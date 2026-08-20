Тур рассчитан на 6 ночей и 7 дней.
Во время этого тура вы посетите все основные объекты культурного треугольника Шри-Ланки, которые включает 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в то же время вы сможете путешествовать по самым красивым, живописным местам острова.
Во время этого тура вы посетите все основные объекты культурного треугольника Шри-Ланки, которые включает 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в то же время вы сможете путешествовать по самым красивым, живописным местам острова.
Описание экскурсииТур рассчитан на 6 ночей и 7 дней, начиная с вашего отеля на западном или южном побережье и заканчивая в аэропорту или в Коломбо/Негомбо. Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая. И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде – от Эллы до Канди. Важно знать:
- Проживание на условиях полупансиона.
- В стоимость тура не включены обеды, входные билеты на достопримечательности и аренда сафари-джипа.
- Если вы хотите начать тур из Коломбо или из аэропорта, это можно сделать, внеся небольшие изменения в программу.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая
- И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде - от Эллы до Канди
Что включено
- Проживание на условиях полупансиона.
- Трансфер
- Услуги русско/англоязычного лицензированного гида
- Стоимость билетов на поезд
Что не входит в цену
- Обеды
- Стоимость входных билетов на достопримечательности
- Аренда сафари-джипа
Где начинаем и завершаем?
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Завершение: Аэропорт Коломбо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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