Тур рассчитан на 6 ночей и 7 дней, начиная с вашего отеля на западном или южном побережье и заканчивая в аэропорту или в Коломбо/Негомбо.

Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая. И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде – от Эллы до Канди.

Важно знать: