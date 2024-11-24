Вас ждет незабываемое путешествие в живописный уголок Шри-Ланки - город Элла. Откройте для себя чайные плантации, кристальные водопады и потрясающие виды с 9-арочного моста. Посетите Малый пик Адама и вдохновляющий
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 02:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Чайные плантации, водопады и незабываемые приключения в сердце Шри-Ланки! Среди покрытых тропическими лесами гор и чайных плантаций раскинулся прелестный город для отдыха — Элла. Путешественников ожидает невероятно насыщенный, познавательный и фотогеничный день! Чтобы всё успеть согласно плану, будьте готовы к суперраннему старту (2:30 утра) из Коломбо. Наш путь в компании гида идет в живописнейший уголок Шри-Ланки — город Элла, широко известный первозданной природой и кристальными водопадами. К слову, само название "Элла" в переводе с сингальского языка означает "водопад". Сюда отправимся на поезде. Через Эллу идёт главная линия железных дорог Шри-Ланки, а бесспорным архитектурным символом этих мест считается впечатляющий 9-арочный мост на высоте 945 м. над уровнем моря, построенный в 1921 году. Устроить фотосессию в этой локации для туристов настоящий must have. К природным "изюминкам" Эллы относится каскадный водопад Равана, овеянный старинными легендами. Вы будете вдохновлены 25-метровым хрустальным чудом. Помимо этого, в рамках путешествия в Эллу на вас ожидают:
малый пик Адама • чайная плантация • приют для слонят • а кормление диких обезьян добавит каплю экстрима в ланкийские приключения.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Малый пик Адама
- Чайная плантация
- Приют для слонят
- Кормление диких обезьян
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
- Все входные билеты по программе
- Wi-Fi и Вода на борту
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Коломбо
Похожие экскурсии из Коломбо
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие по Коломбо и окрестностям: три дня приключений
Откройте для себя удивительные красоты Шри-Ланки за 3 дня! Посетите слоновий питомник, храм Зуба Будды, Королевский ботанический сад и чайные плантации
Начало: В аэропорту Коломбо
25 ноя в 13:30
26 ноя в 06:00
$1 112 за всё до 2 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Двухдневный тур: Дамбана, Элла, Диялума
Двухдневный тур из Коломбо: чайные плантации, 9-арочный мост, сафари и водопад Равана. Откройте для себя тропический рай с опытным гидом
Начало: Обговаривается лично в Whats App
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $1 224 за всё до 2 чел.
10 часов
Водная прогулка
Рафтинг на Шри-Ланке: индивидуальная водная прогулка
Отвлекитесь от пляжей Шри-Ланки и добавьте адреналина в ваше путешествие. Захватывающий рафтинг по реке Келания Ганга и прогулка по джунглям ждут вас
Начало: У вашего отеля в Коломбо
26 ноя в 06:00
29 ноя в 06:00
$436 за всё до 6 чел.