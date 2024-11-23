Шри-Ланка за 2 дня: Бентота, Пиннавела и Сигирия

Погрузитесь в двухдневное приключение по Шри-Ланке: река Бентота, слоны в Пиннавеле, Золотой храм и чайные плантации. Закажите тур из Коломбо
Отправьтесь в увлекательное двухдневное путешествие по Шри-Ланке с отправлением из Коломбо.

В рамках тура вы сможете насладиться красотами реки Бентота, пообщаться с милыми слонами в питомнике Пиннавела, посетить Золотой храм в Дамбулле и подняться на легендарную скалу Сигирия.

Также вас ждут традиционные ланкийские танцы, экскурсия по чайным плантациям и посещение Музея драгоценных камней. Этот тур подарит вам яркие эмоции и незабываемые фотографии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌴 Прогулка по живописной реке Бентота
  • 🐘 Сафари на слонах в Пиннавеле
  • 🏛️ Посещение Золотого храма в Дамбулле
  • 🗿 Подъем на скалу Сигирия
  • 🍃 Визит на чайные плантации и фабрику
    • Шри-Ланка за 2 дня: Бентота, Пиннавела и Сигирия
    Шри-Ланка за 2 дня: Бентота, Пиннавела и Сигирия
    Шри-Ланка за 2 дня: Бентота, Пиннавела и Сигирия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

    Что можно увидеть

  • Река Бентота
  • Слоновий питомник Пиннавела
  • Золотой храм в Дамбулле
  • Скала Сигирия
  • Сад пряностей
  • Индийский храм
  • Музей драгоценных камней

    • Описание экскурсии

    Отправьтесь в двухдневное приключение! Наш тур на Шри-Ланке порадует в равной степени любителей природы и ценителей зодчества! Вы отдыхаете в Коломбо и уже успели изучить знаковые локации крупнейшего города Шри-Ланки? В этом случае очень рекомендуем обратить внимание на это предложение, позволяющее открыть для себя природные и рукотворные достопримечательности изумрудного острова в рамках 2-дневного тура в компании с опытным гидом. Бронируйте экскурсию по привлекательной цене из Коломбо, чтобы увидеть, посетить и вдохновиться всем самым-самым из локальных сокровищ:
    прокатиться по живописной реке Бентота • пообщаться с милейшими животными и покататься на них в слоновьем питомнике Пиннавела • очароваться Золотым храмом в Дамбулле • ощутить ланкийский колорит в ходе традиционного шоу танцев • совершить подъем на легендарную скалу Сигирия • отдохнуть и узнать немало примечательного в необычном Саду пряностей • взглянуть на Индийский храм • изучить богатые экспозиции Музея драгоценных камней А как же ароматный символ Шри-Ланки — знаменитый на весь мир чай? Без него не обойдемся: в рамах приключения предусмотрен визит на чайную фабрику и плантации. Яркие эмоции и атмосферные фото гарантируем!

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Река Бентота
    • Слоновий питомник Пиннавела
    • Золотой храм в Дамбулле
    • Легендарная скала Сигирия
    • Сад пряностей
    • Индийский храм
    • Музей драгоценных камней
    • Визит на чайную фабрику и плантации
    Что включено
    • Индивидуальный трансфер с кондиционером и услуги профессионального русскоговорящего гида
    Что не входит в цену
    • Входные билеты и питание
    Место начала и завершения?
    Обговаривается лично в Whats App
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 12 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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