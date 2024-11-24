Чайные плантации, водопады и незабываемые приключения в сердце Шри-Ланки! Среди покрытых тропическими лесами гор и чайных плантаций раскинулся прелестный город для отдыха — Элла. Путешественников ожидает невероятно насыщенный, познавательный и фотогеничный день! Чтобы всё успеть согласно плану, будьте готовы к суперраннему старту (2:30 утра) из Коломбо. Наш путь в компании гида идет в живописнейший уголок Шри-Ланки — город Элла, широко известный первозданной природой и кристальными водопадами. К слову, само название "Элла" в переводе с сингальского языка означает "водопад". Сюда отправимся на поезде. Через Эллу идёт главная линия железных дорог Шри-Ланки, а бесспорным архитектурным символом этих мест считается впечатляющий 9-арочный мост на высоте 945 м. над уровнем моря, построенный в 1921 году. Устроить фотосессию в этой локации для туристов настоящий must have. К природным "изюминкам" Эллы относится каскадный водопад Равана, овеянный старинными легендами. Вы будете вдохновлены 25-метровым хрустальным чудом. Помимо этого, в рамках путешествия в Эллу на вас ожидают:

малый пик Адама • чайная плантация • приют для слонят • а кормление диких обезьян добавит каплю экстрима в ланкийские приключения.