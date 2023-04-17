Шри-Ланка за 7 дней

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Тур рассчитан на 6 ночей и 7 дней.

Во время этого тура вы посетите все основные объекты культурного треугольника Шри-Ланки, которые включает 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в то же время вы сможете путешествовать по самым красивым, живописным местам острова.
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Шри-Ланка за 7 дней
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая.
  • И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде – от Эллы до Канди
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тур рассчитан на 6 ночей и 7 дней, начиная с вашего отеля на западном или южном побережье и заканчивая в аэропорту или в Коломбо/Негомбо.
Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая. И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде – от Эллы до Канди.

Важно знать:

  • Проживание на условиях полупансиона.
  • В стоимость тура не включены обеды, входные билеты на достопримечательности и аренда сафари-джипа.
  • Если вы хотите начать тур из Коломбо или из аэропорта, это можно сделать, внеся небольшие изменения в программу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание на условиях полупансиона.
  • Трансфер
  • Услуги русско/англоязычного лицензированного гида
  • Стоимость билетов на поезд
Что не входит
  • Обеды
  • Стоимость входных билетов на достопримечательности
  • Аренда сафари-джипа
Где начинаем и завершаем?
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Завершение: Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • 1. Я встречу вас в вашем отеле или в аэропорту.
  • 2. Половину оплаты вы передадите мне вечером первого дня тура. Оставшуюся часть оплаты сдайте утром последнего дня тура
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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