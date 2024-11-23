Отправьтесь в двухдневное приключение! Наш тур на Шри-Ланке порадует в равной степени любителей природы и ценителей зодчества! Вы отдыхаете в Коломбо и уже успели изучить знаковые локации крупнейшего города Шри-Ланки? В этом случае очень рекомендуем обратить внимание на это предложение, позволяющее открыть для себя природные и рукотворные достопримечательности изумрудного острова в рамках 2-дневного тура в компании с опытным гидом. Бронируйте экскурсию по привлекательной цене из Коломбо, чтобы увидеть, посетить и вдохновиться всем самым-самым из локальных сокровищ:

прокатиться по живописной реке Бентота • пообщаться с милейшими животными и покататься на них в слоновьем питомнике Пиннавела • очароваться Золотым храмом в Дамбулле • ощутить ланкийский колорит в ходе традиционного шоу танцев • совершить подъем на легендарную скалу Сигирия • отдохнуть и узнать немало примечательного в необычном Саду пряностей • взглянуть на Индийский храм • изучить богатые экспозиции Музея драгоценных камней А как же ароматный символ Шри-Ланки — знаменитый на весь мир чай? Без него не обойдемся: в рамах приключения предусмотрен визит на чайную фабрику и плантации. Яркие эмоции и атмосферные фото гарантируем!