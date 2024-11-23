Погружение в мир Шри-Ланки с двухдневной экскурсией из Коломбо! Вас ждут поездки по чайным плантациям, впечатляющий 9-арочный мост, захватывающее сафари и водопад Равана.
Туристы смогут посетить аутентичную деревню Дамбана, увидеть Малый пик Адама и насладиться красотой водопада Равана. Кормление диких обезьян и сафари по национальному парку Яла добавят ярких акцентов. Проживание оплачивается дополнительно, возможен выбор отеля
Туристы смогут посетить аутентичную деревню Дамбана, увидеть Малый пик Адама и насладиться красотой водопада Равана. Кормление диких обезьян и сафари по национальному парку Яла добавят ярких акцентов. Проживание оплачивается дополнительно, возможен выбор отеля
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсииОткройте для себя волшебство Шри-Ланки! Шри-Ланка умеет удивлять! Чтобы убедиться в этом на собственном опыте, рекомендуем забронировать экскурсию на 2 дня из Коломбо и отправиться с увлеченным гидом по маршруту, гармонично сочетающему местный колорит, природные "изюминки", богатства животного мира и впечатляющие образцы архитектуры. Вы сможете заглянуть в гости в деревню аборигенов, впечатлиться 9-арочным мостом и увидеть редких животных! Туристов ожидает насыщенная и разноплановая программа:
- Проедем на поезде по зелёному царству чайных плантаций — признанной "визитной карточке" острова.
- Посетим аутентичную деревню Дамбана, где путешественники смогут почувствовать себя аборигенами и сделать необычные фото.
- Увидим Малый пик Адама высотой 1141 м.
- Впечатлимся самым крупным в стране 9-арочным мостом на высоте 945 м. над уровнем моря, переброшенным в 1921 году через заболоченную низину. Этот гигант просто восхитителен!
- Вдохновимся прелестью водопада Равана, овеянного легендами.
• Кормление диких обезьян и сафари по просторам национального парка Яла добавят ярких акцентов приключению, позволив прикоснуться к ланкийской фауне. Важная информация:
- Проживание оплачивается дополнительно: вы можете выбрать вариант по своему усмотрению либо опционально остановиться в отеле Ella Gap Panorama/Rawan Face Hotel.
- Остаток оплаты нужно предоставить гиду до экскурсии.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленое царство плантаций
- Деревня Дамбана
- Малый пик Адама высотой 1141 м
- Самый крупный 9-арочный мост
- Водопад Равана
- Покормим диких обезьян
- Сафари по просторам национального парка Яла
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Джип-сафари
- Входные билеты по программе
Что не входит в цену
- "Входные билеты и питание", " Проживание оплачивается отдельно:
- 2 человека, 1 номер - 50€
- 4 человека, 2 номера - 100€
- 6 человек, 3 номера - 150€
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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