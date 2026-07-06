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Экскурсии в Коломбо

Найдено 25 экскурсий в Коломбо на русском языке, цены от $22. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
Город, который в корне поменяет ваше представление о стране
10 авг в 10:00
11 авг в 08:30
от $230 за всё до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
На машине
13 часов
39 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Горный замок, слоновий питомник и пещерный храм
Завтра в 22:00
10 авг в 08:00
от $430 за всё до 2 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
На машине
13 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Окунуться в атмосферу старинного святилища и насладиться природой острова по пути на Восток
10 авг в 10:00
11 авг в 05:00
от $570 за всё до 6 чел.
Джип-сафари в парке Яла
Джиппинг
На машине
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Джип-сафари в парке Яла
Увидеть диких слонов и леопардов с близкого, но безопасного расстояния
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
$163 за человека
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
На машине
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки
Посетить культурное сердце острова и познакомиться с его самобытной архитектурой
Начало: У вашего отеля
11 авг в 05:30
12 авг в 05:30
от $480 за всё до 2 чел.
Коломбо - первая встреча
На машине
4 часа
46 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Коломбо - первая встреча
Погрузитесь в уникальную атмосферу Коломбо, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет встреча с древними традициями и современной жизнью города
Начало: Коломбо
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $215 за всё до 5 чел.
Канди - путешествие в священный город
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Канди - путешествие в священный город
Индивидуальная экскурсия в Канди: храм Зуба Будды, слоновий питомник Пиннавела и ботанический сад. Погружение в историю и культуру Шри-Ланки
Начало: Коломбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
от $510 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер по курортам Шри-Ланки
На машине
30 минут
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер по курортам Шри-Ланки
Безопасная и комфортная поездка между курортами Хиккадува, Бентота, Негомбо, Унуватуна и не только
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
от $22 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Коломбо
На машине
1 час
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Коломбо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от $50 за всё до 3 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
По самым красивым местам Шри-Ланки за 3 дня
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
Завтра в 10:00
10 авг в 06:00
от $1582 за всё до 2 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
На машине
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за 1 день
Раскрыть тайны древнего пещерного храма и подняться на «львиную скалу» с профессиональным гидом
Начало: Коломбо/ Негомбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
от $540 за всё до 6 чел.
Главное на Шри-Ланке за три дня
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Главное на Шри-Ланке за три дня
Погрузитесь в красоту Шри-Ланки за три дня: слоны в Пиннавеле, храм Дамбулла, скала Сигирия, Канди и ботанический сад Перадения. Индивидуальная экскурсия
Начало: В аэропорту Бандаранайке
11 авг в 00:30
12 авг в 00:30
от $1295 за всё до 2 чел.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
На машине
12 часов
1 отзыв
Групповая
до 20 чел.
Из Коломбо - в Галле: морские черепахи, аюрведа и фабрика масок
Приглашаем вас в путешествие из Коломбо в Галле, где вас ждут встречи с морскими черепахами и погружение в мир аюрведы
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 07:30, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 07:30
$236 за человека
Фантастический национальный парк Яла
На машине
Джиппинг
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Фантастический национальный парк Яла
Вас ждет незабываемое приключение в самом известном национальном парке Шри-Ланки, где дикая природа оживает перед вашими глазами
Начало: В фойе вашего отеля
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $810 за всё до 6 чел.
Путешествие по югу Шри-Ланки
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие по югу Шри-Ланки
Погрузитесь в атмосферу Шри-Ланки: Форт Галле, черепашья ферма, фабрика масок и речное сафари ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель в Бентоте
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от $438 за всё до 5 чел.
Коломбо на тук-туке - от колониального наследия до океанского побережья
4 часа
4 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Коломбо на тук-туке - от колониального наследия до океанского побережья
Начало: Ваш отель
Сегодня в 16:00
Завтра в 07:00
$43 за человека
Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках
На автобусе
12 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Коломбо в Канди - королевство в тропиках
Общение со слонами, королевские сады, великие храмы и чай с плантации
Начало: У вашего отеля
Расписание: в четверг в 03:00
13 авг в 03:00
20 авг в 03:00
$130 за человека
Коломбо и его контрасты
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Коломбо и его контрасты
Добро пожаловать в Коломбо - город, где сочетаются прошлое и настоящее. Путешествуйте на автобусе и откройте для себя все его грани
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, во вторник и четверг в 08:00
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
$169 за человека
Рафтинг на Шри-Ланке
На машине
Сплавы и рафтинг
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Рафтинг на Шри-Ланке
Отвлекитесь от пляжей Шри-Ланки и добавьте адреналина в ваше путешествие. Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга и прогулка по джунглям ждут вас
Начало: У вашего отеля в Коломбо
11 авг в 06:00
12 авг в 06:00
от $436 за всё до 6 чел.
Шри-Ланка за 7 дней
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Шри-Ланка за 7 дней
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
$1200 за всё до 2 чел.
Канди: последняя столица Сингальских королей
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Канди: последняя столица Сингальских королей
Начало: Любой отель Коломбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
$540 за всё до 3 чел.
Знакомство с Коломбо
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Коломбо
Начало: Коломбо
10 авг в 10:00
11 авг в 08:00
$193 за всё до 5 чел.
Дамбулла и Сигирия за один день
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дамбулла и Сигирия за один день
Начало: Коломбо
10 авг в 05:30
11 авг в 05:30
$540 за всё до 6 чел.
Вперёд к леопардам
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Вперёд к леопардам
Начало: Коломбо
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
$810 за всё до 5 чел.
Коломбо на 360 градусов
7 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Коломбо на 360 градусов
Начало: В Вашем отеле в районе Коломбо
10 авг в 10:00
11 авг в 08:00
$190 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
все оч понравилось
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Мария
Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия
Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился со своей задачей, предоставив
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много увлекательной информации о местах, которые мы посетили. Все отдельные пожелания были учтены. Атмосфера была дружелюбной и расслабляющей, что сделало путешествие еще более приятным. В завершении экскурсии прекрасная Сигирия и потрясающий вид на джунгли. Спасибо гиду Динешу!

Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился
Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился
Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился
Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился+1
Спасибо за экскурсию! Большой маршрут был прекрасно продуман, и каждая остановка была интересной. Гид отлично справился
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Р
Выгодный трансфер в Коломбо
Водитель быстро отвечал в сообщениях, заметил что я ошибся с аэропортом в заказе и без лишних доплат подвёз именно туда куда надо. Приехал точно по расписанию, машина была ухоженной и чистой. Всё прошло на ура, советую.
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Д
Выгодный трансфер по курортам Шри-Ланки
Водитель оказался замечательным! Подъехал намного раньше чем было нужно, настоящий профессионал и очень внимательный за рулём! Машина тоже на высоте — салон просторный и идеально чистый, ехать было очень комфортно. Настоятельно советую!
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Наталья
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Совершенно потрясающая экскурсия, где было все сразу - и слоны, и храм и уникальные остатки старинного дворца! Спасибо нашему гиду Рувану за заботу😊, в таком длительном путешествии это очень важно!
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Елена
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Всем привет) это потрясающая экскурсия с великолепным гидом Динешем. Гид очень хорошо говорит по русски, во время долгой поездки (4
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часа в одну сторону от Калутары) отвечал на все вопросы про традиции, обычаи, культуру, быт Шри Ланки. Делился полезной информацией, на каждой локации подробно рассказывал историю, это был незабываемый день.

Всем привет) это потрясающая экскурсия с великолепным гидом Динешем. Гид очень хорошо говорит по русски, во
Всем привет) это потрясающая экскурсия с великолепным гидом Динешем. Гид очень хорошо говорит по русски, во
Всем привет) это потрясающая экскурсия с великолепным гидом Динешем. Гид очень хорошо говорит по русски, во
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Е
Выгодный трансфер в Коломбо
Водитель был отличный! Подъехал намного раньше, чем договаривались, очень опытный и осторожный за рулём. Машина тоже понравилась — салон просторный и чистый, ездить было комфортно и плавно. Однозначно советую!
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Галина
Коломбо 360°: старое, новое, вечное
Были на экскурсии в конце марта 2026, гид Руван. Хотим поблагодарить нашего гида, который познакомил нас с таким чудесным городом,как
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Коломбо! Мы увидели два самых старых отеля города, побывали в одном из них, зашли в сувенирный магазин, в другом магазине купили фрукты на ужин (на экскурсии были прямо в день прилёта) и Калипсо, побывали в Национальном музее, научились отличать колониальный стиль архитектуры. Коломбо немного раскрылся перед нами за несколько часов экскурсии. Старая мечеть, Буддийский храм со множеством артефактов, Индуистский храм, где мы увидели церемонию бракосочетания, христианские храмы, маяк 19 века, знаменитую набережную… Руван отвечал на все вопросы, помогал в выборе, и подарил чай!
Спасибо за погружение в историю! Будем рекомендовать!

Были на экскурсии в конце марта 2026, гид Руван. Хотим поблагодарить нашего гида, который познакомил нас
Были на экскурсии в конце марта 2026, гид Руван. Хотим поблагодарить нашего гида, который познакомил нас
Были на экскурсии в конце марта 2026, гид Руван. Хотим поблагодарить нашего гида, который познакомил нас
Были на экскурсии в конце марта 2026, гид Руван. Хотим поблагодарить нашего гида, который познакомил нас
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Н
Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла
Вчера участвовали в этой прекрасной поездке. Нас забрали из Унаватуна в 5.30. На первой локации питомнике слонов мы были в
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9 часов. Затем был храм Будды Дамбулла и далее скала Сигерия. Наш гид Динеш интересно давал информацию. Покушать нас завезли на комплексный обед. По поводу последней локации конечно нужно соизмерить свои физические силы, подъем на скалу высотой 200 метров по ступенькам. Обратно мы вернулись в 21.30. машина комфортная, хороший кондиционер, водитель вел безопасно (насколько это возможно в Шри-Ланка). Путешествие и гида рекомендуем 👍

Вчера участвовали в этой прекрасной поездке. Нас забрали из Унаватуна в 5.30. На первой локации питомнике
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А
Выгодный трансфер в Коломбо
Брал трансфер и остался доволен. Стоимость назвали вполне разумную, и сразу было видно, что дешевле других вариантов. Машины приезжали даже раньше, чем мы договаривались. Водители вели себя спокойно, а машины были опрятные и чистые.
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Всего 149 отзывов в Коломбо

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Ответы на вопросы от путешественников по Коломбо

Самые популярные экскурсии в Коломбо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 25:
  1. Коломбо 360°: старое, новое, вечное;
  2. Must-see места Цейлона: Сигирия и Дамбулла;
  3. Дамбулла, Сигирия и Полоннарува: трансфер-экскурсия;
  4. Джип-сафари в парке Яла;
  5. Анурадхапура - древняя столица Шри-Ланки.
Сколько стоит экскурсия по Коломбо в августе 2026
Сейчас в Коломбо можно забронировать 25 экскурсий и билетов от 22 до 1582. Туристы уже оставили гидам 149 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии по Коломбо откроют вам город с самых неожиданных сторон. Знакомство с историческими памятниками, культурными традициями и колоритными рынками станет началом вашего путешествия по Шри-Ланке. Бронируйте экскурсии прямо сейчас и начните исследование Коломбо уже сегодня!