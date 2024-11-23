Двухдневный тур: Дамбана, Элла, Диялума

Двухдневный тур из Коломбо: чайные плантации, 9-арочный мост, сафари и водопад Равана. Откройте для себя тропический рай с опытным гидом
Погружение в мир Шри-Ланки с двухдневной экскурсией из Коломбо! Вас ждут поездки по чайным плантациям, впечатляющий 9-арочный мост, захватывающее сафари и водопад Равана.

Туристы смогут посетить аутентичную деревню Дамбана, увидеть Малый пик Адама и насладиться красотой водопада Равана. Кормление диких обезьян и сафари по национальному парку Яла добавят ярких акцентов. Проживание оплачивается дополнительно, возможен выбор отеля

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Чайные плантации
  • 🌉 9-арочный мост
  • 🐒 Кормление диких обезьян
  • 🏞 Водопад Равана
  • 🚂 Поездка на поезде
  • 🌄 Малый пик Адама
  • 🏕 Сафари в парке Яла
    • Двухдневный тур: Дамбана, Элла, Диялума
    Двухдневный тур: Дамбана, Элла, Диялума
    Двухдневный тур: Дамбана, Элла, Диялума
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Чайные плантации
  • 9-арочный мост
  • Водопад Равана
  • Малый пик Адама
  • Национальный парк Яла

    • Описание экскурсии

    Откройте для себя волшебство Шри-Ланки! Шри-Ланка умеет удивлять! Чтобы убедиться в этом на собственном опыте, рекомендуем забронировать экскурсию на 2 дня из Коломбо и отправиться с увлеченным гидом по маршруту, гармонично сочетающему местный колорит, природные "изюминки", богатства животного мира и впечатляющие образцы архитектуры. Вы сможете заглянуть в гости в деревню аборигенов, впечатлиться 9-арочным мостом и увидеть редких животных! Туристов ожидает насыщенная и разноплановая программа:
    • Проедем на поезде по зелёному царству чайных плантаций — признанной "визитной карточке" острова.
    • Посетим аутентичную деревню Дамбана, где путешественники смогут почувствовать себя аборигенами и сделать необычные фото.
    • Увидим Малый пик Адама высотой 1141 м.
    • Впечатлимся самым крупным в стране 9-арочным мостом на высоте 945 м. над уровнем моря, переброшенным в 1921 году через заболоченную низину. Этот гигант просто восхитителен!
    • Вдохновимся прелестью водопада Равана, овеянного легендами.

    • Кормление диких обезьян и сафари по просторам национального парка Яла добавят ярких акцентов приключению, позволив прикоснуться к ланкийской фауне. Важная информация:

    • Проживание оплачивается дополнительно: вы можете выбрать вариант по своему усмотрению либо опционально остановиться в отеле Ella Gap Panorama/Rawan Face Hotel.
    • Остаток оплаты нужно предоставить гиду до экскурсии.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Зеленое царство плантаций
    • Деревня Дамбана
    • Малый пик Адама высотой 1141 м
    • Самый крупный 9-арочный мост
    • Водопад Равана
    • Покормим диких обезьян
    • Сафари по просторам национального парка Яла
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы)
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    • Джип-сафари
    • Входные билеты по программе
    Что не входит в цену
    • "Входные билеты и питание", " Проживание оплачивается отдельно:
    • 2 человека, 1 номер - 50€
    • 4 человека, 2 номера - 100€
    • 6 человек, 3 номера - 150€
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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