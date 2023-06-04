Шри-Ланка - фантастически живописная страна с богатым культурным наследием.
Вы погуляете по Старому Галле, напоминающему очаровательный европейский городок, и заглянете на самый популярный пляж острова в Хиккадуве. А также побываете на
Вы погуляете по Старому Галле, напоминающему очаровательный европейский городок, и заглянете на самый популярный пляж острова в Хиккадуве. А также побываете на
5 причин купить эту экскурсию
- 🌴 Форт Галле - крупнейшая крепость в Азии
- 🐢 Черепашья ферма - забота о черепахах
- 🎭 Фабрика масок - традиционные ланкийские маски
- 🚤 Речное сафари по мангровым зарослям
- 🏖️ Пляж Хиккадува - популярное место отдыха
Что можно увидеть
- Форт Галле
- Черепашья ферма
- Фабрика масок
- Река Маду Ганга
Описание экскурсии
Многоликая Шри-Ланка
Мы приготовили для вас маршрут, объединяющий природу, историю, архитектуру и традиционные промыслы страны. В программе:
- Форт Галле — самая большая крепость в Азии, построенная европейцами. Гуляя по ней, вы погрузитесь в колониальное прошлое острова: полюбуетесь очаровательными домами с колоннами и черепичными крышами, насладитесь морскими видами и очарованием извилистых мощеных улиц. Рассмотрите маяк и старинные храмы разных религий.
- Черепашья ферма — место, где заботятся о черепахах-инвалидах и помогают вылупиться маленьким черепашкам. Вы раскроете, как здесь все устроено, и узнаете много интересных фактов о черепахах: как они спят, как дышат, сколько лет живут, как гнездятся и какие пляжи предпочитают.
- Фабрика масок — мы посетим центр изготовления традиционных ланкийских масок. Все они похожи на мифических демонов с острыми клыками, выпученными глазами и змеями вместо волос. При этом с каждым видом связаны свои легенды. Вы обязательно их услышите!
- Речное сафари по мангровым зарослям — вы прокатитесь на лодке по реке Маду Ганга, наслаждаясь окружающими пейзажами, и посетите остров Синнамон. А если повезет, увидите крокодилов и варанов.
Организационные детали
- Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Трансфер включен в стоимость (кроме отелей в регионах Хамбантоты, Диквеллы, Велигама, Ахангамы, Мирисса и Коггалы — трансфер отсюда возможен по запросу за доплату)
- Входные билеты на черепашью ферму оплачиваются дополнительно — $4 с человека
- Мы также можем организовать экскурсию с побережья. Детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Бентоте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алевтина — Организатор в Коломбо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 677 туристов
Добрый день! Меня зовут Алевтина, я живу и работаю в Шри-Ланке более 14 лет. Представляю одну из крупнейших туристических компаний Шри-Ланки — в нашем багаже множество разнообразных интереснейших маршрутов. Экскурсии проводят высококвалифицированные русскоязычные гиды, проверенные годами сотрудничества с нашей компанией и благодарностью путешественников.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я первый раз заказывала экскурсию у вас и была разочарована, что на сайте был один Гид описан (и я шла на него) а был на экскурсии совсем другой.
Форд Галле -
Форд Галле -
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