо, побывали в Национальном музее, научились отличать колониальный стиль архитектуры. Коломбо немного раскрылся перед нами за несколько часов экскурсии. Старая мечеть, Буддийский храм со множеством артефактов, Индуистский храм, где мы увидели церемонию бракосочетания, христианские храмы, маяк 19 века, знаменитую набережную… Руван отвечал на все вопросы, помогал в выборе, и подарил чай!

Спасибо за погружение в историю! Будем рекомендовать!