Отзыв на: Коломбо — первая встреча А Андрей 5 Ездили на экскурсию в Коломбо с гидом Радиком, все было супер)) гид лчент интересно рассказывает, отвечает на все вопросы, прекрасно владеет русским языком! Очень комфортно и интересно прошла экскурсия! Огромное спасибо нашему гиду Радику!

Отзыв на: Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре П Павел 5 Гид приятный человек, и хороший экскурсовод.

Отзыв на: Коломбо — первая встреча S SENOKOSOV 5 Отличная организацию экскурсий, пунктуальность, энциклопедические знания гидов. Молодцы!

Отзыв на: Must-see места Цейлона В Владимир 5 Заказывали 2-х дневную экскурсию для 6-ти человек. Все прошло прекрасно. За нами заехали в отель, передвигались на комфортном микроавтобусе. Получили массу интересных впечатлений. Гид рассказал много интересной информации, на Русском языке. Прокатились на поезде в горах. Очень довольны экскурсией.

Отзыв на: Коломбо — первая встреча Л Люба 5 Спасибо большое: нам очень понравилась экскурсия и экскурсовод, которого подобрала компания. Это действительно был индивидуальный подход к Экскурсии: экскурсовод смог и заинтересовать, и обьяснить, и показать именно то, что было интересно именно нам. Мы высказали свои пожелания в переписке и экскурсию подстроили под наши интересы. Хотя наша группа была сложной: бабушка (65), девочка (13) и два человека по 40 лет. Но понравилось всем. Также отдельное спасибо, что возможности Экскурсии учитывали потребности людей с ограниченными возможностями (бабушка передвигается на коляске): темп, маршрут, интересные места… В общем, нам все понравилось и мы искренне рекомендуем компанию и экскурсовода. Спасибо ещё раз

Отзыв на: Коломбо — Шри-Ланка в миниатюре М Марина 5 Спасибо Рифаю за организацию и гиду Рувану за интересную экскурсию, индивидуальный подход и заботу! Лучше чем местный человек, вам никто не расскажет о стране. Гид Руван очень хорошо разговаривает на русском, поэтому не стоит переплачивать русским агенствам и можете смело выбирать это предложение!