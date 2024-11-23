Отправьтесь в увлекательное двухдневное путешествие по Шри-Ланке с отправлением из Коломбо.
В рамках тура вы сможете насладиться красотами реки Бентота, пообщаться с милыми слонами в питомнике Пиннавела, посетить Золотой храм в Дамбулле и подняться на легендарную скалу Сигирия.
Также вас ждут традиционные ланкийские танцы, экскурсия по чайным плантациям и посещение Музея драгоценных камней. Этот тур подарит вам яркие эмоции и незабываемые фотографии
В рамках тура вы сможете насладиться красотами реки Бентота, пообщаться с милыми слонами в питомнике Пиннавела, посетить Золотой храм в Дамбулле и подняться на легендарную скалу Сигирия.
Также вас ждут традиционные ланкийские танцы, экскурсия по чайным плантациям и посещение Музея драгоценных камней. Этот тур подарит вам яркие эмоции и незабываемые фотографии
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Отправьтесь в двухдневное приключение! Наш тур на Шри-Ланке порадует в равной степени любителей природы и ценителей зодчества! Вы отдыхаете в Коломбо и уже успели изучить знаковые локации крупнейшего города Шри-Ланки? В этом случае очень рекомендуем обратить внимание на это предложение, позволяющее открыть для себя природные и рукотворные достопримечательности изумрудного острова в рамках 2-дневного тура в компании с опытным гидом. Бронируйте экскурсию по привлекательной цене из Коломбо, чтобы увидеть, посетить и вдохновиться всем самым-самым из локальных сокровищ:
прокатиться по живописной реке Бентота • пообщаться с милейшими животными и покататься на них в слоновьем питомнике Пиннавела • очароваться Золотым храмом в Дамбулле • ощутить ланкийский колорит в ходе традиционного шоу танцев • совершить подъем на легендарную скалу Сигирия • отдохнуть и узнать немало примечательного в необычном Саду пряностей • взглянуть на Индийский храм • изучить богатые экспозиции Музея драгоценных камней А как же ароматный символ Шри-Ланки — знаменитый на весь мир чай? Без него не обойдемся: в рамах приключения предусмотрен визит на чайную фабрику и плантации. Яркие эмоции и атмосферные фото гарантируем!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Река Бентота
- Слоновий питомник Пиннавела
- Золотой храм в Дамбулле
- Легендарная скала Сигирия
- Сад пряностей
- Индийский храм
- Музей драгоценных камней
- Визит на чайную фабрику и плантации
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером и услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты и питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в Whats App
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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