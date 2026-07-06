Индивидуальная
до 2 чел.
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
Город, который в корне поменяет ваше представление о стране
10 авг в 10:00
11 авг в 08:30
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Завтра в 22:00
10 авг в 08:00
от $430 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
10 авг в 10:00
11 авг в 05:00
от $570 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла
Увидеть диких слонов и леопардов с близкого, но безопасного расстояния
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$163 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
11 авг в 05:30
12 авг в 05:30
от $480 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Канди - путешествие в священный город
Индивидуальная экскурсия в Канди: храм Зуба Будды, слоновий питомник Пиннавела и ботанический сад. Погружение в историю и культуру Шри-Ланки
Начало: Коломбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
от $510 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по курортам Шри-Ланки
Безопасная и комфортная поездка между курортами Хиккадува, Бентота, Негомбо, Унуватуна и не только
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
от $22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Коломбо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $50 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
Завтра в 10:00
10 авг в 06:00
от $1582 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Главное на Шри-Ланке за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 авг в 00:30
12 авг в 00:30
от $1295 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 07:30
$236 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастический национальный парк Яла
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $810 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по югу Шри-Ланки
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речное сафари ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Бентоте
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от $438 за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
$43 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках
Общение со слонами, королевские сады, великие храмы и чай с плантации
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг в 03:00
13 авг в 03:00
20 авг в 03:00
$130 за человека
Групповая
до 15 чел.
Коломбо и его контрасты
Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$169 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Рафтинг на Шри-Ланке
Отвлекитесь от пляжей Шри-Ланки и добавьте адреналина в ваше путешествие. Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга и прогулка по джунглям ждут вас
Начало: У вашего отеля в Коломбо
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $436 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шри-Ланка за 7 дней
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
$1200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Канди: последняя столица Сингальских королей
Начало: Любой отель Коломбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
$540 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Коломбо
Начало: Коломбо
10 авг в 10:00
11 авг в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за один день
Начало: Коломбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
$540 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вперёд к леопардам
Начало: Коломбо
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
$810 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Коломбо на 360 градусов
Начало: В Вашем отеле в районе Коломбо
10 авг в 10:00
11 авг в 08:00
$190 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
все оч понравилось
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Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился со своей задачей, предоставив
+1
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Р
Водитель быстро отвечал в сообщениях, заметил что я ошибся с аэропортом в заказе и без лишних доплат подвёз именно туда куда надо. Приехал точно по расписанию, машина была ухоженной и чистой. Всё прошло на ура, советую.
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Д
Водитель оказался замечательным! Подъехал намного раньше чем было нужно, настоящий профессионал и очень внимательный за рулём! Машина тоже на высоте — салон просторный и идеально чистый, ехать было очень комфортно. Настоятельно советую!
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Совершенно потрясающая экскурсия, где было все сразу - и слоны, и храм и уникальные остатки старинного дворца! Спасибо нашему гиду Рувану за заботу😊, в таком длительном путешествии это очень важно!
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Всем привет) это потрясающая экскурсия с великолепным гидом Динешем. Гид очень хорошо говорит по русски, во время долгой поездки (4
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Е
Водитель был отличный! Подъехал намного раньше, чем договаривались, очень опытный и осторожный за рулём. Машина тоже понравилась — салон просторный и чистый, ездить было комфортно и плавно. Однозначно советую!
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Были на экскурсии в конце марта 2026, гид Руван. Хотим поблагодарить нашего гида, который познакомил нас с таким чудесным городом,как
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Н
Вчера участвовали в этой прекрасной поездке. Нас забрали из Унаватуна в 5.30. На первой локации питомнике слонов мы были в
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А
Брал трансфер и остался доволен. Стоимость назвали вполне разумную, и сразу было видно, что дешевле других вариантов. Машины приезжали даже раньше, чем мы договаривались. Водители вели себя спокойно, а машины были опрятные и чистые.
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Всего 149 отзывов в Коломбо
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Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо
Самые популярные экскурсии в Коломбо
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Сколько стоит экскурсия по Коломбо в августе 2026
Сейчас в Коломбо можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 22 до 1582. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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