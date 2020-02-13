Все экскурсии в Коломбо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Коломбо – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 18 ⭐ отзывов, цены от €85. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Коломбо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Шри-Ланке на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
13ч
€220
за 1-4 чел.
Must-see места Цейлона
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Индивидуальная экскурсия
6ч
€85
за 1-4 чел.
Коломбо — первая встреча
«Визитные карточки» финансовой столицы Шри-Ланки на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
€90
за 1-4 чел.
Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре
«Гавань с лиственными манговыми деревьями»
Последние отзывы «Экскурсии Коломбо»
- ААндрей13 февраля 2020Ездили на экскурсию в Коломбо с гидом Радиком, все было супер)) гид лчент интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, прекрасно владеет русским языком! Очень комфортно и интересно прошла экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду Радику!
- Отзыв на: Коломбо — Шри-Ланка в миниатюреППавел9 февраля 2020Гид приятный человек, и хороший экскурсовод.
- SSENOKOSOV7 февраля 2020Отличная организацию экскурсий, пунктуальность, энциклопедические знания гидов. Молодцы!
- Отзыв на: Must-see места ЦейлонаВВладимир18 января 2020Заказывали 2-х дневную экскурсию для 6-ти человек. Все прошло прекрасно. За нами заехали в отель, передвигались на комфортном микроавтобусе. Получили массу интересных впечатлений. Гид рассказал много интересной информации, на Русском языке. Прокатились на поезде в горах. Очень довольны экскурсией.
- ЛЛюба5 января 2020Спасибо большое: нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод, которого подобрала компания. Это действительно был индивидуальный подход к Экскурсии: экскурсовод смог и заинтересовать, и обьяснить, и показать именно то, что было интересно именно нам. Мы высказали свои пожелания в переписке и экскурсию подстроили под наши интересы. Хотя наша группа была сложной: бабушка (65), девочка (13) и два человека по 40 лет. Но понравилось всем. Также отдельное спасибо, что возможности Экскурсии учитывали потребности людей с ограниченными возможностями (бабушка передвигается на коляске): темп, маршрут, интересные места… В общем, нам все понравилось и мы искренне рекомендуем компанию и экскурсовода. Спасибо ещё раз
- Отзыв на: Коломбо — Шри-Ланка в миниатюреММарина10 декабря 2019Спасибо Рифаю за организацию и гиду Рувану за интересную экскурсию, индивидуальный подход и заботу! Лучше чем местный человек, вам никто не расскажет о стране. Гид Руван очень хорошо разговаривает на русском, поэтому не стоит переплачивать русским агенствам и можете смело выбирать это предложение!
- Отзыв на: Must-see места ЦейлонаДДенис12 апреля 2019Прекрасный гид, чудесный остров, только одно «но» - дороги, но ведь и на Солнце бывают пятна))). В целом всё прекрасно! Особенно рекомендую гида - замечательное сочетание: знание истории и современной жизни Шри-Ланки! Рекомендую!