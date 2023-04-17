Тур рассчитан на 6 ночей и 7 дней.
Во время этого тура вы посетите все основные объекты культурного треугольника Шри-Ланки, которые включает 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в то же время вы сможете путешествовать по самым красивым, живописным местам острова.
Во время этого тура вы посетите все основные объекты культурного треугольника Шри-Ланки, которые включает 5 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. И в то же время вы сможете путешествовать по самым красивым, живописным местам острова.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая.
- И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде – от Эллы до Канди
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Тур рассчитан на 6 ночей и 7 дней, начиная с вашего отеля на западном или южном побережье и заканчивая в аэропорту или в Коломбо/Негомбо.
Вы посетите небольшой городок Элла с 9-ти арочным мостом и водопадом Равана, множество чайных плантаций и чайную фабрику, города Нувара Элия, Канди, Дамбулла, Сигирия, Полоннарува и Анурадхапурая. И насладитесь одной из самых живописных поездок на поезде – от Эллы до Канди.
Важно знать:
- Проживание на условиях полупансиона.
- В стоимость тура не включены обеды, входные билеты на достопримечательности и аренда сафари-джипа.
- Если вы хотите начать тур из Коломбо или из аэропорта, это можно сделать, внеся небольшие изменения в программу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание на условиях полупансиона.
- Трансфер
- Услуги русско/англоязычного лицензированного гида
- Стоимость билетов на поезд
- Что не входит
- Обеды
- Стоимость входных билетов на достопримечательности
- Аренда сафари-джипа
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У меня кастомные данные для каждого ивентаЗавершение: Аэропорт Коломбо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- 1. Я встречу вас в вашем отеле или в аэропорту.
- 2. Половину оплаты вы передадите мне вечером первого дня тура. Оставшуюся часть оплаты сдайте утром последнего дня тура
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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