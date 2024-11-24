Тур в Эллу: 9-арочный мост и водопад Равана

Индивидуальная экскурсия в Эллу подарит вам уникальные впечатления от посещения 9-арочного моста, водопада Равана и чайных плантаций
Вас ждет незабываемое путешествие в живописный уголок Шри-Ланки - город Элла. Откройте для себя чайные плантации, кристальные водопады и потрясающие виды с 9-арочного моста. Посетите Малый пик Адама и вдохновляющий
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водопад Равана, овеянный легендами. В рамках экскурсии также предусмотрено посещение приюта для слонят и кормление диких обезьян. Это путешествие подарит вам невероятные впечатления и уникальные фотографии. Не упустите шанс насладиться природными красотами и культурными достопримечательностями Эллы

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Впечатляющий 9-арочный мост
  • 🌊 Каскадный водопад Равана
  • 🍃 Живописные чайные плантации
  • 🐘 Посещение приюта для слонят
  • 🐒 Кормление диких обезьян
    • Тур в Эллу: 9-арочный мост и водопад Равана
    Тур в Эллу: 9-арочный мост и водопад Равана
    Тур в Эллу: 9-арочный мост и водопад Равана
    Ближайшие даты:
    Время начала: 02:30

    Что можно увидеть

  • 9-арочный мост
  • Водопад Равана
  • Малый пик Адама
  • Чайная плантация
  • Приют для слонят

    • Описание экскурсии

    Чайные плантации, водопады и незабываемые приключения в сердце Шри-Ланки! Среди покрытых тропическими лесами гор и чайных плантаций раскинулся прелестный город для отдыха — Элла. Путешественников ожидает невероятно насыщенный, познавательный и фотогеничный день! Чтобы всё успеть согласно плану, будьте готовы к суперраннему старту (2:30 утра) из Коломбо. Наш путь в компании гида идет в живописнейший уголок Шри-Ланки — город Элла, широко известный первозданной природой и кристальными водопадами. К слову, само название "Элла" в переводе с сингальского языка означает "водопад". Сюда отправимся на поезде. Через Эллу идёт главная линия железных дорог Шри-Ланки, а бесспорным архитектурным символом этих мест считается впечатляющий 9-арочный мост на высоте 945 м. над уровнем моря, построенный в 1921 году. Устроить фотосессию в этой локации для туристов настоящий must have. К природным "изюминкам" Эллы относится каскадный водопад Равана, овеянный старинными легендами. Вы будете вдохновлены 25-метровым хрустальным чудом. Помимо этого, в рамках путешествия в Эллу на вас ожидают:
    малый пик Адама • чайная плантация • приют для слонят • а кормление диких обезьян добавит каплю экстрима в ланкийские приключения.

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Малый пик Адама
    • Чайная плантация
    • Приют для слонят
    • Кормление диких обезьян
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером (парковки, платные автострады, налоги и гос. сборы.)
    • Услуги профессионального русскоговорящего гида
    • Все входные билеты по программе
    • Wi-Fi и Вода на борту
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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